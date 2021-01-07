Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021
Надсилайте близьким і рідним найкрасивіші листівки з привітаннями зі святом
Сьогодні, 7 січня, українці святкують Різдво Христове. Привітайте з цим світлим днем своїх близьких! Сьогодні.Lifestyle пропонує добірку найкрасивіших картинок з Різдвом і коротких смс-привітань у віршах і прозі.
Вітаю з Різдвом! Бажаю світлих думок в голові, благополуччя в родині, успіхів на роботі, затишку в домі, здоров'я тіла, бадьорості духу і любові в серці!
Читайте також:Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята
Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам.
С Рождеством!
Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
От любви сердца пусть тают,
Озорно глаза сверкают.
У різдвяний вечір чудовий
Хочу побажати я добра,
Щоб ангел прекрасний небесний
Приніс вам трохи тепла.
Нехай зірка, що загорілася в небесах, осяє ваш життєвий шлях, а Господь благословить на всі добрі справи!
Нехай це Різдво буде наповнене добрим чарами, казковими миттєвостями і домашнім затишком!
Читайте найактуальніші антіковідние колядки-2021.
***
Пусть в Рождество приходит к вам
Удача, счастье и везенье.
Пусть дом наполнится теплом
И будет ярким настроенье.
Зі святом Різдва – світлим, добрим! Найщиріші бажання нехай збудуться, навіть неймовірні очікування – виправдаються, будь-які зі сміливих ідей нехай буде легко тобі втілити в життя!
Ми також публікували тексти найпопулярніших колядок і щедрівок.
Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше