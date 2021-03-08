Пожелания на 8 Марта: праздничные поздравления и тосты

Что пожелать женщинам, чтобы поднять настроение и градус за праздничным столом на 8 Марта

Сегодня наступило 8 Марта – официальный женский праздник, когда дамы на законных основаниях получают лучшие поздравления, искренние пожелания, цветы и конфеты, улыбки и комплименты. В их честь произносятся эффектные речи и звучат громкие тосты за праздничным столом. Что пожелать всем женщинам в этот день – читайте в нашей статье.

Что можно подарить близким и родным, подругам и коллегам? В нашем весеннем календаре подарков есть множество идей, которые помогут вам порадовать окружающих женщин в день 8 Марта и другие весенние праздники.

Короткое пожелание на 8 Марта женщинам

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Вам пожелаю счастья я,

Не знает горя пусть душа,

И красота пускай цветет,

И все плохое прочь уйдет!

С 8 Марта: пожелания и тосты Фото: Unsplash

Прикольное пожелание женщинам в праздник 8 Марта

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Сегодня все пожелания адресованы женщинам. А я предлагаю высказать пожелания относительно мужчин, окружающим вас, милые дамы. Пусть же вам попадаются только те, кто оградит вас от необходимости останавливать коня на скаку и забираться в горящие избы. Ну, или, хотя бы, возьмут эти обязанности на себя.

Пожелания на 8 Марта: праздничные тосты

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Хочу в чудесный праздник

Хороший тост поднять

И самым лучшим женщинам

От всей души сказать:



Чтоб молодость не покидала,

В кустах удача поджидала,

На улице б напали деньги,

И не было б от них спасенья.



Здоровья, счастья, теплоты,

Пускай сбываются мечты,

Не повторять чужих ошибок,

Любви, удачи и улыбок!

С 8 Марта: пожелания и тосты Фото: Unsplash

Прикольное пожелание на 8 Марта

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Все мы знаем, что самое непостоянное и переменчивое на Земле — это не погода, а настроение у женщин. Я желаю, чтобы ваше настроение, дорогие женщины, менялось от приподнятого к хорошему, от хорошего — к радостному, от радостного — к веселому, а от веселого — к счастливому. И никаких других перемен! С 8 Марта!

Тост на 8 Марта за женщин

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Красотки, предлагаю выпить

За то, чтоб мы всегда цвели,

Чтоб не ревели, не страдали,

У ног чтоб были мужики,



Чтобы желанья исполнялись,

Чтобы без повода цветы,

Чтоб мы богаче становились,

Чтоб счастье наполняло дни!



Чтоб красоту мы не теряли,

Желаю радости, добра,

С 8 Марта нас, девчата!

И всем душевного тепла!

С 8 Марта: пожелания и тосты Фото: Unsplash

Оригинальное пожелание на 8 Марта

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8 – это символ бесконечности. Так что неспроста сегодня все представительницы прекрасного пола достойны бесконечного счастья, вечного здоровья и бескрайнего успеха во всех делах. Пусть наши умницы и красавицы всегда радуют нас своей "восьмеркой" — бесконечностью радости от исполнения наших наилучших пожеланий. С 8 Марта!

Ранее мы публиковали прикольный гороскоп на сегодня 8 Марта для женщин.

Видеоблогер-пенсионер Дед Панч выпустил новую серию своего ютуб-шоу, где вместе с молодежью обсудил 8 Марта. Праздник ли это или "день сексизма"?

Все подробности в спецтеме Готовимся к 8 Марта

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