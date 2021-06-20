З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс
Вітаємо зі святою Трійцею-2021: красиві картинки, вірші, проза, листівки, які ви можете відправити своїм близьким і рідним у це свято.
20 червня ми відзначаємо свято Трійці, яке також має назву П'ятдесятниці, тому що настає на п'ятдесятий день після Великодня. Це святе свято символізує велич Бога, єдиного в трьох іпостасях, живого, вічного, всюдисущого і всеблагого.
Life Сьогодні підготували для вас красиві, ефектні, милі і добрі вітання з Трійцею у віршах і прозі, з листівками, фото і картинками, які ви можете відправити своїм близьким і рідним.
Добрі побажання на свято Святої Трійці
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С Днем светлой Троицы Святой
Спешу поздравить вас!
Пребудет Божья благодать
Пусть с вами каждый час.
Пусть будет мир, покой в душе,
Пусть Ангел бережет
Всех ваших близких и друзей,
А беды – отведет!
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Трійця 2021: привітання коханому в прозі
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Вітаю зі святою Трійцею і хочу побажати, щоб у твоєму житті були тільки добрі вісті і приємні події, щоб кожен день у тобі знаходилися сили для добрих справ, щоб в твоєму домі ніколи не гасло світло добра і щастя, щоб на твоєму шляху завжди зустрічалися чуйні люди і вірні друзі.
Найкраще привітання з Трійцею
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Сегодня нужно искренне молиться
За всех друзей и даже за врагов,
Желаю вам в пути не оступиться
И сохранять в душе своей покой.
Желаю вам в великий день церковный
Духовных благ и радости в сердцах.
Любите всех и близких, и знакомых
И не пускайте в душу злость и страх.
Пусть вас Господь от бед оберегает
Своей святой и праведной рукой.
Пусть в вашем доме вечно обитают
Надежда, вера, радость и любовь.
Привітання з Трійцею для близьких у прозі
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З Трійцею вітаю і бажаю, щоб у твоїй душі жила віра і надія на краще, щоби в серці завжди було місце для щирої любові, щоб у житті все квітло і ставало гарним. Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру і чудес.
Світлі привітання на День П'ятидесятниці у віршах
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Сегодня Троица настала –
День Духа, Сына и Отца,
Пускай наполнит светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
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Милі побажання на свято Трійці своїми словами
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На свято Святої Трійці щиро бажаю світла і радості в твоєму житті, взаєморозуміння і щастя в родині, щирості і добра в душі, миру над головою і сонячної погоди за вікном.
Ефектне привітання з Трійцею
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Приходит Троица в ваш дом
Под колокольный перезвон
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!
Пусть небеса добры к вам будут,
Пусть дом наполнится уютом,
Святая Троица хранит,
И мир всегда в семье царит!
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