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З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

Сьогодні, 05:20

Вітаємо зі святою Трійцею-2021: красиві картинки, вірші, проза, листівки, які ви можете відправити своїм близьким і рідним у це свято.

З Трійцею: привітання і картинки
З Трійцею: привітання і картинки

20 червня ми відзначаємо свято Трійці, яке також має назву П'ятдесятниці, тому що настає на п'ятдесятий день після Великодня. Це святе свято символізує велич Бога, єдиного в трьох іпостасях, живого, вічного, всюдисущого і всеблагого.

Life Сьогодні підготували для вас красиві, ефектні, милі і добрі вітання з Трійцею у віршах і прозі, з листівками, фото і картинками, які ви можете відправити своїм близьким і рідним.

Добрі побажання на свято Святої Трійці

***

С Днем светлой Троицы Святой
Спешу поздравить вас!
Пребудет Божья благодать
Пусть с вами каждый час.

Пусть будет мир, покой в душе,
Пусть Ангел бережет
Всех ваших близких и друзей,
А беды – отведет!

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Трійця 2021: привітання коханому в прозі

***

Вітаю зі святою Трійцею і хочу побажати, щоб у твоєму житті були тільки добрі вісті і приємні події, щоб кожен день у тобі знаходилися сили для добрих справ, щоб в твоєму домі ніколи не гасло світло добра і щастя, щоб на твоєму шляху завжди зустрічалися чуйні люди і вірні друзі.

Листівки зі святом Трійці
Листівки зі святом Трійці
Фото: bonnycards

Найкраще привітання з Трійцею

***

Сегодня нужно искренне молиться
За всех друзей и даже за врагов,
Желаю вам в пути не оступиться
И сохранять в душе своей покой.

Желаю вам в великий день церковный
Духовных благ и радости в сердцах.
Любите всех и близких, и знакомых
И не пускайте в душу злость и страх.

Пусть вас Господь от бед оберегает
Своей святой и праведной рукой.
Пусть в вашем доме вечно обитают
Надежда, вера, радость и любовь.

Свято Святої Трійці: картинки та привітання
Свято Святої Трійці: картинки та привітання

Привітання з Трійцею для близьких у прозі

***

З Трійцею вітаю і бажаю, щоб у твоїй душі жила віра і надія на краще, щоби в серці завжди було місце для щирої любові, щоб у житті все квітло і ставало гарним. Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру і чудес.

З Трійцею: картинки і листівки
З Трійцею: картинки і листівки

Світлі привітання на День П'ятидесятниці у віршах

***

Сегодня Троица настала –
День Духа, Сына и Отца,
Пускай наполнит светлым чувством
Он наши души и сердца!

Желаю вам добра и света
Я в праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!

Дивіться відео про вихідні 2020 в Україні:

Милі побажання на свято Трійці своїми словами

***

На свято Святої Трійці щиро бажаю світла і радості в твоєму житті, взаєморозуміння і щастя в родині, щирості і добра в душі, миру над головою і сонячної погоди за вікном.

З Трійцею: листівки та вірші
З Трійцею: листівки та вірші
Фото: bonnycards

Ефектне привітання з Трійцею

***

Приходит Троица в ваш дом
Под колокольный перезвон
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!

Пусть небеса добры к вам будут,
Пусть дом наполнится уютом,
Святая Троица хранит,
И мир всегда в семье царит!

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