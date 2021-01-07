Ефектні листівки та картинки з Різдвом-2021

Надсилайте близьким і рідним найкрасивіші листівки з привітаннями зі святом

Сьогодні, 7 січня, українці святкують Різдво Христове. Привітайте з цим світлим днем своїх близьких! Сьогодні.Lifestyle пропонує добірку найкрасивіших картинок з Різдвом і коротких смс-привітань у віршах і прозі.

Листівки та картинки з Різдвом Фото: Unsplash

Поздоровлення з Різдвом-2021: смс, листівки, картинки

Вітаю з Різдвом! Бажаю світлих думок в голові, благополуччя в родині, успіхів на роботі, затишку в домі, здоров'я тіла, бадьорості духу і любові в серці!

З Різдвом! Фото: bonnycards

Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом —

Любви, добра вам.

С Рождеством!

З Різдвом! Фото: bonnycards

Поздравляем с Рождеством!

Счастье пусть придет в ваш дом.

От любви сердца пусть тают,

Озорно глаза сверкают.

З Різдвом! Фото: bonnycards

У різдвяний вечір чудовий

Хочу побажати я добра,

Щоб ангел прекрасний небесний

Приніс вам трохи тепла.

З Різдвом! Фото: bonnycards

Нехай зірка, що загорілася в небесах, осяє ваш життєвий шлях, а Господь благословить на всі добрі справи!

З Різдвом! Фото: bonnycards

Нехай це Різдво буде наповнене добрим чарами, казковими миттєвостями і домашнім затишком!

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Пусть в Рождество приходит к вам

Удача, счастье и везенье.

Пусть дом наполнится теплом

И будет ярким настроенье.

З Різдвом! Фото: bonnycards

Зі святом Різдва – світлим, добрим! Найщиріші бажання нехай збудуться, навіть неймовірні очікування – виправдаються, будь-які зі сміливих ідей нехай буде легко тобі втілити в життя!

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