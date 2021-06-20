Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Привітайте своїх рідних і близьких з цим радісним днем і відправте їм ефектні листівки, яскраві картинки, красиві привітання і добрі вірші з Трійцею

Свята Трійця: листівки і поздоровлення

Ось і настала Трійця-2021, яка цьогоріч відзначається в неділю, 20 червня. Не забудьте в цей день відправити найкращі, красиві і добрі привітання з Трійцею в листівках, смс і віршах всім рідним, друзям і близьким людям.

Зі святом Трійці: добрі побажання

***

Сегодня праздник тихий, светлый —

Святая Троица пришла!

Тебе желаю я в день этот

Здоровья, мира и тепла!



Блестят глаза, сияют лица

Огнем тепла и доброты.

Пускай в день Троицы свершится

Все то, о чем мечтаешь ты!

Привітання з Трійцею: листівки та вірші Фото: bonnycards

З Трійцею: найкращі привітання у віршах

***

Поздравляем с Троицей святою

И желаем мира и покоя.

Чтобы небо было только ясным,

Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.

Слово Божье пусть вас вдохновляет,

От любых невзгод оберегает.

Пусть добром наполнится ваш дом,

Благодать и счастье будет в нем!

Свята Трійця: листівки та привітання Фото: Pixabay

Свята Трійця: привітання в смс

***

С Троицей вас поздравляю

Счастья и любви желаю,

А еще во всем успеха,

Пенья птиц, улыбок, смеха

И безмерного здоровья

С уваженьем и любовью.

Вітальні картинки: Трійця Фото: bonnycards

Красиві привітання в день святої Трійці

***

В этот день спустился Дух Святой,

Несет он людям счастье и покой.

Пускай тебе дарует он здоровье,

Жизнь, полную добром, любовью.



Пусть плохое в твоей жизни сократится,

Прочь уйдет и никогда не возвратится!

А хорошее пускай удвоится,

Тебе желаю в праздник светлой Троицы!

Короткі смс поздоровлення у свято Трійці 2021

***

Лето наступило, Троица пришла.

Я тебе желаю счастья и тепла.

Радуйся и смейся, унывать грешно.

Солнышко стучится пусть в твое окно.

Позабудь обиды, людям помогай.

Никогда ты в жизни веры не теряй.

З днем Святої Трійці: добрі вірші

***

Пусть светлая Троица вам принесет

Улыбки, тепло и огромное счастье,

Пускай только радость сегодня вас ждет,

И прочь удалятся лихие ненастья!



Желаю здоровья и жизненных сил,

Энергия бьет пусть все время ключом!

Чтоб каждый момент вам успех приносил,

И сердце наполнится только добром!

Красиві картинки з Трійцею Фото: bonnycards

Зі святом Святої Трійці: щиросердні вітання

***

С Днем Святой Троицы!

С праздником светлым.

Любви безграничной,

Улыбок приветных.



Пусть милость Господня

На вас почивает,

Надежда и вера

В душе возрастают.

З Трійцею: привітання у віршах

***

С утра звонят колокола

В День Троицы Святой.

Так пусть Господня благодать

Всегда будет с тобой.



Пусть ангел душу бережет,

Пускай дела все спорятся,

Тебя поздравить я спешу

В великий Праздник Троицы!

Найкращі привітання з Трійця в свято 20 червня

***

Удача пусть утроится

В день светлой чистой Троицы,

Пусть сердце очищается,

Любовью наполняются,

Душа поет, смеется,

И пусть все удается.

Читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися