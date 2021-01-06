Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Вважається, що під час Різдва ангели спускаються з небес і бажання здійснюються

7 січня християни східного обряду в Україні святкують Різдво Христове. Ніч напередодні свята – дуже сильний енергетичний період, коли можна проводити ритуали та обряди для виконання бажань.

Обряди і ритуали на Різдво Фото: Pexels

Вважається, що на Різдво ангели спускаються з небес і дивляться, як живуть люди, і саме тому обряди на Різдво Христове – одні з найбільш дієвих.

Прості ритуали здійснення бажань на Різдво

Найпростіший спосіб проведення обряду на Різдво на любов, багатство і щастя – це загадати бажання на Різдво перед тим, як лягати спати. Після цього важливо ні з ким не розмовляти до ранку і зосередитися на своїй мрії, тоді ангели виконають її.

Також зазвичай увечері на Різдво пишуть список бажань. Його розміщують на підвіконні перед сном. Вважається, що ангели читають такі списки.

Люди вірили, що цієї ночі відкриваються небеса. Можна вийти на вулицю о третій годині ночі та, дивлячись у небо, просити про допомогу, зцілення і виконання бажань.

Як варіант – вийдіть у Різдвяну ніч на вулицю, знайдіть темний закуток, вслухайтеся у звуки ночі, вдивіться в нічне небо, подумки станьте єдиним цілим із Всесвітом, при цьому утримуючи у свідомості конкретне бажання або мету, поставлену на рік. Прикрийте очі долонею і по пунктах скажіть, що саме ви хочете отримати, а чого – позбутися.

Вдень 7 січня запалюють свічку біля ікони Спасителя і моляться про здійснення бажання.

Фото: Православна Церква України

Різдво Христове: ритуал з ангелом на здійснення бажання

У ніч проти 7 січня намалюйте ангела, виріжте його з паперу. Загадайте бажання і намалюйте ангелові одне око. Це дуже важливо.

Фігурку ангела сховайте. Друге око ви домалюєте ангелу, коли побачите і відчуєте, що ваше бажання здійснюється.

Різдво: обряд для здоров'я

7 січня можна провести обряд для здоров'я. Зранку, щойно прокинетеся, ідіть у ванну і три рази промовте слова:

"Спаситель народився, світло світові з'явилося. Врятуюся і я (ім'я) через Ісуса Христа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Відразу після цього слід умитися.

Різдвяні замовляння на виконання бажання

О третій годині ночі на 7 січня вийдіть на вулицю, підніміть руки до неба і скажіть:

"Відчинися, небо святе,

Даруй мені щастя золоте.

Скільки, небо, на тобі зірок,

Стільки б мені (ім'я) мати щасливих сліз.

В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Грошові обряди на Різдво Христове

Вам знадобляться:

ароматична олія для ванни (бергамот, розмарин, гвоздика, апельсин);

три монети різного номіналу;

три зелені свічки.

В ніч перед Різдвом розставте свічки у ванній кімнаті, запаліть їх і тільки після цього вимкніть освітлення. На дно ванни покладіть три монети так, щоб вони потрапляли під струмінь води, відкрийте кран і починайте наповнювати ванну. Капніть кілька крапель олії в воду і при цьому скажіть три рази вголос такі слова:

"Тече річка здалеку, з краю золотого до моря самоцвітного. Як немає їй кінця, так не буде кінця і багатства моєму. Нехай буде так!"

Потім ляжте у ванну, поплескайтеся вдосталь, розслабтеся та уявіть, яким багатим буде цей рік, як саме і на що ви витрачатимете гроші. Після цього пориньте три рази з головою під воду і виходьте з ванни. Свічки залиште догоріти, а монетки висушіть і сховайте в потаємну кишеньку свого гаманця.

Дивіться відео, скільки цьогоріч можна витратити на пісний святковий стіл:

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