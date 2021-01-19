Водохреще: красиві привітання у віршах і листівках
Не забудьте сьогодні привітати близьких і рідних зі світлим святом Водохреща
Сьогодні, 19 січня, відзначається Водохреще. Пропонуємо вам добірку найкрасивіших привітань зі святом Водохреща-2021 у картинках, віршах, коротких смс і прозі.
На Хрещення Господнє
Нехай мрії здійснюються,
Краплями святої води
Всі гріхи змиваються.
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Поздравляю с Господним Крещением!
Пусть поднимется вмиг настроение
И дела будут просто даваться,
А карман – без проблем пополняться!
С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.
В Крещение Господне хочу пожелать,
Чтобы Божья на Вас сошла благодать.
Водица святая пусть смоет печали,
Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.
Господь пусть за все грехи Вас простит,
А ангел Божий семью и дом хранит.
С Крещением я поздравляю.
Желаю счастья, бед не знать.
А чтоб здоровье крепким было,
Пора и в прорубь понырять!
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Добра – тебе, достатка – дому,
Пусть в жизни правит благодать.
Не знать вам ни проблем, ни горя
И всё плохое забывать!
На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.
Вітаю з православним святом Водохреща! Нехай Всевишній освятить ваше серце миром, щастям і здоров'ям. Прекрасного духу, мудрості і терпіння вашій хаті!
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Вітаю з Водохрещем і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, щоб життя мала щасливе і благополучне продовження, щоб яскраве світло надії і любові осявало душу і серце.
Водохреще нехай принесе благополуччя, спокій, удачу, багато добрих друзів, гарні враження, веселі моменти, впевненість у кожному дні і найміцніше здоров'я на світі!
Зі святом Водохреща! Добрий ангел хай береже твій спокій, запобігає будь-яким невдачам, дарує любов, що сильніше самого міцного водохресного морозу, благополуччя і неймовірне щастя!
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