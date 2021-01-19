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Крещение Господне: красивые поздравления в стихах и открытках

Сегодня, 11:04

Не забудьте сегодня поздравить близких и родных о светлым праздником Крещения

Сегодня, 19 января, отмечается Крещение Господне. Предлагаем подборку самых красивых поздравлений с Крещением-2021 в картинках, стихах, коротких смс и прозе.

Крещение Господне: поздравления и открытки
Крещение Господне: поздравления и открытки
Фото: Depositphotos

Красивые поздравления с Крещением-2021

На Крещение Господне
Пусть мечты сбываются,
Каплями святой воды
Все грехи смываются.

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Поздравляю с Господним Крещением!
Пусть поднимется вмиг настроение
И дела будут просто даваться,
А карман – без проблем пополняться!

Крещение Господне
Крещение Господне
Фото: Pinterest

С Крещением Господним!
Пусть Божья благодать
На вас сойдет сегодня,
Чтоб светом озарять.

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В Крещение Господне хочу пожелать,
Чтобы Божья на Вас сошла благодать.
Водица святая пусть смоет печали,
Болезней и горя Вы впредь чтоб не знали.
Господь пусть за все грехи Вас простит,
А ангел Божий семью и дом хранит.

Крещение Господне
Крещение Господне
Фото: Pinterest

С Крещением я поздравляю.
Желаю счастья, бед не знать.
А чтоб здоровье крепким было,
Пора и в прорубь понырять!

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Добра – тебе, достатка – дому,
Пусть в жизни правит благодать.
Не знать вам ни проблем, ни горя
И всё плохое забывать!

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Поздравления с Крещением Господним

В великий день Крещения Господнего желаю очиститься святой водой и оставаться чистыми душой, здоровыми, сильными духом и верой. Будьте счастливы и любимы.

Крещение Господне
Крещение Господне
Фото: Pinterest

Поздравляю с православным праздником – Крещение Господне! Пусть Всевышний освятит ваше сердце миром, счастьем и здоровьем. Прекрасного духа, мудрости и терпения вашему дому!

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Поздравляю с Крещением Господним и хочу пожелать, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы, чтобы чистая водица смыла всю печаль и грусть, чтобы жизнь имела счастливое и благополучное продолжение, чтобы яркий свет надежды и любви озарял душу и сердце.

Крещение Господне
Крещение Господне
Фото: Pinterest

Крещение Господне пусть принесет благополучие, спокойствие, удачу, много добрых друзей, хорошие впечатления, веселые моменты, уверенность в каждом дне и самое крепкое здоровье на свете!

Крещение Господне
Крещение Господне
Фото: Pinterest

С Крещением Господним! Добрый ангел пусть хранит твой покой, предотвращает любые неудачи, дарует любовь, что сильнее самого крепкого крещенского мороза, благополучие и невероятное счастье!

Крещение Господне
Крещение Господне
Фото: Pinterest

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в январе 2021 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Крещение

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