Найкращі колядки-2021 українською мовою

Розучіть із дитиною дитячі колядки на Різдво-2021 українською мовою

Християни східного обряду в Україні Різдво Христове відзначають 7 січня. Християнські колядки на Різдво відносяться до головних традицій цього свята. Сайт Сьогодні.Lifestyle зібрав найкращі колядки на Різдво-2021 українською мовою, які сподобаються дорослим і дітям.

Колядки на Різдво по-українськи Фото: Pinterest

Короткі колядки на Різдво Христове українською мовою

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Колядин–колядин!

Я у батька один!

Коротенький кожушок,

Дайте грошей мiшок!

Якщо грошей мало –

То давайте сало,

Якщо сала нема –

То давайте пирога!

Також читайте і розучуйте тексти найпопулярніших пісень, колядок і щедрівок.

Колядки на Різдво Христове Фото: Depositphotos

Колядки для дітей на Різдво

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Добрий вечір, господарю!

Винесь нам ковбасок пару!

Ой походи коло пічки,

Пошукай нам перепічки.

Винесь сала, не скупися,

Щоб ячмінь твій уродився.

Щоб нажали сто кіп жита,

Щоб сім'я була вся сита!

Щоб скотина водилася,

Щоб пшениця родилася,

Щоб у хаті всього мали -

Колядників пригощали!

Прикольні колядки на Різдво

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Коляд, коляд, коляда!

Холод взимку не біда.

Двері швидше відчиніть,

Нас до себе запустіть!

Всі, хто є у вашій хаті,

Будуть дужі та багаті!

На городі вродять густо

І картопля, і капуста,

Помідори й огірочки

І для сина, і для дочки.

Ось промова в нас така!

Ви ж готуйте п'ятака!

Колядки на Різдво по-українськи Фото: Depositphotos

Православні колядки на Різдво слова

***

Коляд, коляд ,коляда

У віконце загляда.

У різдвяну світлу нічку

Запали на радість свічку.

Коляду поклич до хати,

Щоб Ісуса привітати.

Люди добрі, колядуйте,

Сина Божого шануйте!

Дитячі колядки на Різдво короткі українською мовою

***

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові!

На Різдво: колядки або щедрівки Фото: Depositphotos

Добрі колядки на Різдво: текст для дорослих і дітей

***

Коляд-коляд-колядець,

А я хлопець-молодець

Я прийшов до вас додому

У ці царськії хороми.

Я ходив, колядував,

Усе думав та гадав,

Чи дадуть мені грошину

Хоч маленьку копійчину,

Чи дадуть мені цукерку,

Ну або ще щось смачненьке…

Колядку гарну знаю я,

Ось моя вся коляда.

Красиві вірші колядки на Різдво для дітей і дорослих

***

Щедрівонька щедрувала,

Під віконце підбігала,

Що ти, тітко, напекла,

Винось нам до вікна.

І вареник, і пиріг

Неси швидше на поріг!

Що ти, дядьку, там напік,

Винось нам аж на тік.

А ви тітко на запаску

Кладіть в торбу ще й ковбаску.

Щоб добро у вас бувало

Несіть нам шматочок сала.

Хай вам Бог за ці дари

Дасть багатії отари,

Поросята і корови.

Та бувайте всі здорові!!!

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Дитячі колядки на Різдво прикольні і веселі

***

Колядую-дую,

Ковбасу чую,

А ще мало,

Дайте сало.

Сало велике

Тягну за лико.

Лико порвалось,

Сало зосталось.

Добривечір!

Дитячі колядки на Різдво: невеликі тексти

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку.

Одчиняйте сундучок

Та давайте п'ятачок.

Дитячі колядки на Різдво українською мовою

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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