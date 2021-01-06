Привітання з Різдвом Христовим у віршах, прозі, смс, цікаві картинки

Найкращі привітання з Різдвом Христовим: картинки, вірші, проза, смс

Українці 7 січня святкують Різдво Христове. Цього дня християни східного обряду в Україні радіють народженню Спасителя Ісуса Христа.

Привітання і картинки з Різдвом Христовим Фото: Pinterest

Щоб привітати рідних і близьких із цим світлим православним святом, сайт Сьогодні.Lifestyle зібрав найкращі привітання на Різдво Христове в прозі, віршах, короткі привітання, смс, а також красиві картинки.

Різдво: привітання, картинки і найкращі побажання в прозі

Чарівні привітання з Різдвом Христовим

З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям. Бажаю вам миру, добра, любові, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!

Як привітати з Різдвом: святкові листівки Фото: Pinterest

Різдво Христове: привітання своїми словами

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Вітаємо з Різдвом Христовим! Цього світлого дня хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!

Фото та листівки з Різдвом Фото: Pexels

Казкове Різдво: привітання у прозі

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Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя кращим! Любові, уваги, лише хороших новин і прекрасного свята!

Найкращі привітання на Різдво Христове

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Вітаю з Різдвом Христовим і цього світлого дня хочу побажати бачити тільки хороше навколо і знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю вірно цінувати все, що в тебе є і насолоджуватися кожною миттю свого життя.

Красиві привітання на Різдво Христове близьким

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Світлого і радісного свята Різдва бажаю щирої любові і щастя, великої удачі та всіх благ, доброї надії і миру. Нехай небеса вселяють міцну віру в серці і дарують справжнє свято для душі. Бажаю достатку в домі, внутрішньої краси і краси довкола, чудового здоров'я і милосердя.

Привітання і листівки з Різдвом 2021 Фото: Pexels

Добрі привітання з Різдвом у прозі

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Вітаю з Різдвом Христовим! Цього світлого дня бажаю миру і добра, любові і щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!

Різдво Христове: привітання і картинки Фото: Pinterest

Привітання з Різдвом Христовим у віршах та смс

З Різдвом Христовим: красиві привітання у віршах

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В день рождения Христа

Пожелаю всем добра.

Тепло в душе всегда храните,

Любовь как божий дар примите.

Пусть ангел рядом пребывает:

От бед, печали охраняет,

Несет в ваш дом согласие,

Благополучие, счастье!

Невелике привітання з Різдвом

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Зажглась звезда добра и волшебства —

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит, и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

Смс привітання з Різдвом короткі

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Вот с небес спустилось чудо,

Рождеством его зовут,

И неведомо откуда

Всюду радость там и тут,

Пусть в семье все будет ясно,

И нальется дом теплом,

Будет вам достаток, счастье,

Поздравляю с Рождеством!

Різдво 2021: красиві картинки і вірші Фото: Pexels

Світле Різдво: картинки, вітання та вірші

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С праздником светлым, с праздником чистым,

С самым душевным, с самым лучистым.

С праздником радостным, самым сердечным,

С самым волнующим и человечным!

Желаю прекрасного только всего.

Христос родился! Славим Его!

Добрі побажання на Різдво-2021 у віршах

***

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.

Пусть исполнятся ваши мечты,

А невзгоды пройдут себе мимо.

Пусть все помыслы будут чисты,

И Господь пусть хранит всех любимых.

З Різдвом: яскраві картинки і листівки Фото: Pinterest

Красиві вірші на Різдво Христове

***

В рождественский вечер чудесный

Хочу пожелать я добра,

Чтоб ангел прекрасный небесный

Принес вам немного тепла.

Чтоб Бог охранял вас по жизни,

Чтоб Он уберег от беды,

Чтоб все ваши тайные мысли

Он в явь превратил из мечты.

Ведь праздник чудесный и светлый,

Наполнен он весь волшебством.

Пусть будет всё в жизни прекрасно

И полною чашею дом!

З Різдвом: вірші та листівки Фото: Pexels

Свято Різдва: щасливі привітання

***

В христианский добрый праздник,

В день святого Рождества,

Пусть на небе светит ярко

Путеводная звезда!

Пускай ангелы Господни

Оградят вас от невзгод,

Пусть счастливым и удачным

Будет этот светлый год!

Різдво: привітання, фото і вірші

***

Поздравляю нынче с Рождеством,

Обязательно желаю счастья,

Заглянуло чтоб оно в ваш дом

Да пришлось вам чаще с ним встречаться.

Рады мы, что знакомы с вами.

А взаимности у нас с вами — рекой.

Вас мы угостим сегодня пирогами,

От праздника хотим судьбы такой,

Которая бы шла всегда за нами.

Работаем ли мы, а может, заняты делами —

У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.

Різдво: картинки та побажання Фото: Pexels

Чарівні побажання на Різдво Христове

***

Тихо в ночь под Рождество

В мир шагает волшебство:

Ходит сказка по домам,

В сны заглядывая к нам.

Рождество Христово дарит

Сердцу радость и покой.

И надежду, что сияет

Нам Рождественской звездой.

В этот праздник я желаю

Счастья всем, любви, добра.

Принесет нам мир и радость

Пусть рождение Христа.

Картинки з Різдвом Христовим Фото: Pinterest

Короткі привітання з Різдвом Христовим

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будет смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть Ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

Різдво 2021: привітання та листівки Фото: Pexels

Щиросердечні привітання на Різдво Христове

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В Рождество Христово

В тишине ночной

Счастье в дом заходит

С первою звездой.

На снежинках ангелы

Спустятся с небес,

Наступает время

Сказок и чудес.

На душе пусть станет

Чисто и светло,

Все мечты исполнятся

В Христово Рождество.

Привітання з Різдвом прикольні у віршах

***

В день чудесный Рождества

Вам желаю волшебства,

Чтобы выпал белый снег,

Чтоб в работе был успех.

Чтобы в доме был достаток,

Чтобы мед был только сладок

И без примесей горчащих.

Чтоб вы радовались чаще,

Я сегодня вам желаю.

С Рождеством вас поздравляю!

Раніше ми розповідали, як правильно колядувати, посівати і щедрувати.

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