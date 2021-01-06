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Ніч перед Різдвом: ТОП-5 гадань на всіх і все

Сьогодні, 15:00

Гадати на Різдво може хто завгодно і про що хочеться

7 січня святкують Різдво Христове. А напередодні в ніч проводять найрізноманітніші ворожіння на Різдво. Вони затребувані ще з давніх часів, адже всі люди мріють знати, що їх чекає, яка їхня доля, хто буде їхнім судженим, яким буде здоров'я і удача, чи вдасться розбагатіти і що станеться в наступному році.

Різдво: найцікавіші ворожіння
Різдво: найцікавіші ворожіння
Фото: Pexels

Стародавні народні та сучасні способи пророкувань дуже різноманітні і дозволяють отримувати відповіді на найдивовижніші питання. А тому гадати на Різдво може хто завгодно і про що заманеться.

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Сьогодні.Lifestyle зібрали для вас цікаві варіанти ворожінь – від традиційних до незвичайних. Вибирайте, який спосіб пророцтва вам більше до душі і приємно проводьте час в ніч на Різдво.

Різдво Христове-2021: підготовка до ворожіння

Готуючись до різдвяних ворожінь, продумайте ретельно, на які питання ви хотіли б отримати відповіді. Запишіть їх в декількох (альтернативних) формулюваннях. Ставлячи питання по-різному в різних ворожіннях, ви зможете отримати максимально точні та об'єктивні відповіді.

І не забувайте, що це всього лише передбачення, а тому, якщо вам випало щось страшне чи неприємне, не ставтеся до цього занадто серйозно.

Різдво: ворожіння на заміжжя на ґудзиках

На Різдво потрібно зібрати колекцію гудзиків для ворожіння, що складається з десяти штук: біла, рожева, червона, чорна, жовта, синя, коричнева, блакитна і перламутрова, а також взяти гудзик більшого розміру, ніж інші дев'ять, схожий з вашими зовнішніми даними, наприклад, брюнеткам – чорну, блондинкам – білу, рудоволосим – червону тощо, а можна також орієнтуватися на колір очей.

Цікаве ворожіння на Різдво по гудзиках
Цікаве ворожіння на Різдво по гудзиках
Фото: Unsplash

Їх потрібно помити під проточною водою, потім покласти сушитися на підвіконня у своїй спальні. На ніч класти під подушку. І так повторювати три дні поспіль. За цей час вони будуть вам рідними і говоритимуть тільки правду.

Бажаючи дізнатися, коли вийдете заміж, потрібно покласти аркуш білого паперу і намалювати коло, всередину покласти свій гудзик, потім взяти дев'ять гудзичків і підкинути над своїм. Залежно від того, який найближче ляже до неї, ви отримаєте відповідь.

  • Білий – швидкий шлюб.
  • Рожевий – ви будете жити в цивільному шлюбі.
  • Червоний – протягом року.
  • Чорний – далекий шлюб.
  • Жовтий – все буде залежати від вас.
  • Синій – все буде залежати від нього.
  • Коричневий – заміж вийдете нескоро.
  • Блакитний – вже влітку у вас з'явиться можливість одружитися.
  • Перламутровий – через рік.

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Ворожіння на Різдво на подружнє життя за нитками

Ці нитки потрібно підготувати заздалегідь. Придбати сім ниток таких кольорів – червона, оранжева, жовта, зелена, блакитна, синя, фіолетова; заплести з них косу і попросити заміжню подружку про допомогу – нехай витягне будь-яку нитку. Її колір повідомить про ваші стосунки у шлюбі.

Правдиве ворожіння на Різдво по нитках
Правдиве ворожіння на Різдво по нитках
Фото: Unsplash

  • Червона – ви кохатимете одне одного без пам'яті.
  • Помаранчева – ваші стосунки будуть пристрасними і палкими.
  • Жовта – ви для нього як сонечко, яке гріє, а ви з задоволенням обігріваєте свою другу половинку.
  • Зелена – ваші стосунки спокійні та врівноважені.
  • Блакитна – у вашому шлюбі ви легка, а чоловік буде постійно спускати вас на землю.
  • Синя – ви як море, яке або хвилюється, або збиває зі шляху, або тихе, а чоловік як корабель, який стійко переносить всі погодні умови і "сюрпризи".
  • Фіолетова – правильні відносини, про які тільки книжки писати: він – годувальник, вона – прекрасна домогосподарка, ідилія і порядок.

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Ворожіння на судженого на Різдво з дзеркалом

Кожна дівчина хоче заздалегідь знати, хто її суджений, за кого вона вийде заміж. Тому існує велика кількість обрядів, що дозволяють побачити образ майбутнього чоловіка чи дізнатися його ім'я.

Для того, щоб провести цей ритуал, вам необхідно озброїтися такими атрибутами: двома невеликими дзеркальцями однакового розміру і двома свічками.

Поставте дзеркала одне напроти одного, а біля одного з них поставте дві свічки. Розташувати атрибути потрібно таким чином, щоб в одному з дзеркал відбивався довгий коридор, освітлений свічками.

Страшне ворожіння по дзеркалах на Різдво
Страшне ворожіння по дзеркалах на Різдво
Фото: Pexels

Проводиться ритуал у повній тиші і бажано на самоті, щоб вас ніхто не відволікав.

Зосередьтеся на своєму бажанні, а потім тричі скажіть: "Суджений мій, з'явися!"

Після чого уважно вдивляйтеся в освітлений коридор дзеркал.

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Різдвяне ворожіння на здоров'я за полінами

Це ворожіння простіше зробити в селі, де є пічне опалення. Ввечері треба вирушити в дровник і взяти навмання поліно, а потім на світлі роздивитися його.

  • Якщо на світлі поліно виявилося гладким і рівним – протягом року хвороби вас не злякають.
  • А ось шорсткості чи відсутність кори змусять задуматися про своє здоров'я.
  • Якщо ж на поліні виявляться тріщини і воно зточене гризунами – готуйтеся до проблем.
  • Заноза – можлива травма.

Як дізнатися свою долю на Різдво
Як дізнатися свою долю на Різдво
Фото: Unsplash

У місті таке ворожіння можна виконати, вирушивши в гай чи парк, і навмання з закритими очима обійняти перше-ліпше дерево, а потім розглянути його стовбур.

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Традиційне ворожіння на Різдво про долю з перстнем

Потрібно прив'язати до шлюбної обручки нитку довжиною від долоньки до ліктя. Взяти за вільний кінець, щоб перстень вільно висів, і по черзі запитувати про те, що стосуються долі, наприклад: "Чи буде у мене багатство? Чи куплю я машину, Зміню я роботу?" тощо.

Ворожіння на Різдво
Ворожіння на Різдво
Фото: Pinterest

Як визначити правильну відповідь:

  • якщо перстень гойдається паралельно тулубу – ні;
  • якщо рухається перпендикулярно – так;
  • перстень стоїть на місці чи ходить по колу – відповідь не визначена.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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