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Різдво-2021: дієві ритуали і обряди свята

Сьогодні, 10:54

Вважається, що під час Різдва ангели спускаються з небес і бажання здійснюються

7 січня християни східного обряду в Україні святкують Різдво Христове. Ніч напередодні свята – дуже сильний енергетичний період, коли можна проводити ритуали та обряди для виконання бажань.

Обряди і ритуали на Різдво
Обряди і ритуали на Різдво
Фото: Pexels

Вважається, що на Різдво ангели спускаються з небес і дивляться, як живуть люди, і саме тому обряди на Різдво Христове – одні з найбільш дієвих.

Прості ритуали здійснення бажань на Різдво

Найпростіший спосіб проведення обряду на Різдво на любов, багатство і щастя – це загадати бажання на Різдво перед тим, як лягати спати. Після цього важливо ні з ким не розмовляти до ранку і зосередитися на своїй мрії, тоді ангели виконають її.

Також зазвичай увечері на Різдво пишуть список бажань. Його розміщують на підвіконні перед сном. Вважається, що ангели читають такі списки.

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Люди вірили, що цієї ночі відкриваються небеса. Можна вийти на вулицю о третій годині ночі та, дивлячись у небо, просити про допомогу, зцілення і виконання бажань.

Як варіант – вийдіть у Різдвяну ніч на вулицю, знайдіть темний закуток, вслухайтеся у звуки ночі, вдивіться в нічне небо, подумки станьте єдиним цілим із Всесвітом, при цьому утримуючи у свідомості конкретне бажання або мету, поставлену на рік. Прикрийте очі долонею і по пунктах скажіть, що саме ви хочете отримати, а чого – позбутися.

Вдень 7 січня запалюють свічку біля ікони Спасителя і моляться про здійснення бажання.

Фото: Православна Церква України

Різдво Христове: ритуал з ангелом на здійснення бажання

У ніч проти 7 січня намалюйте ангела, виріжте його з паперу. Загадайте бажання і намалюйте ангелові одне око. Це дуже важливо.

Фігурку ангела сховайте. Друге око ви домалюєте ангелу, коли побачите і відчуєте, що ваше бажання здійснюється.

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Різдво: обряд для здоров'я

7 січня можна провести обряд для здоров'я. Зранку, щойно прокинетеся, ідіть у ванну і три рази промовте слова:

"Спаситель народився, світло світові з'явилося. Врятуюся і я (ім'я) через Ісуса Христа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Відразу після цього слід умитися.

Різдвяні замовляння на виконання бажання

О третій годині ночі на 7 січня вийдіть на вулицю, підніміть руки до неба і скажіть:

"Відчинися, небо святе,
Даруй мені щастя золоте.
Скільки, небо, на тобі зірок,
Стільки б мені (ім'я) мати щасливих сліз.
В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

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Грошові обряди на Різдво Христове

Вам знадобляться:

  • ароматична олія для ванни (бергамот, розмарин, гвоздика, апельсин);
  • три монети різного номіналу;
  • три зелені свічки.

В ніч перед Різдвом розставте свічки у ванній кімнаті, запаліть їх і тільки після цього вимкніть освітлення. На дно ванни покладіть три монети так, щоб вони потрапляли під струмінь води, відкрийте кран і починайте наповнювати ванну. Капніть кілька крапель олії в воду і при цьому скажіть три рази вголос такі слова:

"Тече річка здалеку, з краю золотого до моря самоцвітного. Як немає їй кінця, так не буде кінця і багатства моєму. Нехай буде так!"

Потім ляжте у ванну, поплескайтеся вдосталь, розслабтеся та уявіть, яким багатим буде цей рік, як саме і на що ви витрачатимете гроші. Після цього пориньте три рази з головою під воду і виходьте з ванни. Свічки залиште догоріти, а монетки висушіть і сховайте в потаємну кишеньку свого гаманця.

Дивіться відео, скільки цьогоріч можна витратити на пісний святковий стіл:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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