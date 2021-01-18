Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

Красиві листівки і кращі вітання та побажання з Водохрещем-2021: для рідних, друзів і близьких

19 січня весь православний світ відзначає світле і радісне свято – Водохреще-2021. Воно було започатковане на згадку про хрещення Ісуса Христа.

Привітання і листівки: Водохреща Фото: Depositphotos

За Євангелієм, цього дня Ісус Христос прийшов з Назарета до річки Йордан, де нарівні з іншими людьми прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Головна традиція свята Водохреща – це купання в крижаній воді для очищення душі і тіла.

Сьогодні.Lifestyle підібрали для вас яскраві листівки і кращі варіанти вітань з Водохрещем-2021. Обов'язково надсилайте їх рідним, близьким, коханим людям.

Вірші і картинки Хрещення Господнє Фото: bonnycards

Короткі привітання з Водохрещем

***

В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

В Крещение Господне

Хочу я пожелать

Тебе любви, здоровья.

Пусть Божья благодать

Во всем тебе поможет,

Направит, защитит,

Пусть веру приумножит,

Надежду укрепит!

Листівки, вірші і смс Хрещення Господнє Фото: bonnycards

Щиросердні вітання з Водохрещем у прозі

***

Нехай свята вода у Водохреще змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай свято подарує міцного здоров'я, нескінченного щастя і бажаного успіху, а головне, стане нагодою для радісних подій у прийдешньому році.

Листівки Хрещення Господнє безкоштовно Фото: bonnycards

Кращі вірші побажання у Водохреще-2021

***

С наступающим Крещением,

Душу пусть наполнит свет,

Мира, счастья, вдохновения,

Жить прекрасно много лет.



Пусть сегодня день особый

Жизнь здоровьем озарит,

И пусть этот праздник добрый

Вас любовью наградит.

Хрещення Господнє: картинки та поздоровлення Фото: bonnycards

Красиві привітання з Водохрещем у віршах

***

Январские морозы наступают,

Крещение Господне настает.

Тебе счастливой жизни пожелаю,

Без слез, проблем, несчастий и хлопот.



Пусть ангел твой всегда оберегает,

На перекрестке жизненных дорог.

Почаще вдохновенье посылает,

Живи счастливо, не боясь тревог.



Тепла, взаимных чувств тебе желаю,

В прекрасный праздник святости, добра.

С Крещением тебя я поздравляю,

Пусть светит в небе радости звезда.

Хрещення Господнє фото, картинки і побажання Фото: bonnycards

Смс-привітання у Водохреще

***

Пусть крещенские морозы

Вместе со святой водой

Отведут от вас угрозы.

И болезни стороной

Обходить вас точно будут,

В этом и сомнений нет,

Ведь воды крещенской чудо

Сбережет от всяких бед!

Добрі привітання з Водохрещем-2021 власними словами

***

Вітаю з Водохрещем! Бажаю любові, миру, достатку, благополуччя і душевного тепла, незважаючи на морози і холоду. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті живе радість, а всі тривоги, образи і печалі змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, а добра віра завжди додавала сил.

Дивіться відео про цілющі властивості води на Водохреще:

Раніше ми розповідали про головні правила і помилки купання на Водохреще.

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