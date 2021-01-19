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Водохреще-2021: найсильніші молитви

Сьогодні, 10:01

Водохреще або Богоявлення православні християни святкують 19 січня

Водохреще, або Богоявлення – одне з головних свят православної церкви, яке урочисто відзначається починаючи з апостольських часів і вважається однією з найбільших подій в історії людства.

Хрещення Господнє: дієві молитви
Хрещення Господнє: дієві молитви
Фото: Pexels

Водохреще православні християни святкують 19 січня. Цього дня церква згадує євангельську подію – як пророк Іван Предтеча хрестив Господа Ісуса Христа в річці Йордан.

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Сегодня.Lifestyle зібрали кілька найсильніших молитв на свято Водохреща.

Текст помічних молитов на Водохреща і Богоявлення
Текст помічних молитов на Водохреща і Богоявлення
Фото: Pexels

Тропар Водохреща

Коли Ти, Господи, хрестився в Йордані, стало поклоніння Пресвятій Трійці, бо голос Отця свідчив про Тебе, називаючи Тебе улюбленим Сином, і Дух, що з'явився у вигляді голуба, підтвердив істинність цього слова. Христе Боже, що з'явився і просвітив світ, слава Тобі!

Кондак Водохреща

З'явився Ти нині всьому світу; і Твій світ, Господи, закарбувався на нас, свідомо оспівують Тебе: "Ти прийшов і з'явився, Світло неприступне!".

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Величання Водохреща

Прославляємо Тебе, Христе, Подателю, за те, що Ти нині для нас хрестився плоттю від Іоанна в водах Йордану.

Молитва на Хрещення Господнє

Голос Господній кличе на водах, кажучи: "Все прийдіть і візьміть Христа, який з'явився – Духа премудрості, Духа розуму, Духа страху Божого.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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