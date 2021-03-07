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Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

Сьогодні, 15:29

Найкращі варіанти для привітань зі святом 8 Березня

8 Березня в Україні відзначається Міжнародний жіночий день. Ми зібрали для вас найкращі привітання з 8 Березня: красиві вірші в смс, барвисті й оригінальні листівки. Не забудьте привітати з настанням весни дружин, матерів, сестер, а також знайомих і колежанок.

Смачні, стильні й модні презенти до 8 Березня – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

Вірші з 8 Березня

Все сегодня для прекрасных женщин!
Любовь, подарки, поздравленья
И за столом все угощенья!
Старались все мы как могли.
С любовью – ваши мужики.

Фото: Pixabay

Вірші з 8 Березня

С 8 Марта поздравляю,
Быть цветущей я желаю!
Не грусти, не вешай нос,
Будь веселой! Твой матрос.

Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня

Вітаю тебе з жіночим днем! Бажаю, щоб кожен твій пальчик кохана людина закувала діамантовими і смарагдовими кайданами!

Привітання з 8 Березня

Восьмое марта! Дамам – радость!
Сегодня можно позже встать!
Желаю, чтоб тебе достались:
Прекрасный завтрак, чтоб в кровать,
Роскошнейших цветов букет,
В глазах любимых нежный свет!

Фото: Pixabay

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Привітання з 8 Березня: найкращі вірші

Тебе желаю я найти
В своей квартире шубку,
Ключ от машины, миллион
И клевого Мишутку!

8 Марта провести
В отеле на Мальдивах
И чтобы в жизни у тебя
Все было так красиво!

Привітання з 8 Березня: у віршах

Восьмое марта! Дамы, наслаждайтесь!
Вам поцелуи дарим, праздничный салют!
Сегодня отдыхайте, расслабляйтесь,
Тарелки грязные до завтра подождут!

Листівка з 8 Березня
Листівка з 8 Березня
Фото: Pixabay

Прикольні вітання з 8 Березня

Дорога моя! Вітаю тебе з Днем дівчат! Щиро бажаю, щоб твоя туш ніколи не текла і ти в сумочці знаходила потрібні речі!

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Привітання з 8 Березня

Желаю счастья и любви — они дороже всех подарков!
И пусть все сбудутся мечты в прекрасный день 8 Марта!

Привітання з 8 Березня

Желаю оптимизма, здоровья в организме,
Удачи и богатства, с мечтой не расставаться!

Листівка з 8 Березня
Листівка з 8 Березня
Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня

Любимая, алло, алло!
Мне несказанно повезло,
Что дозвонился, достучался
И что с тобою повстречался.
Восьмое марта. Жди, лечу!
Всю жизнь любить тебя хочу!

Привітання з 8 Березня

Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете!
С женским днем я поздравляю, маме лучшего желаю!

Листівка з 8 Березня
Листівка з 8 Березня
Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня

Тебя, сестренка, поздравляю
С Международным женским днем!
Пускай сегодня, будто в мае,
Повеет солнцем и теплом!
И вырастут цветы под снегом,
И соберу я их в букет
И подарю тебе сегодня!
Желаю счастья много лет!

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Привітання з 8 Березня

С 8 Марта тебя, подружка,
Самых классных тебе игрушек!
Пусть мужчины кричат: "Плачу!",
Исполняя каприз и мечту!

Листівка з 8 Березня
Листівка з 8 Березня
Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня

Мамочка моя родная,
С 8 Марта, дорогая!
Я скажу тебе, любя:
Лучше в мире нет тебя.
Я тебе желаю счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла,
Будь здоровой ты всегда!

Відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом із молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

Нагадаємо, ми пропонували ідеї, що зробити власноруч на 8 Березня на подарунок коханим жінкам або просто щоб порадувати себе у вільний час.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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Джерело: Сьогодні
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