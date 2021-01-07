Вітання на Різдво Христове-2021 у віршах, смс, листівки та картинки

Відправляйте найкращі привітання з Різдвом 2021 близьким і друзям

Ось і настало Різдво Христове, яке відзначається 7 січня. Це одне з найбільших свят у вірян, яке потрібно провести в колі сім'ї.

Привітання на Різдво Фото: Pinterest

Обов'язково привітайте своїх рідних і близьких з Різдвом 2021 року, побажайте щастя, радості, здоров'я, любові, миру і взаєморозуміння.

Сегодня.Lifestyle підготували найкоротші і прості привітання з Різдвом Христовим-2021 своїми словами, а також зібрали прикольні, оригінальні і барвисті картинки і листівки зі святом 7 січня.

Вітання з Різдвом Христовим-2021 у віршах

В святой, прекрасный праздник Рождества

Я пожелать хочу от всей души,

Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,

Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас

И ангелы отгородят от бед.

Пусть будет добрым, светлым каждый час

И на любой вопрос придет ответ.

Привітання з Різдвом Фото: Bipbap

Счастливого желаю Рождества!

Пусть никогда никто не загрустит,

Пусть в жизни будет много волшебства

И все вокруг сияет и блестит.

***

В Рождество все верят в чудо,

И оно уже спешит,

Чтоб, возникнув ниоткуда,

Мир согреть в ночной тиши.

Ты открой ему окошко,

Пусть летит на яркий свет,

Принесет добра лукошко

И от всех укроет бед!

Привітання з Різдвом Фото: Bipbap

З Різдвом Христовим-2021: привітання у віршах

В волшебный праздник Рождества,

Пусть сказка в доме поселится.

Будет душевно, мило и тепло

И чудо ночью точно приключится.

Пусть от невзгод Господь вас бережет,

Семью и дом ваш защищает.

Пусть праздник счастье принесёт,

Случится все, о чем мечтаем.

Привітання з Різдвом Фото: Bipbap

***

Пусть звезда, что зажглась в небосводе,

Сердцу дарит покой и свободу.

Чтобы в нем поселилась надежда,

А еще – доброта, вера, нежность.

Чтобы близкие были здоровы,

А семья пусть живет в любви полной,

Пусть уютом наполнится дом,

И теплом родных встреч. С Рождеством!

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***

Вас с Рождеством мы поздравляем,

Желаем доброй суеты.

И светлой радости желаем,

И исполнения мечты!

Пусть, словно в сказке, вас случайно

Большое счастье посетит.

Пусть Вам везет необычайно,

Фортуна Вам благоволит.

Желаем крепкого здоровья

И самой преданной любви.

Удачной Вам судьбы-дороги,

Счастливого всегда пути.

Привітання з Різдвом Фото: Bipbap

Оригінальні привітання з Різдвом

Рождество. Блистают звезды.

Пусть, что сложно, станет просто,

Что разладилось – пусть склеится,

В невозможное – поверится.

Пусть рождественское чудо

Исцелит ваши недуги,

Разметает сердца грусть,

Полегчает ноша пусть.

***

В этот праздник Рождества

Ангел пусть на крыльях нежных

Принесет тебе любовь,

Мудрость, веру и надежду.

Радость пусть заходит в дом

С каждым утром новым.

Пусть душа поет от счастья!

С Рождеством Христовым!

Привітання з Різдвом Фото: Bipbap

***

С Рождеством вас поздравляю,

Счастья и добра желаю.

Ангел пусть вас бережет

От печалей и невзгод.

Пусть на путь он вас наставит

И здоровья вам прибавит,

Пусть в душе цветут цветы

И сбываются мечты!

Красиві привітання з Різдвом

Рождество на землю опустилось,

Все радостью великой осветилось!

Пусть будет мир в душе и счастье,

Господь пусть отведет ненастье!

Желаю я тепла, покоя,

Надежды, доброго настроя,

Желаю мудрости и благочестия,

Огромной любви божественной!

***

При свете рождественской яркой звезды

Хочу вам, друзья, пожелать,

Счастливой, спокойной и мирной судьбы,

Надежды чтоб вам не терять.

Пускай вам Господь благодати пошлёт,

Надежды и веры, любви,

И в дом ваш Создателя милость придёт,

И ждет лишь успех впереди!

Привітання з Різдвом Фото: Bipbap

***

С Рождеством Христовым,

С праздником великим,

Пусть радость будет вечной

От Божьего рождения!

Пусть небеса исполнят

Все мечты, желания,

Пусть Господь поможет

Во всех ваших стараниях!

Желаю счастья в доме,

Душевного уюта,

Отметить праздник этот

Скромно, но со вкусом!

Привітання з Різдвом Христовим-2021 в смс

Звезды яркие горят.

Рождество Христово!

Мы желаем счастья вам,

Крепкого здоровья.

***

С Рождеством Христовым!

Счастья вам, тепла,

Чтобы радость в доме

С добротой цвела.

***

Пусть случится в Рождество,

Чудо долгожданное.

Душевно будет и тепло,

Исполнятся желания.

Привітання з Різдвом Фото: Bipbap

Різдво-2021: короткі вітання

Божьего благословения,

Всех желаний исполнения,

Мира, счастья и добра

В день Христова Рождества!

***

Снежок новогодний искрится,

Наполнен весь дом торжеством!

Желаем вам счастьем светиться,

Всю вашу семью – с Рождеством!

Привітання з Різдвом Фото: Bipbap

***

Рождество Христово в вашу дверь стучится,

Пусть же настроенье, словно снег искрится,

Пусть подарит праздник радости мгновения,

Яркие, прекрасные чудо-впечатления!

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