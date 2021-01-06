Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші

Найкращі привітання з Різдвом Христовим-2021 російською та українською мовою

У світле свято Різдва 7 січня прийміть найкращі побажання і добрі вітання. Нехай збудуться ваші мрії, нехай ангел пошле вам здоров'я і щастя, нехай вас не залишає удача і нехай у житті вам зустрічаються радісні люди.

З Різдвом! Фото: Pexels

Не забудьте привітати з Різдвом Христовим своїх рідних, друзів, близьких. А ми зібрали для вас красиві привітання, яскраві листівки, добрі побажання і вірші.

Добрі побажання на Різдво-2021 російською мовою

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В зимний праздник самый светлый,

В день Христова Рождества,

В жизнь войдет пусть незаметно

Много-много волшебства!



Все, что сердце пожелает —

Счастья, радости, любви,

Все пусть Ангел посылает,

Только загадаешь ты!

Святе Різдво: привітання, картинки, вірші Фото: bonnycards

Різдво Христове: привітання своїми словами

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З Різдвом Христовим! Бажаю чарівної казки, щасливих годин, різнокольорових мрій, яскравих надій, гарних новин, нескінченних сил, радісних пісень, теплих слів, великої любові до Бога, до близьких і до свого життя.

Красиві привітання на Різдво Христове у віршах

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Пусть к вам скорей приходят счастье,

Удача, доброта, любовь.

Пусть стороной пройдет ненастье

И не вернется больше вновь.



И пусть в окно стучится радость,

Вас окружая волшебством.

Пусть всё хорошее случится,

Вас поздравляю с Рождеством!

Світле Різдво: привітання, листівки, проза Фото: bonnycards

Казкове Різдво: привітання у прозі

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Вітаю з Різдвом! Бажаю вам міцного здоров'я, піднесення сил, розквіту любові, гармонії душі і натхнення серця. Бажаю гарного настрою і казкового життя. А ще бажаю нічого і ніколи не втрачати, крім печалі.

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Смс-привітання з Різдвом короткі

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Кутья на праздничном столе,

Кагор искрится в хрустале.

Сегодня наш Христос родился,

И мир тотчас преобразился.



Желаю сил вам и терпения,

Добра, любви, благословения.

Пусть в небе вам звезда сияет

И путь ваш светом озаряет.

Святкове Різдво: картинки та поздоровлення Фото: bonnycards

Добрі привітання з Різдвом у прозі

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Вітаю з Різдвом Христовим і від усього серця бажаю, щоб все погане проходило повз тебе, щоб у душі звучала пісня щастя, щоб у житті відбувалися тільки радісні події, щоб із цього великого свята у тебе почалася нова чудова історія, щоб різдвяна зірка здійснила твою мрію.

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Привітання з Різдвом Христовим українською мовою

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Різдво святе заходить на поріг.

Прийміть зі святом радісним вітання!

Хай Божа благодать летить, як сніг,

Хай сміх лунає з вечора й до рання.



Хай Ангел береже усю сім’ю,

Дарує радість, злагоду, здоров’я.

І силу вам нехай дає Ісус

Долати всі проблеми і незгоди!

Світле Різдво: привітання, фото і картинки Фото: bonnycards

Найкращі привітання з Різдвом українською мовою у віршах

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З Різдвом Христовим вас вітаю,

Здоров’я, радощів бажаю.

Нехай Господь благословить

На кожен день, на кожну мить!



Живіть у щасті і достатку,

Добра та миру в вашу хату.

Хай лише добрі будуть справи

Та благ не буде вам замало!

Різдво 2021: картинки, смс та вірші Фото: bonnycards

Позитивні побажання на Різдво українською

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З святом всіх Різдва Христова!

І здоровʼ я вам міцного,

Щоб були усі красиві,

І веселі, і щасливі.



Щоб добро було у хаті,

Щоб були усі багаті.

Хай у День Різдва Христова

Зірка в небі сяє знову.



Хай Господь благословляє

І в житті допомагає.

Хай дзвенить щасливий сміх,

Господи, благослови усіх!

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