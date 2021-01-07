Вітання на Різдво Христове-2021 у віршах, смс, листівки та картинки
Відправляйте найкращі привітання з Різдвом 2021 близьким і друзям
Ось і настало Різдво Христове, яке відзначається 7 січня. Це одне з найбільших свят у вірян, яке потрібно провести в колі сім'ї.
Обов'язково привітайте своїх рідних і близьких з Різдвом 2021 року, побажайте щастя, радості, здоров'я, любові, миру і взаєморозуміння.
Читайте також:Привітання з Різдвом: яскраві листівки, проза та вірші
Сегодня.Lifestyle підготували найкоротші і прості привітання з Різдвом Христовим-2021 своїми словами, а також зібрали прикольні, оригінальні і барвисті картинки і листівки зі святом 7 січня.
В святой, прекрасный праздник Рождества
Я пожелать хочу от всей души,
Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,
Чтоб не пришлось вам никуда спешить.
Пусть свет Святого Духа греет вас
И ангелы отгородят от бед.
Пусть будет добрым, светлым каждый час
И на любой вопрос придет ответ.
Счастливого желаю Рождества!
Пусть никогда никто не загрустит,
Пусть в жизни будет много волшебства
И все вокруг сияет и блестит.
***
В Рождество все верят в чудо,
И оно уже спешит,
Чтоб, возникнув ниоткуда,
Мир согреть в ночной тиши.
Ты открой ему окошко,
Пусть летит на яркий свет,
Принесет добра лукошко
И от всех укроет бед!
З Різдвом Христовим-2021: привітання у віршах
В волшебный праздник Рождества,
Пусть сказка в доме поселится.
Будет душевно, мило и тепло
И чудо ночью точно приключится.
Пусть от невзгод Господь вас бережет,
Семью и дом ваш защищает.
Пусть праздник счастье принесёт,
Случится все, о чем мечтаем.
***
Пусть звезда, что зажглась в небосводе,
Сердцу дарит покой и свободу.
Чтобы в нем поселилась надежда,
А еще – доброта, вера, нежность.
Чтобы близкие были здоровы,
А семья пусть живет в любви полной,
Пусть уютом наполнится дом,
И теплом родных встреч. С Рождеством!
Читайте найактуальніші антіковідние колядки-2021.
***
Вас с Рождеством мы поздравляем,
Желаем доброй суеты.
И светлой радости желаем,
И исполнения мечты!
Пусть, словно в сказке, вас случайно
Большое счастье посетит.
Пусть Вам везет необычайно,
Фортуна Вам благоволит.
Желаем крепкого здоровья
И самой преданной любви.
Удачной Вам судьбы-дороги,
Счастливого всегда пути.
Оригінальні привітання з Різдвом
Рождество. Блистают звезды.
Пусть, что сложно, станет просто,
Что разладилось – пусть склеится,
В невозможное – поверится.
Пусть рождественское чудо
Исцелит ваши недуги,
Разметает сердца грусть,
Полегчает ноша пусть.
***
В этот праздник Рождества
Ангел пусть на крыльях нежных
Принесет тебе любовь,
Мудрость, веру и надежду.
Радость пусть заходит в дом
С каждым утром новым.
Пусть душа поет от счастья!
С Рождеством Христовым!
***
С Рождеством вас поздравляю,
Счастья и добра желаю.
Ангел пусть вас бережет
От печалей и невзгод.
Пусть на путь он вас наставит
И здоровья вам прибавит,
Пусть в душе цветут цветы
И сбываются мечты!
Красиві привітання з Різдвом
Рождество на землю опустилось,
Все радостью великой осветилось!
Пусть будет мир в душе и счастье,
Господь пусть отведет ненастье!
Желаю я тепла, покоя,
Надежды, доброго настроя,
Желаю мудрости и благочестия,
Огромной любви божественной!
***
При свете рождественской яркой звезды
Хочу вам, друзья, пожелать,
Счастливой, спокойной и мирной судьбы,
Надежды чтоб вам не терять.
Пускай вам Господь благодати пошлёт,
Надежды и веры, любви,
И в дом ваш Создателя милость придёт,
И ждет лишь успех впереди!
***
С Рождеством Христовым,
С праздником великим,
Пусть радость будет вечной
От Божьего рождения!
Пусть небеса исполнят
Все мечты, желания,
Пусть Господь поможет
Во всех ваших стараниях!
Желаю счастья в доме,
Душевного уюта,
Отметить праздник этот
Скромно, но со вкусом!
Звезды яркие горят.
Рождество Христово!
Мы желаем счастья вам,
Крепкого здоровья.
***
С Рождеством Христовым!
Счастья вам, тепла,
Чтобы радость в доме
С добротой цвела.
***
Пусть случится в Рождество,
Чудо долгожданное.
Душевно будет и тепло,
Исполнятся желания.
Різдво-2021: короткі вітання
Божьего благословения,
Всех желаний исполнения,
Мира, счастья и добра
В день Христова Рождества!
***
Снежок новогодний искрится,
Наполнен весь дом торжеством!
Желаем вам счастьем светиться,
Всю вашу семью – с Рождеством!
***
Рождество Христово в вашу дверь стучится,
Пусть же настроенье, словно снег искрится,
Пусть подарит праздник радости мгновения,
Яркие, прекрасные чудо-впечатления!
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
Всі подробиці в спецтемі Різдво 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше