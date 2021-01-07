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Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021

Сьогодні, 06:00

Надсилайте близьким і рідним найкрасивіші листівки з привітаннями зі святом

Сьогодні, 7 січня, українці святкують Різдво Христове. Привітайте з цим світлим днем своїх близьких! Сьогодні.Lifestyle пропонує добірку найкрасивіших картинок з Різдвом і коротких смс-привітань у віршах і прозі.

Листівки та картинки з Різдвом
Листівки та картинки з Різдвом
Фото: Unsplash

Поздоровлення з Різдвом-2021: смс, листівки, картинки

Вітаю з Різдвом! Бажаю світлих думок в голові, благополуччя в родині, успіхів на роботі, затишку в домі, здоров'я тіла, бадьорості духу і любові в серці!

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З Різдвом!
З Різдвом!
Фото: bonnycards

Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам.
С Рождеством!

З Різдвом!
З Різдвом!
Фото: bonnycards

Поздравляем с Рождеством!
Счастье пусть придет в ваш дом.
От любви сердца пусть тают,
Озорно глаза сверкают.

З Різдвом!
З Різдвом!
Фото: bonnycards

У різдвяний вечір чудовий
Хочу побажати я добра,
Щоб ангел прекрасний небесний
Приніс вам трохи тепла.

З Різдвом!
З Різдвом!
Фото: bonnycards

Нехай зірка, що загорілася в небесах, осяє ваш життєвий шлях, а Господь благословить на всі добрі справи!

З Різдвом!
З Різдвом!
Фото: bonnycards

Нехай це Різдво буде наповнене добрим чарами, казковими миттєвостями і домашнім затишком!

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***

Пусть в Рождество приходит к вам
Удача, счастье и везенье.
Пусть дом наполнится теплом
И будет ярким настроенье.

З Різдвом!
З Різдвом!
Фото: bonnycards

Зі святом Різдва – світлим, добрим! Найщиріші бажання нехай збудуться, навіть неймовірні очікування – виправдаються, будь-які зі сміливих ідей нехай буде легко тобі втілити в життя!

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