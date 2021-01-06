Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші
Найкращі привітання з Різдвом Христовим-2021 російською та українською мовою
У світле свято Різдва 7 січня прийміть найкращі побажання і добрі вітання. Нехай збудуться ваші мрії, нехай ангел пошле вам здоров'я і щастя, нехай вас не залишає удача і нехай у житті вам зустрічаються радісні люди.
Не забудьте привітати з Різдвом Христовим своїх рідних, друзів, близьких. А ми зібрали для вас красиві привітання, яскраві листівки, добрі побажання і вірші.
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Добрі побажання на Різдво-2021 російською мовою
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В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!
Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!
Різдво Христове: привітання своїми словами
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З Різдвом Христовим! Бажаю чарівної казки, щасливих годин, різнокольорових мрій, яскравих надій, гарних новин, нескінченних сил, радісних пісень, теплих слів, великої любові до Бога, до близьких і до свого життя.
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Красиві привітання на Різдво Христове у віршах
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Пусть к вам скорей приходят счастье,
Удача, доброта, любовь.
Пусть стороной пройдет ненастье
И не вернется больше вновь.
И пусть в окно стучится радость,
Вас окружая волшебством.
Пусть всё хорошее случится,
Вас поздравляю с Рождеством!
Казкове Різдво: привітання у прозі
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Вітаю з Різдвом! Бажаю вам міцного здоров'я, піднесення сил, розквіту любові, гармонії душі і натхнення серця. Бажаю гарного настрою і казкового життя. А ще бажаю нічого і ніколи не втрачати, крім печалі.
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Смс-привітання з Різдвом короткі
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Кутья на праздничном столе,
Кагор искрится в хрустале.
Сегодня наш Христос родился,
И мир тотчас преобразился.
Желаю сил вам и терпения,
Добра, любви, благословения.
Пусть в небе вам звезда сияет
И путь ваш светом озаряет.
Добрі привітання з Різдвом у прозі
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Вітаю з Різдвом Христовим і від усього серця бажаю, щоб все погане проходило повз тебе, щоб у душі звучала пісня щастя, щоб у житті відбувалися тільки радісні події, щоб із цього великого свята у тебе почалася нова чудова історія, щоб різдвяна зірка здійснила твою мрію.
Привітання з Різдвом Христовим українською мовою
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Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом радісним вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.
Хай Ангел береже усю сім’ю,
Дарує радість, злагоду, здоров’я.
І силу вам нехай дає Ісус
Долати всі проблеми і незгоди!
Найкращі привітання з Різдвом українською мовою у віршах
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З Різдвом Христовим вас вітаю,
Здоров’я, радощів бажаю.
Нехай Господь благословить
На кожен день, на кожну мить!
Живіть у щасті і достатку,
Добра та миру в вашу хату.
Хай лише добрі будуть справи
Та благ не буде вам замало!
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Позитивні побажання на Різдво українською
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З святом всіх Різдва Христова!
І здоровʼ я вам міцного,
Щоб були усі красиві,
І веселі, і щасливі.
Щоб добро було у хаті,
Щоб були усі багаті.
Хай у День Різдва Христова
Зірка в небі сяє знову.
Хай Господь благословляє
І в житті допомагає.
Хай дзвенить щасливий сміх,
Господи, благослови усіх!
Раніше ми розповідали, як правильно колядувати, посівати і щедрувати.
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