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Поздравления с Троицей: красивые стихи, картинки и смс

Сегодня, 07:50

Поздравьте своих родных и близких с этим радостным днем и отправьте им эффектные открытки, яркие картинки, красивые поздравления и добрые стихи с Троицей

Святая Троица: открытки и поздравления
Святая Троица: открытки и поздравления

Вот и наступила Троица-2021, которая в нынешнем году отмечается в воскресенье, 20 июня. Не забудьте в этот день отправить самые лучшие, красивые и добрые поздравления с Троицей в открытках, смс и стихах всем родным, друзьям и близким людям.

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С праздником Троицы: добрые пожелания

***

Сегодня праздник тихий, светлый —
Святая Троица пришла!
Тебе желаю я в день этот
Здоровья, мира и тепла!

Блестят глаза, сияют лица
Огнем тепла и доброты.
Пускай в день Троицы свершится
Все то, о чем мечтаешь ты!

Поздравления с Троицей: открытки и стихи
Поздравления с Троицей: открытки и стихи
Фото: bonnycards

С Троицей: лучшие поздравления в стихах

***

Поздравляем с Троицей святою
И желаем мира и покоя.
Чтобы небо было только ясным,
Жизнь всегда безоблачной, прекрасной.
Слово Божье пусть вас вдохновляет,
От любых невзгод оберегает.
Пусть добром наполнится ваш дом,
Благодать и счастье будет в нем!

Святая Троица: открытки и поздравления
Святая Троица: открытки и поздравления
Фото: Pixabay

Святая Троица: поздравления в смс

***

С Троицей вас поздравляю,
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья
С уваженьем и любовью.

Поздравительные картинки: Троица
Поздравительные картинки: Троица
Фото: bonnycards

Красивые поздравления в день святой Троицы

***

В этот день спустился Дух Святой,
Несет он людям счастье и покой.
Пускай тебе дарует он здоровье,
Жизнь, полную добром, любовью.

Пусть плохое в твоей жизни сократится,
Прочь уйдет и никогда не возвратится!
А хорошее пускай удвоится,
Тебе желаю в праздник светлой Троицы!

Короткие смс поздравления в праздник Троицы 2021

***

Лето наступило, Троица пришла.
Я тебе желаю счастья и тепла.
Радуйся и смейся, унывать грешно.
Солнышко стучится пусть в твое окно.
Позабудь обиды, людям помогай.
Никогда ты в жизни веры не теряй.

С днем святой Троицы: добрые стихи

***

Пусть светлая Троица вам принесет
Улыбки, тепло и огромное счастье,
Пускай только радость сегодня вас ждет,
И прочь удалятся лихие ненастья!

Желаю здоровья и жизненных сил,
Энергия бьет пусть все время ключом!
Чтоб каждый момент вам успех приносил,
И сердце наполнится только добром!

Красивые картинки с Троицей
Красивые картинки с Троицей
Фото: bonnycards

С праздником святой Троицы: душевные поздравления

***

С Днем Святой Троицы!
С праздником светлым.
Любви безграничной,
Улыбок приветных.

Пусть милость Господня
На вас почивает,
Надежда и вера
В душе возрастают.

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С Троицей: поздравления в стихах

***

С утра звонят колокола
В День Троицы Святой.
Так пусть Господня благодать
Всегда будет с тобой.

Пусть ангел душу бережет,
Пускай дела все спорятся,
Тебя поздравить я спешу
В великий Праздник Троицы!

Лучшие поздравления с Троица в праздник 20 июня

***

Удача пусть утроится
В день светлой чистой Троицы,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняются,
Душа поет, смеется,
И пусть все удается.

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