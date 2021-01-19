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19 січня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші свята і події 19 січня в історії

Яке сьогодні свято, 19 січня? Водохреще Господнє, Богоявлення або Водосвяття – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Іван і Феофан.

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Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 19 січня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 січня.

19 січня: яке сьогодні свято
19 січня: яке сьогодні свято
Фото: Depositphotos

Яке сьогодні свято

19 січня в православній церкві відзначається святе Богоявлення, Водохреще Господнє. Кончина святителя Феофана, Затворника Вишенського.

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У народі 19 січня так само, як і в церкві, святкується Водохреще Господнє або Водосвяття. У цей день відбувається обряд очищення і закінчуються Святки. Ранок Хрещення починається з церковних богослужінь. Потім священики освячують воду в ополонці, іменованій "йордань", занурюючи в неї хрест. Вважається, що на Водохреще вода у всіх водоймах і навіть у водопроводі стає святою. Віруючі зберігають водохресну воду на випадок хвороб або пристріту.

Купання в ополонці на Водохреще – головна традиція свята. Найвідважніші пірнають в ополонку з крижаною водою, щоб провести обряд очищення, змити з себе гріхи.

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Прикмети на 19 січня

  • на Водохреще завжди встановлюється холодна погода, а морози отримали назву хрещенські;
  • зоряне водохресне небо – до хорошого врожаю хліба;
  • сніг на Водохреще – до врожаю гречки;
  • хуртовини – ознака гарного роїння бджіл;
  • якщо зірки світять яскраво, буде хороший окот у овець;
  • на Водохреще Господнє відкриваються небеса і збуваються найзаповітніші бажання;
  • щоб бути весь рік здоровим, на Водохреще потрібно провести обмивання;
  • протягом 12 днів після водосвяття в ополонці не можна прати.

Дивіться відео про вихідні-2021 в Україні:

Відео: Сьогодні

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 січня

  • 1652 – посольство українських козаків вирушило з Чигирина до Москви для укладення союзу з Російською царством.
  • 1655 – в Охматівській битві українські козаки розбили польське військо.
  • 1825 – Езра Даггетт запатентував консервну банку для зберігання в ній харчових продуктів.
  • 1853 – в Римі відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Трубадур".
  • 1903 – оголошено про проведення першої велогонки "Тур де Франс".
  • 1906 – почався вихід українського сатиричного журналу "Шершень".
  • 1915 – француз Джордж Клод отримав патент на рекламне оголошення неоновими лампами.
  • 1938 – американська фірма General Motors першою в світі почала серійне виробництво дизельних двигунів.
  • 1963 – відбувся перший виступ Бітлз на телебаченні.

Хто народився 19 січня

  • 1809 – Едгар Аллан По, американський письменник, поет, есеїст, представник романтизму.
  • 1912 – Тимофій Левчук, радянський і український кінорежисер.
  • 1912 – Ярослав Стецько, український політичний і військовий діяч, активний діяч ОУН.
  • 1932 – Річард Лестер, американо-англійський кінорежисер.
  • 1943 – Дженіс Джоплін, американська королева блюзу і рок-н-ролу.
  • 1945 – Рід Еванс, англійський рок-співак, співзасновник групи Deep Purple.
  • 1972 – Сергій Міхалок, лідер білоруської групи "Ляпіс Трубецькой".

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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