Привітання з Різдвом Христовим у віршах, прозі, смс, цікаві картинки
Найкращі привітання з Різдвом Христовим: картинки, вірші, проза, смс
Українці 7 січня святкують Різдво Христове. Цього дня християни східного обряду в Україні радіють народженню Спасителя Ісуса Христа.
Щоб привітати рідних і близьких із цим світлим православним святом, сайт Сьогодні.Lifestyle зібрав найкращі привітання на Різдво Христове в прозі, віршах, короткі привітання, смс, а також красиві картинки.
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Чарівні привітання з Різдвом Христовим
З Різдвом Христовим! Нехай це чарівне свято наповнить ваше життя світлом, теплом, радістю і благополуччям. Бажаю вам миру, добра, любові, сімейного затишку. Нехай ангел-охоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів!
Різдво Христове: привітання своїми словами
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Вітаємо з Різдвом Христовим! Цього світлого дня хочеться побажати миру і спокою в кожному домі, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, побільше радості, міцного здоров'я і всіх благ! Нехай виправдаються всі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
Казкове Різдво: привітання у прозі
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Вітаємо з Різдвом Христовим! Бажаємо, щоб у кожного в душі був мир і спокій, радість і тепло! Нехай буде багато добрих і бажаних подій, які зроблять ваше життя кращим! Любові, уваги, лише хороших новин і прекрасного свята!
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Найкращі привітання на Різдво Христове
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Вітаю з Різдвом Христовим і цього світлого дня хочу побажати бачити тільки хороше навколо і знаходити все добре в людях, дарувати надію близьким і втілювати свої мрії, щиро вірити і ніколи не забувати про просте людське щастя. Бажаю вірно цінувати все, що в тебе є і насолоджуватися кожною миттю свого життя.
Красиві привітання на Різдво Христове близьким
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Світлого і радісного свята Різдва бажаю щирої любові і щастя, великої удачі та всіх благ, доброї надії і миру. Нехай небеса вселяють міцну віру в серці і дарують справжнє свято для душі. Бажаю достатку в домі, внутрішньої краси і краси довкола, чудового здоров'я і милосердя.
Добрі привітання з Різдвом у прозі
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Вітаю з Різдвом Христовим! Цього світлого дня бажаю миру і добра, любові і щастя, благополуччя, успіху і міцного здоров'я. Нехай ангел-охоронець оберігає Вас і Ваших близьких від усіх бід, а в душі запанують віра, спокій і благодать. Зі світлим святом Різдва!
З Різдвом Христовим: красиві привітання у віршах
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В день рождения Христа
Пожелаю всем добра.
Тепло в душе всегда храните,
Любовь как божий дар примите.
Пусть ангел рядом пребывает:
От бед, печали охраняет,
Несет в ваш дом согласие,
Благополучие, счастье!
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Невелике привітання з Різдвом
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Зажглась звезда добра и волшебства —
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит, и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Смс привітання з Різдвом короткі
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Вот с небес спустилось чудо,
Рождеством его зовут,
И неведомо откуда
Всюду радость там и тут,
Пусть в семье все будет ясно,
И нальется дом теплом,
Будет вам достаток, счастье,
Поздравляю с Рождеством!
Світле Різдво: картинки, вітання та вірші
***
С праздником светлым, с праздником чистым,
С самым душевным, с самым лучистым.
С праздником радостным, самым сердечным,
С самым волнующим и человечным!
Желаю прекрасного только всего.
Христос родился! Славим Его!
Добрі побажання на Різдво-2021 у віршах
***
Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Пусть исполнятся ваши мечты,
А невзгоды пройдут себе мимо.
Пусть все помыслы будут чисты,
И Господь пусть хранит всех любимых.
Красиві вірші на Різдво Христове
***
В рождественский вечер чудесный
Хочу пожелать я добра,
Чтоб ангел прекрасный небесный
Принес вам немного тепла.
Чтоб Бог охранял вас по жизни,
Чтоб Он уберег от беды,
Чтоб все ваши тайные мысли
Он в явь превратил из мечты.
Ведь праздник чудесный и светлый,
Наполнен он весь волшебством.
Пусть будет всё в жизни прекрасно
И полною чашею дом!
Свято Різдва: щасливі привітання
***
В христианский добрый праздник,
В день святого Рождества,
Пусть на небе светит ярко
Путеводная звезда!
Пускай ангелы Господни
Оградят вас от невзгод,
Пусть счастливым и удачным
Будет этот светлый год!
Різдво: привітання, фото і вірші
***
Поздравляю нынче с Рождеством,
Обязательно желаю счастья,
Заглянуло чтоб оно в ваш дом
Да пришлось вам чаще с ним встречаться.
Рады мы, что знакомы с вами.
А взаимности у нас с вами — рекой.
Вас мы угостим сегодня пирогами,
От праздника хотим судьбы такой,
Которая бы шла всегда за нами.
Работаем ли мы, а может, заняты делами —
У нас всегда пусть связь не пропадает с вами.
Чарівні побажання на Різдво Христове
***
Тихо в ночь под Рождество
В мир шагает волшебство:
Ходит сказка по домам,
В сны заглядывая к нам.
Рождество Христово дарит
Сердцу радость и покой.
И надежду, что сияет
Нам Рождественской звездой.
В этот праздник я желаю
Счастья всем, любви, добра.
Принесет нам мир и радость
Пусть рождение Христа.
Короткі привітання з Різдвом Христовим
***
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будет смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть Ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
Щиросердечні привітання на Різдво Христове
***
В Рождество Христово
В тишине ночной
Счастье в дом заходит
С первою звездой.
На снежинках ангелы
Спустятся с небес,
Наступает время
Сказок и чудес.
На душе пусть станет
Чисто и светло,
Все мечты исполнятся
В Христово Рождество.
Привітання з Різдвом прикольні у віршах
***
В день чудесный Рождества
Вам желаю волшебства,
Чтобы выпал белый снег,
Чтоб в работе был успех.
Чтобы в доме был достаток,
Чтобы мед был только сладок
И без примесей горчащих.
Чтоб вы радовались чаще,
Я сегодня вам желаю.
С Рождеством вас поздравляю!
Раніше ми розповідали, як правильно колядувати, посівати і щедрувати.
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