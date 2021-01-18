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Привітання з Водохрещем: яскраві листівки, картинки, вірші і побажання

Сьогодні, 22:05

Красиві листівки і кращі вітання та побажання з Водохрещем-2021: для рідних, друзів і близьких

19 січня весь православний світ відзначає світле і радісне свято – Водохреще-2021. Воно було започатковане на згадку про хрещення Ісуса Христа.

Привітання і листівки: Водохреща
Привітання і листівки: Водохреща
Фото: Depositphotos

За Євангелієм, цього дня Ісус Христос прийшов з Назарета до річки Йордан, де нарівні з іншими людьми прийняв хрещення від Івана Хрестителя. Головна традиція свята Водохреща – це купання в крижаній воді для очищення душі і тіла.

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Сьогодні.Lifestyle підібрали для вас яскраві листівки і кращі варіанти вітань з Водохрещем-2021. Обов'язково надсилайте їх рідним, близьким, коханим людям.

Вірші і картинки Хрещення Господнє
Вірші і картинки Хрещення Господнє
Фото: bonnycards

Короткі привітання з Водохрещем

***

В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу я пожелать
Тебе любви, здоровья.
Пусть Божья благодать
Во всем тебе поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

Листівки, вірші і смс Хрещення Господнє
Листівки, вірші і смс Хрещення Господнє
Фото: bonnycards

Щиросердні вітання з Водохрещем у прозі

***

Нехай свята вода у Водохреще змиє всі печалі і принесе в життя все найкраще. Нехай свято подарує міцного здоров'я, нескінченного щастя і бажаного успіху, а головне, стане нагодою для радісних подій у прийдешньому році.

Листівки Хрещення Господнє безкоштовно
Листівки Хрещення Господнє безкоштовно
Фото: bonnycards

Кращі вірші побажання у Водохреще-2021

***

С наступающим Крещением,
Душу пусть наполнит свет,
Мира, счастья, вдохновения,
Жить прекрасно много лет.

Пусть сегодня день особый
Жизнь здоровьем озарит,
И пусть этот праздник добрый
Вас любовью наградит.

Хрещення Господнє: картинки та поздоровлення
Хрещення Господнє: картинки та поздоровлення
Фото: bonnycards

Красиві привітання з Водохрещем у віршах

***

Январские морозы наступают,
Крещение Господне настает.
Тебе счастливой жизни пожелаю,
Без слез, проблем, несчастий и хлопот.

Пусть ангел твой всегда оберегает,
На перекрестке жизненных дорог.
Почаще вдохновенье посылает,
Живи счастливо, не боясь тревог.

Тепла, взаимных чувств тебе желаю,
В прекрасный праздник святости, добра.
С Крещением тебя я поздравляю,
Пусть светит в небе радости звезда.

Хрещення Господнє фото, картинки і побажання
Хрещення Господнє фото, картинки і побажання
Фото: bonnycards

Смс-привітання у Водохреще

***

Пусть крещенские морозы
Вместе со святой водой
Отведут от вас угрозы.
И болезни стороной
Обходить вас точно будут,
В этом и сомнений нет,
Ведь воды крещенской чудо
Сбережет от всяких бед!

Добрі привітання з Водохрещем-2021 власними словами

***

Вітаю з Водохрещем! Бажаю любові, миру, достатку, благополуччя і душевного тепла, незважаючи на морози і холоду. Нехай і в будинку, і в серці, і в житті живе радість, а всі тривоги, образи і печалі змиє освячена вода. Бажаю, щоб світла надія ніколи не давала опуститися твоїм крилам, а добра віра завжди додавала сил.

Дивіться відео про цілющі властивості води на Водохреще:

Раніше ми розповідали про головні правила і помилки купання на Водохреще.

Всі подробиці в спецтемі Водохреща

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