Найращі колядки російською мовою: найпопулярніші вірші
Сегодня.Lifestyle підготували для вас короткі і прості тексти різдвяних колядок
Увечері перед Різдвом Христовим, 6 січня, в Україні починають колядувати. Якщо ви хочете порадувати родичів і друзів, ми підготували найкрасивіші і прикольні тексти колядок на Різдво-2021. Ці цікаві і смішні побажання для дітей і дорослих легко розучуються і швидко запам'ятовуються!
***
Коляда, коляда,
Открываем все дома,
Все окошки, сундучки,
Даем конфет и пирожки,
Чтобы было благо вам,
Скажи спасибо небесам,
Бог здоровья всем нам даст,
Ведь на это он горазд!
***
Поздравляем с Рождеством,
Мы пришли сюда с добром,
Вы подайте нам немножко
Пирожочка на дорожку,
Чтобы счастье к вам пришло,
Чтоб во всём вам повезло,
Чтоб Господь здоровья дал,
Колядуем, от печаль!
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***
Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!
***
Воробушек летит,
Хвостиком вертит,
А вы, люди, знайте,
Столы застилайте,
Гостей принимайте,
Рождество встречайте!
***
К нам пришла коляда,
Накануне Рождества,
Ты добра нам в руку дай,
А взамен же получай,
Богатство, счастье и тепло,
Господь пошлет тебе его,
Так что щедростью задайся,
На нас ни в чем не обижайся!
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***
Уродилась коляда
Накануне Рождества,
За горою за крутою,
За рекою за быстрою,
За горою за крутою,
За рекою за быстрою
Стоят леса дремучие,
Во тех лесах огни горят,
Огни горят пылающие,
Вокруг огней люди стоят,
Люди стоят колядуют:
‘Ой коляда, коляда,
Ты бываешь, коляда,
Накануне Рождества’.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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