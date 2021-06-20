Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс
Привітайте своїх рідних і близьких з цим радісним днем і відправте їм ефектні листівки, яскраві картинки, красиві привітання і добрі вірші з Трійцею
Ось і настала Трійця-2021, яка цьогоріч відзначається в неділю, 20 червня. Не забудьте в цей день відправити найкращі, красиві і добрі привітання з Трійцею в листівках, смс і віршах всім рідним, друзям і близьким людям.
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Зі святом Трійці: добрі побажання
***
Сегодня праздник тихий, светлый —
Святая Троица пришла!
Тебе желаю я в день этот
Здоровья, мира и тепла!
Блестят глаза, сияют лица
Огнем тепла и доброты.
Пускай в день Троицы свершится
Все то, о чем мечтаешь ты!
З Трійцею: найкращі привітання у віршах
***
Поздравляем с Троицей святою
И желаем мира и покоя.
Чтобы небо было только ясным,
Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем!
Свята Трійця: привітання в смс
***
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья
С уваженьем и любовью.
Красиві привітання в день святої Трійці
***
В этот день спустился Дух Святой,
Несет он людям счастье и покой.
Пускай тебе дарует он здоровье,
Жизнь, полную добром, любовью.
Пусть плохое в твоей жизни сократится,
Прочь уйдет и никогда не возвратится!
А хорошее пускай удвоится,
Тебе желаю в праздник светлой Троицы!
Короткі смс поздоровлення у свято Трійці 2021
***
Лето наступило, Троица пришла.
Я тебе желаю счастья и тепла.
Радуйся и смейся, унывать грешно.
Солнышко стучится пусть в твое окно.
Позабудь обиды, людям помогай.
Никогда ты в жизни веры не теряй.
З днем Святої Трійці: добрі вірші
***
Пусть светлая Троица вам принесет
Улыбки, тепло и огромное счастье,
Пускай только радость сегодня вас ждет,
И прочь удалятся лихие ненастья!
Желаю здоровья и жизненных сил,
Энергия бьет пусть все время ключом!
Чтоб каждый момент вам успех приносил,
И сердце наполнится только добром!
Зі святом Святої Трійці: щиросердні вітання
***
С Днем Святой Троицы!
С праздником светлым.
Любви безграничной,
Улыбок приветных.
Пусть милость Господня
На вас почивает,
Надежда и вера
В душе возрастают.
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З Трійцею: привітання у віршах
***
С утра звонят колокола
В День Троицы Святой.
Так пусть Господня благодать
Всегда будет с тобой.
Пусть ангел душу бережет,
Пускай дела все спорятся,
Тебя поздравить я спешу
В великий Праздник Троицы!
Найкращі привітання з Трійця в свято 20 червня
***
Удача пусть утроится
В день светлой чистой Троицы,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняются,
Душа поет, смеется,
И пусть все удается.
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