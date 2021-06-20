20 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День Святої Трійці, День медика, День батька, День серфінгу, День Wi-Fi – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 червня.

20 червня: яке сьогодні свято Фото: Depositphotos

Яке сьогодні свято 20 червня? День Святої Трійці – в православному і народному календарі, День медика, День батька. Іменини святкують: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Тарас, Федір.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 20 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 червня.

День медичного працівника – у багатьох країнах пострадянського простору в третю неділю червня відзначається професійне свято День медика.

Міжнародний день батька (Father`s Day) – на третю червневу неділю також випадає свято всіх татусів у світі.

Всесвітній день біженців (World Refugee Day) – відзначається щороку з 2001 року під егідою ООН і приурочений до Дня африканських біженців.

Всесвітній день захисту слонів у зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos) – проводиться з ініціативи зоозахисників світу з метою звернути увагу суспільства на проблеми цих тварин у неволі.

Міжнародний день серфінгу (International Surfing Day) – неофіційне екологічне і спортивне свято, яке проводиться щороку починаючи з 2005 року.

Всесвітній день Wi-Fi (World Wi-Fi Day) – святкують прихильники і користувачі бездротового доступу до мережі Інтернет.

Яке сьогодні свято

20 червня у православній церкві йде 8-ма неділя після Великодня і відзначається велике двонадесяте свято Святої Трійці або П'ятидесятниця, яке прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

Також цього дня шанується пам'ять мученика Феодота Анкирського, священномученика Маркеліана, папи Римського, і мучеників Клавдія, Кирина і Антоніна, священномученика Маркела, папи Римського, мучеників Сисинія і Киріака, дияконів, Смарагда, Ларгія, Апроніана, Сатурніна, Папія і Мавра, воїнів, і Крискентіана, мучениць Прискилли, Лукини і Артемії, царівни, мучениць Калерії (Валерії), Киріакії і Марії в Кесарії Палестинській.

У народі 20 червня шанувався Федот Страж. Вважалося, що святий міг захистити від русалок, бо вони його боялися і не підпливали близько до берега.

Прикмети на 20 червня

працювати, прати і прибирати на Трійцю вважається великим гріхом;

не можна стригтися, плести, в'язати, вишивати;

особливо сувора заборона стосувалася земляних робіт на Трійцю, оскільки в цей день земля вважалася іменинницею і її не можна було турбувати;

на Трійцю краще не купатися у водоймах, щоб русалки не потягли на дно;

теплий день на Федота – до хорошого врожаю жита;

йде дощ – урожай буде поганим.

Читайте також: Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Цікаві і важливі події в Україні та світі 20 червня

1792 – Велика Французька революція.

1840 – запатентований телеграф Семюела Морзе.

1893 – відкрито Головну палату мір і ваг, засновану Дмитром Менделєєвим.

Хто народився 20 червня

1843 – Федір Стравінський, український оперний співак.

1927 – В'ячеслав Котьоночкін, радянський режисер, художник-мультиплікатор.

1932 – Роберт Рождественський, радянський поет, автор пісень.

1934 – Юрій Візбор, радянський бард, актор, журналіст.

1949 – Лайонел Річі, американський співак і музикант.

1967 – Ніколь Кідман, австралійська актриса.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися