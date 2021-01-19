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Водохреще: красиві привітання у віршах і листівках

Сьогодні, 11:04

Не забудьте сьогодні привітати близьких і рідних зі світлим святом Водохреща

Сьогодні, 19 січня, відзначається Водохреще. Пропонуємо вам добірку найкрасивіших привітань зі святом Водохреща-2021 у картинках, віршах, коротких смс і прозі.

Хрещення Господнє: привітанні і листівки
Хрещення Господнє: привітанні і листівки
Фото: Depositphotos

Красиві привітання з Водохрещем-2021

На Хрещення Господнє
Нехай мрії здійснюються,
Краплями святої води
Всі гріхи змиваються.

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Поздравляю с Господним Крещением!
Пусть поднимется вмиг настроение
И дела будут просто даваться,
А карман – без проблем пополняться!

Хрещення Господнє
Хрещення Господнє
Фото: Pinterest

С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.

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В Крещение Господне хочу пожелать,
Чтобы Божья на Вас сошла благодать.
Водица святая пусть смоет печали,
Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.
Господь пусть за все грехи Вас простит,
А ангел Божий семью и дом хранит.

Хрещення Господнє
Хрещення Господнє
Фото: Pinterest

С Крещением я поздравляю.
Желаю счастья, бед не знать.
А чтоб здоровье крепким было,
Пора и в прорубь понырять!

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Добра – тебе, достатка – дому,
Пусть в жизни правит благодать.
Не знать вам ни проблем, ни горя
И всё плохое забывать!

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Привітання з Водохрещем

На великий день Водохреща бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою. Будьте щасливі і кохані.

Хрещення Господнє
Хрещення Господнє
Фото: Pinterest

Вітаю з православним святом Водохреща! Нехай Всевишній освятить ваше серце миром, щастям і здоров'ям. Прекрасного духу, мудрості і терпіння вашій хаті!

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Вітаю з Водохрещем і хочу побажати, щоб здоров'я було міцним, як хрещенські морози, щоб чиста водиця змила всю печаль і смуток, щоб життя мала щасливе і благополучне продовження, щоб яскраве світло надії і любові осявало душу і серце.

Хрещення Господнє
Хрещення Господнє
Фото: Pinterest

Водохреще нехай принесе благополуччя, спокій, удачу, багато добрих друзів, гарні враження, веселі моменти, впевненість у кожному дні і найміцніше здоров'я на світі!

Хрещення Господнє
Хрещення Господнє
Фото: Pinterest

Зі святом Водохреща! Добрий ангел хай береже твій спокій, запобігає будь-яким невдачам, дарує любов, що сильніше самого міцного водохресного морозу, благополуччя і неймовірне щастя!

Хрещення Господнє
Хрещення Господнє
Фото: Pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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