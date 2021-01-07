7 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 7 січня в історії

Яке сьогодні свято, 7 січня? Різдво Христове – в православному і народному календарі. Також це державне свято і офіційний вихідний день.

Сегодня.Lifestyle пишуть, який православне свято в українців 7 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 7 січня.

7 січня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято

У день Різдва Христового, 7 січня, віруючі згадують найбільше чудо – Народження Ісуса Христа. Вони відвідують храми, де проходять святкові богослужіння.

Також 7 січня всі намагалися відвідати рідних і близьких, щоб розділити з ними святкову трапезу. Збереглася навіть традиція ходити в гості до батьків і хресних. Добра прикмета – якщо в дім першими увійде двоє чоловіків. Це означає, що протягом року в родині не буде сварок. Якщо ж першою в дім входить жінка, то ця прикмета не радує: вважається, що це до нещасть і хвороб.

Починаються Святки, які триватимуть аж до 18 січня. У цей період люди намагалися веселитися, влаштовували гуляння, справляли весілля. Також, згідно з прикметами, саме 7 січня починаються справжні Різдвяні морози.

Народні прикмети 7 січня

якщо на Різдво відлига – весна буде теплою і ранньою;

вдарили морози на Різдво – так само холодно буде і на Водохреще;

якщо в Різдво кішка кігтями стіну дере, значить, скоро погода зіпсується;

кішка скрутилась в клубок – до сильних морозів;

високі кучугури 7 січня віщують благополучний рік;

відлига в день Різдва Христового віщує ранню і теплу весну;

ясний місяць на небі – до сильних морозів;

зіграти весілля 7 січня – до щасливого шлюбу;

якщо на вулиці розігралася заметіль – бути ранній весні;

щоб загадане бажання збулося, потрібно в Різдво помолитися, дивлячись на небо;

не можна 7 січня лаятися, працювати, переїжджати на нове місце і думати про щось погане.

Дивіться відео про вихідні-2021 Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 7 січня

1558 – Франція захопила останні англійські землі в континентальній Європі.

1610 – відкриття чотирьох найбільших супутників Юпітера Галілео Галілеєм.

1965 – Індонезія оголосила про свій вихід з ООН.

2015 – в Парижі стався теракт в редакції Charlie Hebdo.

Хто народився 7 січня

1827 – Сендфорд Флемінг, канадський інженер-залізничник.

1887 – Оскар Лутс, естонський письменник і драматург.

1956 – Девід Карузо, американський кіноактор.

1964 – Ніколас Кейдж, американський актор, режисер, продюсер.

1991 – Еден Азар, бельгійський футболіст.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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