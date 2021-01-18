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Ікона Хрещення Господнього: значення та історія

Сьогодні, 13:43

Дізнайтеся, про що моляться і в чому допомагає ікона Хрещення Господнього

19 січня православні християни святкують велике свято – Хрещення Господнє (Водохреще). Його також називають Богоявленням.

Про що моляться і в чому допомагає ікона Хрещення Господнє
Про що моляться і в чому допомагає ікона Хрещення Господнє
Фото: Wikipedia

Це одне з 12 найбільших свят у церковній традиції. Тому художники намалювали безліч ікон Хрещення Господнього. Серед безлічі православних церковних зображень ікона Водохреща посідає одне з найбільш значущих місць. На ній детально розписано велику подію Хрещення Ісуса Христа. Сюжет включає в себе цілу історію про день Хрещення Сина Божого в священних водах річки Йордан.

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Ікона Хрещення Господнього: значення

Подія Хрещення є важливим моментом у православному світі. Прийнявши обмивання святою водою, Христос показав всьому світу свою справжню, божественну сутність.

Коли Ісусу Христу виповнилося тридцять років, настав час показати себе світу. Він вирушив для здійснення обряду водохреща на річку Йордан, де Його чекав Іоанн Предтеча, який передбачив людям явлення Спасителя.

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Для юдеїв це була священна річка, в ній вони здійснювали релігійні обряди, і тут пророк почав проповідувати людям про покаяння у гріхах і здійснював водохреща, готуючи їх до появи Спасителя.

Після хрещення, коли Христос вийшов з води, раптом відкрилися небеса. На Ісуса опустився Святий Дух в образі голуба з божественним світлом.

Ікона Хрещення Господнього: історія

Сюжет Богоявлення та Хрещення Ісуса Христа трапляється ще з катакомбного періоду (3 століття н.е.). Спочатку Христос зображувався безбородим оголеним юнаком.

Тільки з 15 століття поширюється звичай малювати йому пов'язку на стегнах. Іноді правою рукою Ісус благословляє, хоча найчастіше руки – у вільному положенні. Христос стоїть у воді або на камені та топче гадів.

Хрещення Господнє- ікона, історія і значення
Хрещення Господнє- ікона, історія і значення
Фото: Wikipedia

Починаючи з 6-7 століть в сюжеті з'являються ангели. Вони розміщені на протилежному від Івана березі та тримають і одяг Христа. Найчастіше їх троє, хоча зустрічаються зображення з одним або двома. Іноді присутні ще й Петро та Андрій, які були учнями Івана Хрестителя, а потім пішли за Ісусом.

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Вони першими отримали хрещення; вони несуть в руках корони, маючи намір вручить їх Господу.

В іконографії Богоявлення немає видимої присутності Пресвятої Богородиці. Але про неї нагадує і пурпур – царська порфіра, яку іноді підносять ангели Христу, який виходить з води.

Про що моляться і в чому допомагає ікона Водохреще

Молитва до ікони Хрещення Господня допомагає тому, хто молиться впоратися з різними життєвими труднощами і невдачами. Ікона допомагає відновити фінансове благополуччя, сприяє в пошуках роботи, відводить негативний вплив з боку недругів. До образа звертаються з проханнями, що стосуються сімейних взаємин, поліпшення добробуту, возз'єднання з близькими людьми.

Потужний захист Небесного покровителя завжди поруч із віруючими, які із щирістю в серці звертаються з особистими проханнями. У свято Водохреща до ікони може звертатися навіть нехрещена за православними канонами людина і просити благословення на відпущення гріхів і спокутування провини перед іншими людьми.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, навіщо пірнати в ополонку на Водохреще.

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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