Водохреще: красиві привітання у віршах і листівках

Не забудьте сьогодні привітати близьких і рідних зі світлим святом Водохреща

Сьогодні, 19 січня, відзначається Водохреще. Пропонуємо вам добірку найкрасивіших привітань зі святом Водохреща-2021 у картинках, віршах, коротких смс і прозі.

Хрещення Господнє: привітанні і листівки Фото: Depositphotos

Красиві привітання з Водохрещем-2021

На Хрещення Господнє

Нехай мрії здійснюються,

Краплями святої води

Всі гріхи змиваються.

Поздравляю с Господним Крещением!

Пусть поднимется вмиг настроение

И дела будут просто даваться,

А карман – без проблем пополняться!

Хрещення Господнє Фото: Pinterest

С Крещением Господним!

Пусть Божья благодать

На вас сойдет сегодня,

Чтоб светом озарять.

В Крещение Господне хочу пожелать,

Чтобы Божья на Вас сошла благодать.

Водица святая пусть смоет печали,

Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.

Господь пусть за все грехи Вас простит,

А ангел Божий семью и дом хранит.

Хрещення Господнє Фото: Pinterest

С Крещением я поздравляю.

Желаю счастья, бед не знать.

А чтоб здоровье крепким было,

Пора и в прорубь понырять!

Добра – тебе, достатка – дому,

Пусть в жизни правит благодать.

Не знать вам ни проблем, ни горя

И всё плохое забывать!

Привітання з Водохрещем

На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

Хрещення Господнє Фото: Pinterest

Вітаю з православним святом Водохреща! Нехай Всевишній освятить ваше серце миром, щастям і здоров'ям. Прекрасного духу, мудрості і терпіння вашій хаті!

Вітаю з Водохрещем і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, щоб життя мала щасливе і благополучне продовження, щоб яскраве світло надії і любові осявало душу і серце.

Хрещення Господнє Фото: Pinterest

Водохреще нехай принесе благополуччя, спокій, удачу, багато добрих друзів, гарні враження, веселі моменти, впевненість у кожному дні і найміцніше здоров'я на світі!

Хрещення Господнє Фото: Pinterest

Зі святом Водохреща! Добрий ангел хай береже твій спокій, запобігає будь-яким невдачам, дарує любов, що сильніше самого міцного водохресного морозу, благополуччя і неймовірне щастя!

Хрещення Господнє Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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