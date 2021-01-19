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З Водохрещем: привітання, вірші і барвисті листівки

Сьогодні, 01:44

У свято Водохреща відправляйте кращі поздоровлення, красиві листівки, картинки та побажання

Сьогодні, 19 січня, настало світле свято – Водохреща. Якщо ви вже поринули в освячену воду і змили з себе всі неприємності, хвороби і печалі, саме час привітати рідних і близьких людей, побажати їм здоров'я і бадьорості, відправити ефектні картинки і святкові листівки з Водохрещем.

З Водохрещем: привітання і листівки
З Водохрещем: привітання і листівки
Фото: Depositphotos

Сьогодні.Lifestyle підготували нові яскраві привітання з Водохрещем у віршах і прозі, красиві листівки і добрі побажання. Обов'язково надсилайте їх рідним, близьким, коханим людям.

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З Водохрещем: красиві вірші

***

Пусть в светлый день Крещенья
Оставят вас сомненья,
Уйдут из сердца горести,
Забудется беда.
Пусть смоет прегрешения,
И даст благословение,
Чистейшая, студеная,
Крещенская вода.

Листівки Хрещення Господнє
Листівки Хрещення Господнє
Фото: bonnycards

Добрі привітання з Водохрещем-2021 своїми словами

***

З Водохрещем вітаю! Нехай в цей радісний великий день запалиться Божа іскра у вашому серці і освітить ваш життєвий шлях. Нехай водохресна свята вода збереже в чистоті вашу душу. Нехай Святий Дух не залишить вас у важкі часи. Нехай світло свічки, що горить, висвітлює ваш шлях. Благослови вас Бог!

Листівки, вірші і смс Хрещення Господнє
Листівки, вірші і смс Хрещення Господнє
Фото: bonnycards

Короткі побажання у Водохреща

***

Пусть святая вода
Грех очистит любой,
Пусть печаль и беда
Обойдут стороной.

Пусть откроется вам,
Чистый свет и любовь,
И души вашей храм
Возродится пусть вновь.

Хрещення Господнє фото, картинки і побажання
Хрещення Господнє фото, картинки і побажання
Фото: bonnycards

З Хрещенням Господнім: смс привітання

***

На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.

Вірші і картинки Хрещення Господнє
Вірші і картинки Хрещення Господнє
Фото: bonnycards

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Щиросердечні вітання з Водохрещем у прозі

***

З Водохрещем! Нехай всі негаразди і турботи підуть, омиті святою водою. Нехай в тілі зміцниться бадьорий дух, міцне здоров'я і помолодішає душа. Нехай свято подарує мир, благополуччя і щастя!

Хрещення Господнє: картинки та поздоровлення
Хрещення Господнє: картинки та поздоровлення
Фото: bonnycards

Кращі вірші побажання у Водохреще-2021

***

Пусть в день Крещения Господь услышат,
Молитву, что в сознанье тихо дышит,
Пусть в этот день здоровье и удача,
Наполнит дом, убережет от плача.
Подарит свет и радость, и улыбки,
Водою смоет грустные ошибки.

Дивіться відео про цілющі властивості води на Водохреща:

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