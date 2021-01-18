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Як і коли святити воду на Водохреще-2021

Сьогодні, 15:51

Віруючі наділяють водохресну воду чудодійною силою

Свята вода – це спеціальна назва води в церквах, яка освячена в храмі під час чину водосвяття, наприклад на Водохреще 19 січня. Застосування освяченої води в християнстві сходить до II століття.

Водохреща 19 січня: як і коли святити воду
Водохреща 19 січня: як і коли святити воду
Фото: Depositphotos

У православній церкві використовується кілька різних чинів водосвяття. Наприклад, Велике освячення відбувається у Водохресний святвечір, 18 січня, напередодні свята Водохреща, і наступного дня.

У день Богоявлення освячення води може відбуватися з урочистою хресною ходою до водоймища, відоме під назвою "хода на Йордан". Протягом цих двох днів водосвятний молебен може бути відслужений необмежену кількість разів.

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Така вода називається Велика агіасма (святиня – ред.). Найбільш раннє повідомлення про Богоявленську святу воду міститься в одній з проповідей Івана Златоуста.

Як і коли святити воду на Водохреще

Освячення води відбувається однаково і 18, і 19 січня. Тому байдуже, коли ви візьмете воду – 18 чи 19 січня, і та й інша вода є водохресною.

Взяти воду можна в храмі після служби, також для освячення можна принести свою воду, але пам'ятайте, що це повинна бути звичайна чиста вода, а не мінеральна і не газована.

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У храмах під час свята здійснюються особливі молитви під час дарування воді благодатної сили, після чого священник триразово занурює у воду хрест.

Важливо розуміти, що вода освячується не тому, що в неї занурюється хрест. Вода освячується тому, що її одного разу освятив Христос у Своєму хрещенні, і, у відповідь на молитви Церкви, продовжує робити це, посилаючи Святого Духа. Вода стає святою тому, що під час молитви у церкві з нею з'єднується Божа благодать.

Використання святої води

У православ'ї свята вода зберігається вірянами вдома біля ікон і вживається в разі потреби: її випивають (іноді разом з прийняттям проскури) натщесерце, нею кроплять житло і предмети з читанням спеціальної молитви:

"Господи, Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода в залишення гріхів моїх, в просвітлення розуму мого, в зміцнення душевних і тілесних сил моїх, в здоров'я душі та тіла мого, в підкорення пристрастей і немочей моїх по безмежному милосердю Твоїми молитвами, Пречистої Твоєї Матері та всіх святих Твоїх. Амінь".

Не варто вважати, що автоматичне споживання святої води принесе користь. Не можна використовувати святу воду як "засіб" від проблем і пристріту. Недостатньо й одних слів молитви, якщо людина вимовляє їх без віри, як заклинання. Тільки віра в Христа робить людину здатною прийняти благодать, яка надається будь-якій святині, в тому числі й святій воді.

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Іван Златоуст писав, що свята вода має властивість зберігати свіжість протягом тривалого часу. У разі "зацвітання" святої води, за церковними канонами, її треба вилити в сухий колодязь при храмі, або в проточну річку, або в лісі під дерево, а посудину, в якій вона зберігалася, більше не застосовувати у побуті.

Невелику її кількість можна додавати у звичайну воду, і та отримає чудодійні властивості для вірян. Тому не варто нести з церкви водохресну воду у величезних кількостях. Вважається за традицією, що одна крапля святої води може освятити ціле море.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у січні 2021 року в Україні.

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