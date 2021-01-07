Эффектные открытки и картинки с Рождеством-2021

Отправляйте близким и родным самые красивые открытки с поздравлениями с праздником

Во вторник, 7 января, украинцы празднуют Рождество Христово. Поздравьте с этим светлым днем своих близких! Сегодня.Lifestyle предлагает подборку самых красивых картинок с Рождеством Христовым и коротких смс-поздравлений в стихах и прозе.

Открытки и картинки с Рождеством Фото: Unsplash

Поздравления с Рождеством-2021: смс, открытки, картинки

Поздравляю с Рождеством! Желаю светлых мыслей в голове, благополучия в семье, успехов на работе, уюта в доме, здоровья тела, бодрости духа и любви в сердце!

С Рождеством! Фото: bonnycards

Звезда рождественская пусть

Вам освещает в жизни путь.

Уюта и здоровья в дом —

Любви, добра вам.

С Рождеством!

С Рождеством! Фото: bonnycards

Поздравляем с Рождеством!

Счастье пусть придет в ваш дом.

От любви сердца пусть тают,

Озорно глаза сверкают.

С Рождеством! Фото: bonnycards

В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

С Рождеством! Фото: bonnycards

Пусть звезда, что загорелась в небесах, озарит ваш жизненный путь, а Господь благословит на все добрые дела!

С Рождеством! Фото: bonnycards

Пусть это Рождество будет наполнено добрым волшебством, сказочными мгновениями и домашним уютом!

***

Пусть в Рождество приходит к вам

Удача, счастье и везенье.

Пусть дом наполнится теплом

И будет ярким настроенье.

С Рождеством! Фото: bonnycards

С праздником рождества — светлым, добрым! Самые искренние желания пускай сбудутся, даже невероятные ожидания — оправдаются, любые из смелых идей пусть будет легко для тебя воплотить в жизнь!

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Все подробности в спецтеме Рождество 2021

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