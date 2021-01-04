Різдво Христове: дата, історія, традиції і прикмети

Дізнайтеся головні традиції, обряди і прикмети Різдва Христового-2021

Наближається одне з найголовніших і значущих християнських свят – Різдво Христове, яке християни східного обряду в Україні традиційно відзначають 7 січня. У 2021 році цей день припадає на четвер. Що це за свято, яка його історія, значення, традиції і прикмети, дізнайтеся у нашій статті.

Різдво Христове Фото: Unsplash

Різдво Христове: історія свята

Свято Різдва має багату історію з унікальними звичаями, символами і обрядами. Воно встановлене на честь народження у плоті Сина Божого Дівою Марією в юдейському місті Віфлеємі.

У рік народження Ісуса Христа за указом імператора Августа в Римській імперії проводилася перепис населення. А тому всім жителям Іудеї було наказано з'явитися до міста свого народження. Йосип з Дівою Марією вирушили до Віфлеєму.

Різдво Христове Фото: Depositphotos

У цей час якраз підійшов термін пологів, і Марія народила Божественного Сина в печері, в якій ховали худобу від негоди. У момент народження Ісуса на небі загорілася Віфлеємська зірка, яка вказала шлях пастухам і магам до печери. Вони принесли новонародженому дари і визнали в ньому Царя Божого.

Різдво-2021: традиції та звичаї православного свята

Традиційно цьому святу передує сорокаденний Різдвяний піст, який починається 28 листопада і закінчується напередодні Різдва, на Святвечір, 6 січня.

Свята вечеря – важлива подія різдвяного Святвечора. Щорічно на 6 січня в сім'ях вірян готують святкову вечерю, яка складається з дванадцяти пісних страв – за кількістю апостолів. Пост в цей день особливо суворий: їсти не можна до появи першої зірки, яка символізує Народження Ісуса Христа.

На найпочеснішому місці в будинку ставлять дідух – прикрашений житній, пшеничний або вівсяний сніп. Він є нагадуванням про предків і про давні традиції землеробства в Україні.

У Святий вечір за столом збирається вся родина. Трапеза починається з молитви "Отче наш" і запалювання свічки в пам'ять про душі предків. Після цього глава сімейства благословляє вечерю: "Дай, Боже, дочекаті всім у здоров'ї до нового року".

Трапезу в Святвечір прийнято починати з куті – ритуальної каші з пшениці, ячменю або рису з додаванням маку, родзинок, горіхів, сухофруктів, цукатів, меду. Куті потрібно з'їсти три ложки і запити узваром – головним різдвяним напоєм, приготованим із сухофруктів. Також на святковий стіл готують пісний борщ з пампушками, вареники, голубці, пироги, смажену рибу, овочеві салати, гриби і соління.

Різдвяні страви Фото: Depositphotos

Ще один важливий елемент українського Різдва – це колядування. Починаючи з вечора 6 січня, по дворах ходили колядники – ряджені дорослі і діти з великою шести- або восьмиконечною зіркою, прикрашеною різнокольоровими стрічками. В колядках славиться Різдво Христа, а також бажається щастя і достатку господарям кожного будинку. За свої співи колядників нагороджували монетами і ласощами.

А ось незаміжнім дівчатам колядувати не можна було. У цей час вони сиділи вдома і ворожили на свою долю і судженого. Вважалося, що ворожіння на Різдво найправдивіші, тому що в цей час кордони між світом живих і мертвих стають найтоншими, і потойбічні сили проникають в наш світ, відкриваючи таємниці майбутнього і впливаючи на наші долі. Ці давні традиції збереглася і до наших днів.

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У день Різдва Христового, 7 січня, люди йдуть на святкове богослужіння до церкви. Традиційно літургія починається вночі. Загалом проводяться три служби: опівночі, на світанку і вдень.

Вранці 7 січня люди вітають один одного фразою: "Христос народився!", на що треба відповідати: "Славімо його!"

Традиції на Різдво Христове Фото: Depositphotos

У день Різдва закінчується піст, і господині готують святковий обід з великою кількістю м'ясних страв: печене і смажене м'ясо і птиця, холодець, крученики, ковбаси, сало, копчення і т.д. А в святкову кутю додають масло, молоко і вершки.

За столом співають різдвяних пісень, дякують Богові за все хороше, що відбулося протягом року, і бажають один одному міцного здоров'я і благополуччя.

З Різдвяного святвечора починаються два тижні святок, які тривають до Водохреща, 19 січня.

Прикмети на Святий вечір і Різдво Христове

Якщо на Різдво небо зоряне – будуть добре нестися кури і буде багатий урожай гороху;

Зоряне небо після півночі – літо буде сухим і врожайним;

Дерева на Різдво вкриті кригою – до врожаю горіхів і плодів;

Увечері на Різдво йде сніг – буде врожай на яблука;

Іній на деревах – літо буде мокрим;

Якщо зерна куті впали на дно – до лиха, а якщо піднялися через край – до добра.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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