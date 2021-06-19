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Ворожіння на Трійцю: найправдивіші передбачення долі

Сьогодні, 20:32

Коли чекати удачі, багатства, заміжжя і чи буде воно щасливим – про це можна запитати в свято Трійці у квітів, дерев, річки і навіть зозулі

Ворожіння на Трійцю
Ворожіння на Трійцю
Фото: Depositphotos

Трійця – радісне, веселе, зелене і квітуче літнє свято, яке настане 20 червня. Крім численних давніх традицій і обрядів, які збереглися до наших днів, цей день ще цікавий і різноманітними ворожіннями, що допомагали дізнатися про майбутнє ще нашим прабабусям.

Як ворожити на Трійцю, де шукати відповіді на хвилюючі питання, чого чекати від майбутнього, читайте в нашій статті.

Також дивіться календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

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Троїцькі ворожіння по деревах

Ворожіння на Трійцю
Ворожіння на Трійцю
Фото: Unsplash

Напередодні Трійці незаміжні дівчата збиралися разом і вирушали в ліс. Там знаходили деревця з тонкими гнучкими гілками – берізку або вербу. Загадуючи про свого судженого, любов, майбутнє та інші важливі питання, дівчата завивали і заплітали гілки дерев у коси або вінки – кожна своє. Також могли вплітати стрічки, трави і квіти. А у свято Трійці розшукували свої дерева. Якщо гілки залишалися без змін – це до добрих новин, буде і суджений, і весілля, і достаток у домі. А ось якщо деревце розплелося або, того гірше, зав'яло – поганий знак.

Ворожіння на Трійцю по сторонах світу

Ворожіння на Трійцю
Ворожіння на Трійцю
Фото: Unsplash

Дівчата швидко кружляли – кожна по-окремо або тримаючись за руки, а потім відпускаючи їх. Коли голова йшла обертом – падали на землю. В який бік дівчина впаде – з того боку і наречений до неї прийде.

Як ворожити на Трійцю по зозулі

Ворожіння на Трійцю
Ворожіння на Трійцю
Фото: Unsplash

Зачувши літнім днем, як кує зозуля, проводили популярне і улюблене багатьма ворожіння, яке давало відповідь на питання "скільки?" Наприклад, скільки жити залишилося, скільки буде грошей або скільки років чекати до заміжжя. А потім уважно слухали пташку і разували її відповіді.

Традиційні ворожіння по вінках

Ворожіння на Трійцю
Ворожіння на Трійцю
Фото: Depositphotos

На літні зелені свята, до яких відноситься і Трійця, дівчата плели вінки і дарували одна одній з побажаннями якнайшвидшого заміжжя, а також потайки нагороджували хлопців, до яких були небайдужі. І обов'язково ворожили, пускаючи свої вінки по воді. Якщо вінок відпливе недалеко або пристане до берега – значить, бути його власниці ще рік у дівках. Далеко поплив вінок – можна чекати на сватів цьогоріч. А ось якщо вінок потоне – поганий знак.

Як ворожити по траві на Трійцю

Ворожіння на Трійцю
Ворожіння на Трійцю
Фото: Unsplash

У свято незаміжня дівчина збирала різні польові квіти або травинки – зазвичай сім штук. Потім на кожну загадувала хлопця і ховала на ніч під подушку. Вранці потрібно було згадати свій сон і дістати з-під подушки першу-ліпшу квітку – хто на неї загаданий, той і буде судженим.

Дивіться відео, як підтримувати здоров'я завдяки рослинам:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

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