З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

У свято Водохреща відправляйте кращі поздоровлення, красиві листівки, картинки та побажання

Сьогодні, 19 січня, настало світле свято – Водохреща. Якщо ви вже поринули в освячену воду і змили з себе всі неприємності, хвороби і печалі, саме час привітати рідних і близьких людей, побажати їм здоров'я і бадьорості, відправити ефектні картинки і святкові листівки з Водохрещем.

З Водохрещем: привітання і листівки Фото: Depositphotos

Сьогодні.Lifestyle підготували нові яскраві привітання з Водохрещем у віршах і прозі, красиві листівки і добрі побажання. Обов'язково надсилайте їх рідним, близьким, коханим людям.

З Водохрещем: красиві вірші

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Пусть в светлый день Крещенья

Оставят вас сомненья,

Уйдут из сердца горести,

Забудется беда.

Пусть смоет прегрешения,

И даст благословение,

Чистейшая, студеная,

Крещенская вода.

Листівки Хрещення Господнє Фото: bonnycards

Добрі привітання з Водохрещем-2021 своїми словами

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З Водохрещем вітаю! Нехай в цей радісний великий день запалиться Божа іскра у вашому серці і освітить ваш життєвий шлях. Нехай водохресна свята вода збереже в чистоті вашу душу. Нехай Святий Дух не залишить вас у важкі часи. Нехай світло свічки, що горить, висвітлює ваш шлях. Благослови вас Бог!

Листівки, вірші і смс Хрещення Господнє Фото: bonnycards

Короткі побажання у Водохреща

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Пусть святая вода

Грех очистит любой,

Пусть печаль и беда

Обойдут стороной.



Пусть откроется вам,

Чистый свет и любовь,

И души вашей храм

Возродится пусть вновь.

Хрещення Господнє фото, картинки і побажання Фото: bonnycards

З Хрещенням Господнім: смс привітання

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На Крещение Господне

Пусть мечты сбываются,

Каплями святой воды

Все грехи смываются.

Вірші і картинки Хрещення Господнє Фото: bonnycards

Щиросердечні вітання з Водохрещем у прозі

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З Водохрещем! Нехай всі негаразди і турботи підуть, омиті святою водою. Нехай в тілі зміцниться бадьорий дух, міцне здоров'я і помолодішає душа. Нехай свято подарує мир, благополуччя і щастя!

Хрещення Господнє: картинки та поздоровлення Фото: bonnycards

Кращі вірші побажання у Водохреще-2021

***

Пусть в день Крещения Господь услышат,

Молитву, что в сознанье тихо дышит,

Пусть в этот день здоровье и удача,

Наполнит дом, убережет от плача.

Подарит свет и радость, и улыбки,

Водою смоет грустные ошибки.

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