7 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити
Дізнайтеся про найважливіші свята і події 7 січня в історії
Яке сьогодні свято, 7 січня? Різдво Христове – в православному і народному календарі. Також це державне свято і офіційний вихідний день.
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Сегодня.Lifestyle пишуть, який православне свято в українців 7 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 7 січня.
У день Різдва Христового, 7 січня, віруючі згадують найбільше чудо – Народження Ісуса Христа. Вони відвідують храми, де проходять святкові богослужіння.
Також 7 січня всі намагалися відвідати рідних і близьких, щоб розділити з ними святкову трапезу. Збереглася навіть традиція ходити в гості до батьків і хресних. Добра прикмета – якщо в дім першими увійде двоє чоловіків. Це означає, що протягом року в родині не буде сварок. Якщо ж першою в дім входить жінка, то ця прикмета не радує: вважається, що це до нещасть і хвороб.
Починаються Святки, які триватимуть аж до 18 січня. У цей період люди намагалися веселитися, влаштовували гуляння, справляли весілля. Також, згідно з прикметами, саме 7 січня починаються справжні Різдвяні морози.
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Народні прикмети 7 січня
- якщо на Різдво відлига – весна буде теплою і ранньою;
- вдарили морози на Різдво – так само холодно буде і на Водохреще;
- якщо в Різдво кішка кігтями стіну дере, значить, скоро погода зіпсується;
- кішка скрутилась в клубок – до сильних морозів;
- високі кучугури 7 січня віщують благополучний рік;
- відлига в день Різдва Христового віщує ранню і теплу весну;
- ясний місяць на небі – до сильних морозів;
- зіграти весілля 7 січня – до щасливого шлюбу;
- якщо на вулиці розігралася заметіль – бути ранній весні;
- щоб загадане бажання збулося, потрібно в Різдво помолитися, дивлячись на небо;
- не можна 7 січня лаятися, працювати, переїжджати на нове місце і думати про щось погане.
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Дивіться відео про вихідні-2021 Україні:
- 1558 – Франція захопила останні англійські землі в континентальній Європі.
- 1610 – відкриття чотирьох найбільших супутників Юпітера Галілео Галілеєм.
- 1965 – Індонезія оголосила про свій вихід з ООН.
- 2015 – в Парижі стався теракт в редакції Charlie Hebdo.
- 1827 – Сендфорд Флемінг, канадський інженер-залізничник.
- 1887 – Оскар Лутс, естонський письменник і драматург.
- 1956 – Девід Карузо, американський кіноактор.
- 1964 – Ніколас Кейдж, американський актор, режисер, продюсер.
- 1991 – Еден Азар, бельгійський футболіст.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.
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