19 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 19 січня в історії

Яке сьогодні свято, 19 січня? Водохреще Господнє, Богоявлення або Водосвяття – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Іван і Феофан.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 19 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 січня.

19 січня: яке сьогодні свято Фото: Depositphotos

Яке сьогодні свято

19 січня в православній церкві відзначається святе Богоявлення, Водохреще Господнє. Кончина святителя Феофана, Затворника Вишенського.

У народі 19 січня так само, як і в церкві, святкується Водохреще Господнє або Водосвяття. У цей день відбувається обряд очищення і закінчуються Святки. Ранок Хрещення починається з церковних богослужінь. Потім священики освячують воду в ополонці, іменованій "йордань", занурюючи в неї хрест. Вважається, що на Водохреще вода у всіх водоймах і навіть у водопроводі стає святою. Віруючі зберігають водохресну воду на випадок хвороб або пристріту.

Купання в ополонці на Водохреще – головна традиція свята. Найвідважніші пірнають в ополонку з крижаною водою, щоб провести обряд очищення, змити з себе гріхи.

Прикмети на 19 січня

на Водохреще завжди встановлюється холодна погода, а морози отримали назву хрещенські;

зоряне водохресне небо – до хорошого врожаю хліба;

сніг на Водохреще – до врожаю гречки;

хуртовини – ознака гарного роїння бджіл;

якщо зірки світять яскраво, буде хороший окот у овець;

на Водохреще Господнє відкриваються небеса і збуваються найзаповітніші бажання;

щоб бути весь рік здоровим, на Водохреще потрібно провести обмивання;

протягом 12 днів після водосвяття в ополонці не можна прати.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

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Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 січня

1652 – посольство українських козаків вирушило з Чигирина до Москви для укладення союзу з Російською царством.

1655 – в Охматівській битві українські козаки розбили польське військо.

1825 – Езра Даггетт запатентував консервну банку для зберігання в ній харчових продуктів.

1853 – в Римі відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Трубадур".

1903 – оголошено про проведення першої велогонки "Тур де Франс".

1906 – почався вихід українського сатиричного журналу "Шершень".

1915 – француз Джордж Клод отримав патент на рекламне оголошення неоновими лампами.

1938 – американська фірма General Motors першою в світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.

1963 – відбувся перший виступ Бітлз на телебаченні.

Хто народився 19 січня

1809 – Едгар Аллан По, американський письменник, поет, есеїст, представник романтизму.

1912 – Тимофій Левчук, радянський і український кінорежисер.

1912 – Ярослав Стецько, український політичний і військовий діяч, активний діяч ОУН.

1932 – Річард Лестер, американо-англійський кінорежисер.

1943 – Дженіс Джоплін, американська королева блюзу і рок-н-ролу.

1945 – Рід Еванс, англійський рок-співак, співзасновник групи Deep Purple.

1972 – Сергій Міхалок, лідер білоруської групи "Ляпіс Трубецькой".

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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