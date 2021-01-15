Водохреща: дата, історія, традиції та прикмети свята

Дізнайтеся, коли Водохреща-2021: яка історія і значення свята, які традиції і прикмети збереглися до наших днів

Водохреща або Богоявлення – це завершальний день в числі трьох великих свят різдвяного циклу, які ми відзначаємо в січні.

Купання в ополонці – головна традиція на Водохреща Фото: Depositphotos

Зі святом Водохреща відбувається обряд очищення і закінчуються Святки. Коли буде Водохреща в 2021 році, яка його історія та значення, на які прикмети важливо звернути увагу і яких головних традицій свята дотримуються донині, дізнайтеся в нашій статті.

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Водохреща-2021: дата свята

Щорічно свято Водохреща відзначається 19 січня.

У 2021 році свято випадає на вівторок.

Водохреща: історія і значення свята

Свято Водохреща було встановлене на згадку про хрещення Ісуса Христа. За Євангелієм, цього дня Ісус Христос прийшов з Назарета до річки Йордан, де нарівні з іншими людьми прийняв хрещення від Івана, який отримав ім'я Хрестителя.

Ікона Хрещення Господнє Фото: Wikipedia

Коли Спаситель вийшов з води, над ним розкрилися небеса і пролунав голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм Сином: "Це Син Мій Улюблений, що Його Я вподобав!". А потім на Нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята – Богоявлення.

Суть Водохреща полягає в тому, що, будучи безгрішним, Син Божий взяв на себе людські гріхи і показав, що весь шлях людський Він хоче пройти чесно і до кінця.

Вважається, що це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. У день Хрещення Христа, за християнським вченням, людям з'явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець – в голосі, Син Божий – у плоті, Дух Святий – у вигляді голуба.

Водохреща: традиції свята

Святкування Водохреща починається напередодні ввечері, 18 січня. У цей вечір люди проводять Водохресний святвечір, який називається голодний святвечір або голодна кутя. Весь день віряни постять і лише з вечірньою зорею сідають вечеряти.

А дівчата в ніч на 19 січня проводять хрещенські ворожіння на судженого, свою долю і майбутнє. Вважається, що це період найправдивіших ворожінь.

Традиційне освячення і купання в ополонці на Водохреща Фото: Depositphotos

Ранок Водохреща, 19 січня, починається з церковних богослужінь і освячення води у відкритих водоймах. В льоду вирубується хрестоподібний йордань – так називається ополонка на Водохреща. Потім священики освячують воду, занурюючи в неї хрест. Вважається, що в день Водохреща вода в усіх водоймах і навіть у водопроводі стає святою. Віруючі зберігають водохресну воду на випадок хвороб або пристріту.

Люди йдуть до храмів, беруть участь в урочистому богослужінні та проводять Хресну ходу. У цей день віряни прагнуть сповідатися і запричаститися, щоб прийняти Божественну благодать обмивання з чистою душею.

Купання в ополонці на Водохреща – головна традиція свята. Найвідважніші пірнають в ополонку з крижаною водою, щоб провести обряд очищення, змити з себе гріхи і оздоровитися, впродовж всього дня, скільки триває свято Водохреща. У народі здавна вважалося, що пірнання в ополонку на Водохреща 19 січня зміцнює імунітет, допомагає зцілитися від хвороб і надовго забезпечує захист від недуг.

Водохреща: прикмети 19 січня

На Водохреща завжди встановлюється холодна погода, а морози отримали назву – хрещенські.

Якщо під час освячення води на Водохреща йде сніг, то в цей рік будуть добре роїтися бджоли і вродяться хліба.

Якщо на Водохреща похмура погода – буде вдосталь хліба.

А ось ясна погода обіцяє поганий урожай.

Зоряна ніч на Водохреща обіцяє урожай горіхів і ягід.

Яскраві зірки у Водохресний святвечір – до хорошого приплоду ягнят.

Водохреща випадає на повню – бути великій воді.

На Водохреща небо відкривається – про що будеш благати, те здійсниться.

Протягом дванадцяти днів після Водохреща в ополонці не можна прати.

Цілющі властивості води на Водохреща – відео:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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