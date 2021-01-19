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Водохреще-2021: прикольні привітання в прозі і листівки

Сьогодні, 09:07

Сегодня.Lifestyle підготували найкрасивіші вітання зі святом 19 січня

19 січня православні християни відзначають одне з найважливіших свят в році – Водохреще-2021. Обов'язково привітайте з цим святом всіх рідних і близьких людей, побажайте їм здоров'я, щастя, любові, взаєморозуміння і миру.

Вітаємо зі святом Водохреща Фото: honchar.org.ua
Вітаємо зі святом Водохреща Фото: honchar.org.ua

Сегодня.Lifestyle зібрали найкращі вітання з Хрещенням-2021 в прозі, а також коротких SMS-повідомленнях. Вибирайте оригінальні, красиві, прикольні картинки і листівки зі святом 19 січня.

Короткі привітання з Водохрещем-2021

У цей важливий для християн день, хочу привітати вас з Водохрещам і побажати миру вашій оселі, спокою вашим душам. Живіть за законами Божими, в згоді з Богом. Щастя, радості й дбайливого ставлення один до одного!

Привітання з Водохрещем
Привітання з Водохрещем
Фото: Bipbap

  • Прості привітання з Водохрещем-2021

У світле свято Водохреща побажати хочу очищення душі і серця від поганих помислів і злих намірів, миру над головою і блага в оселі, доброго щастя і світлої любові, шанування і поваги, незгаслої надії і удачі.

***

Бажаю зібратися з духом, пірнути в ополонку; вийти з води чистим, оновленим, просвітленим і милостивим. Здоров'я такого ж міцного, як водохресний мороз. Нехай душа радіє, а на серці буде спокійно і легко. З Водохрещам!

  • Кращі привітання з Водохрещем-2021

Вітаю зі святом Водохреща! Нічого що холоднеча, душа християнська зануриться в йордані і очиститься, оновиться і омиється. Бажаю всім чистих помислів і сердець, духовності і міцної віри. Будьте здорові, живіть в достатку і радості. Зі святом!

Привітання з Водохрещам
Привітання з Водохрещам
Фото: Bipbap

***

З Водохрещем! Нехай зірки світять для тебе, нехай ангели зберігають спокій, нехай життя буде позитивним, нехай здоров'я зростає з кожним днем. Бажаю тобі райських благ, душевної рівноваги, міцних сімейних уз і вічної радості, незліченних скарбів і чудових друзів.

Привітання з Водохрещам
Привітання з Водохрещам
Фото: honchar.org.ua

***
Цей день не простий, але доленосний. І начебто звичайний, але світлий і святковий. Нехай морози відступлять, а весна дасть про себе знати тонким ароматом, ледь помітним. Але таким радісним, адже сьогодні Господь був хрещений, а віра його полилася на нас потоком, лавиною, світлом радості і душевного спокою. З Водохрещем, нехай Бог буде у вас в душі і серці.

Привітання з Водохрещам
Привітання з Водохрещам
Фото: Bipbap

***
З Водохрещем! Нехай на вас зійде благодать небесна. І як Іоанн Хреститель був з Христом, і провів його через таїнство Хрещення. Так нехай поруч з вами завжди буде Господь наш, як у годину радості, так і в годину смутку, а ваші помисли з ним. Міцного здоров'я. З душею до Господа. Зі святом.

  • Привітання з Водохрещем-2021 власними словами

У день Водохреща Господнього побажати від щирого серця хочу великої надії душі і чистих помислів серця, міцної віри в життя і світлого щастя, доброї долі і щирих молитов, небесної допомоги і чистої любові до близьких.

Привітання з Водохрещам
Привітання з Водохрещам
Фото: Bipbap

***
У день Водохреща Господнього хай святою і чистою стане будь-яка вода, нехай вона змиє всі гріхи і печалі, звільнить від тяжких бід і хвороб. Бажаю неймовірного припливу сил, благодатного життя і згасає віри.

Привітання з Водохрещам
Привітання з Водохрещам
Фото: Bipbap

  • Красиві привітання з Водохрещем-2021

Водохреще Господнє – одне з найдавніших християнських свят, в цей день очищається душа від маячні і печалі, наповнюється вищим сенсом, світлом, добротою, любов'ю, нехай хрещенські морози не застудять їх. Нехай вам відкриється краще в людях, нехай запанує мир, краса, щастя в родині і справах, нехай щаслива зірка освітлює вам дорогу!

Привітання з Водохрещам
Привітання з Водохрещам
Фото: Bipbap

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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Джерело: Сьогодні
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