Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

Найкращі варіанти для привітань зі святом 8 Березня

8 Березня в Україні відзначається Міжнародний жіночий день. Ми зібрали для вас найкращі привітання з 8 Березня: красиві вірші в смс, барвисті й оригінальні листівки. Не забудьте привітати з настанням весни дружин, матерів, сестер, а також знайомих і колежанок.

Смачні, стильні й модні презенти до 8 Березня – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

Вірші з 8 Березня

Все сегодня для прекрасных женщин!

Любовь, подарки, поздравленья

И за столом все угощенья!

Старались все мы как могли.

С любовью – ваши мужики.

Фото: Pixabay

Вірші з 8 Березня

С 8 Марта поздравляю,

Быть цветущей я желаю!

Не грусти, не вешай нос,

Будь веселой! Твой матрос.

Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня

Вітаю тебе з жіночим днем! Бажаю, щоб кожен твій пальчик кохана людина закувала діамантовими і смарагдовими кайданами!

Привітання з 8 Березня

Восьмое марта! Дамам – радость!

Сегодня можно позже встать!

Желаю, чтоб тебе достались:

Прекрасный завтрак, чтоб в кровать,

Роскошнейших цветов букет,

В глазах любимых нежный свет!

Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня: найкращі вірші

Тебе желаю я найти

В своей квартире шубку,

Ключ от машины, миллион

И клевого Мишутку!

8 Марта провести

В отеле на Мальдивах

И чтобы в жизни у тебя

Все было так красиво!

Привітання з 8 Березня: у віршах

Восьмое марта! Дамы, наслаждайтесь!

Вам поцелуи дарим, праздничный салют!

Сегодня отдыхайте, расслабляйтесь,

Тарелки грязные до завтра подождут!

Листівка з 8 Березня Фото: Pixabay

Прикольні вітання з 8 Березня

Дорога моя! Вітаю тебе з Днем дівчат! Щиро бажаю, щоб твоя туш ніколи не текла і ти в сумочці знаходила потрібні речі!

Привітання з 8 Березня

Желаю счастья и любви — они дороже всех подарков!

И пусть все сбудутся мечты в прекрасный день 8 Марта!

Привітання з 8 Березня

Желаю оптимизма, здоровья в организме,

Удачи и богатства, с мечтой не расставаться!

Листівка з 8 Березня Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня

Любимая, алло, алло!

Мне несказанно повезло,

Что дозвонился, достучался

И что с тобою повстречался.

Восьмое марта. Жди, лечу!

Всю жизнь любить тебя хочу!

Привітання з 8 Березня

Знают взрослые и дети – мама лучше всех на свете!

С женским днем я поздравляю, маме лучшего желаю!

Листівка з 8 Березня Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня

Тебя, сестренка, поздравляю

С Международным женским днем!

Пускай сегодня, будто в мае,

Повеет солнцем и теплом!

И вырастут цветы под снегом,

И соберу я их в букет

И подарю тебе сегодня!

Желаю счастья много лет!

Привітання з 8 Березня

С 8 Марта тебя, подружка,

Самых классных тебе игрушек!

Пусть мужчины кричат: "Плачу!",

Исполняя каприз и мечту!

Листівка з 8 Березня Фото: Pixabay

Привітання з 8 Березня

Мамочка моя родная,

С 8 Марта, дорогая!

Я скажу тебе, любя:

Лучше в мире нет тебя.

Я тебе желаю счастья,

Пусть уходят все ненастья.

Красоты, любви, тепла,

Будь здоровой ты всегда!

Відеоблогер-пенсіонер Дід Панч випустив нову серію свого ютуб-шоу, де разом із молоддю обговорив 8 Березня. Свято це чи "день сексизму"?

Нагадаємо, ми пропонували ідеї, що зробити власноруч на 8 Березня на подарунок коханим жінкам або просто щоб порадувати себе у вільний час.

Всі подробиці в спецтемі Готуємося до 8 Березня

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