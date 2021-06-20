З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

Вітаємо зі святою Трійцею-2021: красиві картинки, вірші, проза, листівки, які ви можете відправити своїм близьким і рідним у це свято.

З Трійцею: привітання і картинки

20 червня ми відзначаємо свято Трійці, яке також має назву П'ятдесятниці, тому що настає на п'ятдесятий день після Великодня. Це святе свято символізує велич Бога, єдиного в трьох іпостасях, живого, вічного, всюдисущого і всеблагого.

Life Сьогодні підготували для вас красиві, ефектні, милі і добрі вітання з Трійцею у віршах і прозі, з листівками, фото і картинками, які ви можете відправити своїм близьким і рідним.

Добрі побажання на свято Святої Трійці

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С Днем светлой Троицы Святой

Спешу поздравить вас!

Пребудет Божья благодать

Пусть с вами каждый час.



Пусть будет мир, покой в душе,

Пусть Ангел бережет

Всех ваших близких и друзей,

А беды – отведет!

Трійця 2021: привітання коханому в прозі

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Вітаю зі святою Трійцею і хочу побажати, щоб у твоєму житті були тільки добрі вісті і приємні події, щоб кожен день у тобі знаходилися сили для добрих справ, щоб в твоєму домі ніколи не гасло світло добра і щастя, щоб на твоєму шляху завжди зустрічалися чуйні люди і вірні друзі.

Листівки зі святом Трійці Фото: bonnycards

Найкраще привітання з Трійцею

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Сегодня нужно искренне молиться

За всех друзей и даже за врагов,

Желаю вам в пути не оступиться

И сохранять в душе своей покой.



Желаю вам в великий день церковный

Духовных благ и радости в сердцах.

Любите всех и близких, и знакомых

И не пускайте в душу злость и страх.



Пусть вас Господь от бед оберегает

Своей святой и праведной рукой.

Пусть в вашем доме вечно обитают

Надежда, вера, радость и любовь.

Свято Святої Трійці: картинки та привітання

Привітання з Трійцею для близьких у прозі

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З Трійцею вітаю і бажаю, щоб у твоїй душі жила віра і надія на краще, щоби в серці завжди було місце для щирої любові, щоб у житті все квітло і ставало гарним. Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру і чудес.

З Трійцею: картинки і листівки

Світлі привітання на День П'ятидесятниці у віршах

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Сегодня Троица настала –

День Духа, Сына и Отца,

Пускай наполнит светлым чувством

Он наши души и сердца!



Желаю вам добра и света

Я в праздник Троицы Святой.

Пусть радует вас жизнь любовью,

Здоровьем, счастьем, красотой!

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Милі побажання на свято Трійці своїми словами

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На свято Святої Трійці щиро бажаю світла і радості в твоєму житті, взаєморозуміння і щастя в родині, щирості і добра в душі, миру над головою і сонячної погоди за вікном.

З Трійцею: листівки та вірші Фото: bonnycards

Ефектне привітання з Трійцею

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Приходит Троица в ваш дом

Под колокольный перезвон

И с вереницею цветов

Вам дарит счастье и любовь!



Пусть небеса добры к вам будут,

Пусть дом наполнится уютом,

Святая Троица хранит,

И мир всегда в семье царит!

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