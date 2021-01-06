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Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Сьогодні, 15:31

Найкращі привітання з Різдвом Христовим-2021 російською та українською мовою

У світле свято Різдва 7 січня прийміть найкращі побажання і добрі вітання. Нехай збудуться ваші мрії, нехай ангел пошле вам здоров'я і щастя, нехай вас не залишає удача і нехай у житті вам зустрічаються радісні люди.

З Різдвом!
З Різдвом!
Фото: Pexels

Не забудьте привітати з Різдвом Христовим своїх рідних, друзів, близьких. А ми зібрали для вас красиві привітання, яскраві листівки, добрі побажання і вірші.

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Добрі побажання на Різдво-2021 російською мовою

***

В зимний праздник самый светлый,
В день Христова Рождества,
В жизнь войдет пусть незаметно
Много-много волшебства!

Все, что сердце пожелает —
Счастья, радости, любви,
Все пусть Ангел посылает,
Только загадаешь ты!

Святе Різдво: привітання, картинки, вірші
Святе Різдво: привітання, картинки, вірші
Фото: bonnycards

Різдво Христове: привітання своїми словами

***

З Різдвом Христовим! Бажаю чарівної казки, щасливих годин, різнокольорових мрій, яскравих надій, гарних новин, нескінченних сил, радісних пісень, теплих слів, великої любові до Бога, до близьких і до свого життя.

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Красиві привітання на Різдво Христове у віршах

***

Пусть к вам скорей приходят счастье,
Удача, доброта, любовь.
Пусть стороной пройдет ненастье
И не вернется больше вновь.

И пусть в окно стучится радость,
Вас окружая волшебством.
Пусть всё хорошее случится,
Вас поздравляю с Рождеством!

Світле Різдво: привітання, листівки, проза
Світле Різдво: привітання, листівки, проза
Фото: bonnycards

Казкове Різдво: привітання у прозі

***

Вітаю з Різдвом! Бажаю вам міцного здоров'я, піднесення сил, розквіту любові, гармонії душі і натхнення серця. Бажаю гарного настрою і казкового життя. А ще бажаю нічого і ніколи не втрачати, крім печалі.

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Смс-привітання з Різдвом короткі

***

Кутья на праздничном столе,
Кагор искрится в хрустале.
Сегодня наш Христос родился,
И мир тотчас преобразился.

Желаю сил вам и терпения,
Добра, любви, благословения.
Пусть в небе вам звезда сияет
И путь ваш светом озаряет.

Святкове Різдво: картинки та поздоровлення
Святкове Різдво: картинки та поздоровлення
Фото: bonnycards

Добрі привітання з Різдвом у прозі

***

Вітаю з Різдвом Христовим і від усього серця бажаю, щоб все погане проходило повз тебе, щоб у душі звучала пісня щастя, щоб у житті відбувалися тільки радісні події, щоб із цього великого свята у тебе почалася нова чудова історія, щоб різдвяна зірка здійснила твою мрію.

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Привітання з Різдвом Христовим українською мовою

***

Різдво святе заходить на поріг.
Прийміть зі святом радісним вітання!
Хай Божа благодать летить, як сніг,
Хай сміх лунає з вечора й до рання.

Хай Ангел береже усю сім’ю,
Дарує радість, злагоду, здоров’я.
І силу вам нехай дає Ісус
Долати всі проблеми і незгоди!

Світле Різдво: привітання, фото і картинки
Світле Різдво: привітання, фото і картинки
Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Різдвом українською мовою у віршах

***

З Різдвом Христовим вас вітаю,
Здоров’я, радощів бажаю.
Нехай Господь благословить
На кожен день, на кожну мить!

Живіть у щасті і достатку,
Добра та миру в вашу хату.
Хай лише добрі будуть справи
Та благ не буде вам замало!

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Різдво 2021: картинки, смс та вірші
Різдво 2021: картинки, смс та вірші
Фото: bonnycards

Позитивні побажання на Різдво українською

***

З святом всіх Різдва Христова!
І здоровʼ я вам міцного,
Щоб були усі красиві,
І веселі, і щасливі.

Щоб добро було у хаті,
Щоб були усі багаті.
Хай у День Різдва Христова
Зірка в небі сяє знову.

Хай Господь благословляє
І в житті допомагає.
Хай дзвенить щасливий сміх,
Господи, благослови усіх!

Раніше ми розповідали, як правильно колядувати, посівати і щедрувати.

Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021

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