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Вітання на Різдво Христове-2021 у віршах, смс, листівки та картинки

Сьогодні, 04:00

Відправляйте найкращі привітання з Різдвом 2021 близьким і друзям

Ось і настало Різдво Христове, яке відзначається 7 січня. Це одне з найбільших свят у вірян, яке потрібно провести в колі сім'ї.

Привітання на Різдво
Привітання на Різдво
Фото: Pinterest

Обов'язково привітайте своїх рідних і близьких з Різдвом 2021 року, побажайте щастя, радості, здоров'я, любові, миру і взаєморозуміння.

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Сегодня.Lifestyle підготували найкоротші і прості привітання з Різдвом Христовим-2021 своїми словами, а також зібрали прикольні, оригінальні і барвисті картинки і листівки зі святом 7 січня.

Вітання з Різдвом Христовим-2021 у віршах

В святой, прекрасный праздник Рождества
Я пожелать хочу от всей души,
Чтоб в дом ваш заглянули чудеса,
Чтоб не пришлось вам никуда спешить.

Пусть свет Святого Духа греет вас
И ангелы отгородят от бед.
Пусть будет добрым, светлым каждый час
И на любой вопрос придет ответ.

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Фото: Bipbap

Счастливого желаю Рождества!
Пусть никогда никто не загрустит,
Пусть в жизни будет много волшебства
И все вокруг сияет и блестит.

***
В Рождество все верят в чудо,
И оно уже спешит,
Чтоб, возникнув ниоткуда,
Мир согреть в ночной тиши.

Ты открой ему окошко,
Пусть летит на яркий свет,
Принесет добра лукошко
И от всех укроет бед!

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Фото: Bipbap

З Різдвом Христовим-2021: привітання у віршах

В волшебный праздник Рождества,
Пусть сказка в доме поселится.
Будет душевно, мило и тепло
И чудо ночью точно приключится.

Пусть от невзгод Господь вас бережет,
Семью и дом ваш защищает.
Пусть праздник счастье принесёт,
Случится все, о чем мечтаем.

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Фото: Bipbap

***
Пусть звезда, что зажглась в небосводе,
Сердцу дарит покой и свободу.
Чтобы в нем поселилась надежда,
А еще – доброта, вера, нежность.

Чтобы близкие были здоровы,
А семья пусть живет в любви полной,
Пусть уютом наполнится дом,
И теплом родных встреч. С Рождеством!

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***

Вас с Рождеством мы поздравляем,
Желаем доброй суеты.
И светлой радости желаем,
И исполнения мечты!

Пусть, словно в сказке, вас случайно
Большое счастье посетит.
Пусть Вам везет необычайно,
Фортуна Вам благоволит.

Желаем крепкого здоровья
И самой преданной любви.
Удачной Вам судьбы-дороги,
Счастливого всегда пути.

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Фото: Bipbap

Оригінальні привітання з Різдвом

Рождество. Блистают звезды.
Пусть, что сложно, станет просто,
Что разладилось – пусть склеится,
В невозможное – поверится.

Пусть рождественское чудо
Исцелит ваши недуги,
Разметает сердца грусть,
Полегчает ноша пусть.

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***
В этот праздник Рождества
Ангел пусть на крыльях нежных
Принесет тебе любовь,
Мудрость, веру и надежду.

Радость пусть заходит в дом
С каждым утром новым.
Пусть душа поет от счастья!
С Рождеством Христовым!

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Фото: Bipbap

***

С Рождеством вас поздравляю,
Счастья и добра желаю.
Ангел пусть вас бережет
От печалей и невзгод.

Пусть на путь он вас наставит
И здоровья вам прибавит,
Пусть в душе цветут цветы
И сбываются мечты!

Красиві привітання з Різдвом

Рождество на землю опустилось,
Все радостью великой осветилось!
Пусть будет мир в душе и счастье,
Господь пусть отведет ненастье!

Желаю я тепла, покоя,
Надежды, доброго настроя,
Желаю мудрости и благочестия,
Огромной любви божественной!

***
При свете рождественской яркой звезды
Хочу вам, друзья, пожелать,
Счастливой, спокойной и мирной судьбы,
Надежды чтоб вам не терять.

Пускай вам Господь благодати пошлёт,
Надежды и веры, любви,
И в дом ваш Создателя милость придёт,
И ждет лишь успех впереди!

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Фото: Bipbap

***

С Рождеством Христовым,
С праздником великим,
Пусть радость будет вечной
От Божьего рождения!

Пусть небеса исполнят
Все мечты, желания,
Пусть Господь поможет
Во всех ваших стараниях!

Желаю счастья в доме,
Душевного уюта,
Отметить праздник этот
Скромно, но со вкусом!

Привітання з Різдвом Христовим-2021 в смс

Звезды яркие горят.
Рождество Христово!
Мы желаем счастья вам,
Крепкого здоровья.

***
С Рождеством Христовым!
Счастья вам, тепла,
Чтобы радость в доме
С добротой цвела.

***
Пусть случится в Рождество,
Чудо долгожданное.
Душевно будет и тепло,
Исполнятся желания.

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Фото: Bipbap

Різдво-2021: короткі вітання

Божьего благословения,
Всех желаний исполнения,
Мира, счастья и добра
В день Христова Рождества!

***
Снежок новогодний искрится,
Наполнен весь дом торжеством!
Желаем вам счастьем светиться,
Всю вашу семью – с Рождеством!

Привітання з Різдвом
Привітання з Різдвом
Фото: Bipbap

***

Рождество Христово в вашу дверь стучится,
Пусть же настроенье, словно снег искрится,
Пусть подарит праздник радости мгновения,
Яркие, прекрасные чудо-впечатления!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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