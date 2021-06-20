20 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
День Святої Трійці, День медика, День батька, День серфінгу, День Wi-Fi – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 20 червня.
Яке сьогодні свято 20 червня? День Святої Трійці – в православному і народному календарі, День медика, День батька. Іменини святкують: Олександр, Ганна, Богдан, Борис, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Зінаїда, Іван, Максим, Марія, Михайло, Микола, Павло, Петро, Тарас, Федір.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 20 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 20 червня.
- День медичного працівника – у багатьох країнах пострадянського простору в третю неділю червня відзначається професійне свято День медика.
- Міжнародний день батька (Father`s Day) – на третю червневу неділю також випадає свято всіх татусів у світі.
- Всесвітній день біженців (World Refugee Day) – відзначається щороку з 2001 року під егідою ООН і приурочений до Дня африканських біженців.
- Всесвітній день захисту слонів у зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos) – проводиться з ініціативи зоозахисників світу з метою звернути увагу суспільства на проблеми цих тварин у неволі.
- Міжнародний день серфінгу (International Surfing Day) – неофіційне екологічне і спортивне свято, яке проводиться щороку починаючи з 2005 року.
- Всесвітній день Wi-Fi (World Wi-Fi Day) – святкують прихильники і користувачі бездротового доступу до мережі Інтернет.
20 червня у православній церкві йде 8-ма неділя після Великодня і відзначається велике двонадесяте свято Святої Трійці або П'ятидесятниця, яке прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.
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Також цього дня шанується пам'ять мученика Феодота Анкирського, священномученика Маркеліана, папи Римського, і мучеників Клавдія, Кирина і Антоніна, священномученика Маркела, папи Римського, мучеників Сисинія і Киріака, дияконів, Смарагда, Ларгія, Апроніана, Сатурніна, Папія і Мавра, воїнів, і Крискентіана, мучениць Прискилли, Лукини і Артемії, царівни, мучениць Калерії (Валерії), Киріакії і Марії в Кесарії Палестинській.
У народі 20 червня шанувався Федот Страж. Вважалося, що святий міг захистити від русалок, бо вони його боялися і не підпливали близько до берега.
- працювати, прати і прибирати на Трійцю вважається великим гріхом;
- не можна стригтися, плести, в'язати, вишивати;
- особливо сувора заборона стосувалася земляних робіт на Трійцю, оскільки в цей день земля вважалася іменинницею і її не можна було турбувати;
- на Трійцю краще не купатися у водоймах, щоб русалки не потягли на дно;
- теплий день на Федота – до хорошого врожаю жита;
- йде дощ – урожай буде поганим.
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- 1792 – Велика Французька революція.
- 1840 – запатентований телеграф Семюела Морзе.
- 1893 – відкрито Головну палату мір і ваг, засновану Дмитром Менделєєвим.
- 1843 – Федір Стравінський, український оперний співак.
- 1927 – В'ячеслав Котьоночкін, радянський режисер, художник-мультиплікатор.
- 1932 – Роберт Рождественський, радянський поет, автор пісень.
- 1934 – Юрій Візбор, радянський бард, актор, журналіст.
- 1949 – Лайонел Річі, американський співак і музикант.
- 1967 – Ніколь Кідман, австралійська актриса.
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