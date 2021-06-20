Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

Приймайте найкращі привітання з літнім зеленим і радісним святом Трійці в СМС, віршах і картинках

Красиві привітання з Трійцею-2020: картинки і вірші

Велике свято Трійця-2021 відзначається сьогодні, 20 червня. У цього дня також є ще одна назва – П'ятидесятниця. Вона вказує на дату святкування – на п'ятдесятий день після Великодня. Сегодня.Lifestyle підготували кращі SMS-привітання з Трійцею, а також зібрали оригінальні картинки і листівки зі святом Трійці-2021.

Трійця-2021: привітання в SMS

С теплым праздником чудес,

С днем Святой вас Троицы!

Льют пусть ангелы с небес,

Век не остановятся.

Мир, гармонию, любовь,

Здравие телесное,

Ливни добрых нежных слов,

Встречи интересные,

Водопад побед больших,

Новые мечтания,

Счастье до небес седьмых,

В дом ваш процветание!

Привітання з Трійцею: картинки і смс

Привітання з Трійцею

В день христианский, в праздник большой

К Богу всегда приходите с душой:

Мира просите, любви и везенья,

Вас Он одарит добром, без сомненья.

Звоном церковным пусть льется покой,

Господь все уладит сильной рукой.

Одарит пусть вас благодатью Своей,

И с каждым чтоб днем были вы веселей.

З Трійцею! Фото: Pixabay

Трійця-2021: короткі привітання

Православный мир ликует,

В этот день святой,

Благодать Господня греет,

Светом над Землей.

С Троицей я поздравляю,

Вас от всей души,

Счастья и добра желаю,

Мира и любви!

Привітання з Трійцею для всіх

Дух Святой, Отец и Сын -

Лик ваш тройственный един,

В это верим все мы свято,

Потому и жизнь богата,

Потому устроится

Счастье всем на Троицу!

Картинки і короткі привітання з Трійцею

Привітання з Трійцею для друзів

Святую Троицу нам лето принесло,

С утра колокола церковные звонят,

Пусть Бог Отец, и Сын, и Дух Святой

Живущих на земле благословят.

В душе с молитвой и с любовью в сердце

Ты в храме свечи яркие зажги,

Пусть в Троицу божественные силы

Простят нам, грешным, и ошибки, и грехи.

Вітальні картинки: Трійця Фото: bonnycards

Привітання з Трійцею для колег

Пусть в руках любое дело спорится,

Верой пусть наполнятся сердца,

Пусть заветное желание исполнится,

В День Святого Духа, Сына и Отца!

С Троицей Святою поздравляю,

Радость светлая пусть не покинет вас,

Счастья без границ я вам желаю,

В праздничный благословенный час!

Привітання з Трійцею-2021 для мами

Уж давно так водится

В день великой Троицы

В доме только чистота,

А в душе запас добра.

Пусть у вас все будет так,

Пусть развеет вера мрак.

Бог Отец, и Сын, и Дух

Любви тепло вернут вам вдруг.

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