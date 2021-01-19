Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Сегодня.Lifestyle пишуть про найважливіші заборони, прикмети і звичаї свята Богоявлення

19 січня – Водохреще-2021 у православних християн. Це свято пов'язане з водохрещам Ісуса в річці Йордан. Вважається, що 19 січня душа вірянина може очиститися від гріхів, а тіло – від хвороб.

Головні традиції і заборони на Водохреще Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle пишуть, як правильно відзначити свято Водохреща-2021, а також про головні правила, обряди і заборони на 19 січня.

За традицією, напередодні свята і безпосередньо 19 січня люди святять воду. У річках, озерах та інших водоймах прорубують ополонку (йордань) у вигляді хреста або кола, неподалік від якої встановлюють аналой і дерев'яний хрест з крижаним голубком, який символізує Святий Дух.

Фото: instagram.com/s.v.borozdin

Набрану у Водохреще воду з освячених джерел зберігають до наступного свята Богоявлення, 19 січня. Її п'ють натщесерце, а також кроплять себе і своє житло. А ще на Водохреще готують кутю – зі злаків або рису, з горішками і сухофруктами. Дехто додає за смаком мед і мак.

Фото: instagram.com/05366kremenchug

Водохреще-2021: чого не можна робити

Заборонено позичати гроші, інакше до наступного року в родині не буде достатку.

19 січня не можна займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не опоганити воду.

Також у свято не варто займатися рукоділлям (вишивати, шити, плести).

Не можна вживати спиртні напої.

Дехто цікавиться, чи можна стригтися на Водохреще? Як і в інше церковне свято, робити цього небажано, щоб не зістригти свою долю. Те ж стосується й інших маніпуляцій з ножицями, наприклад, манікюру.

Не можна пірнати в ополонку на Водохреще до сповіді і причастя.

Не можна плакати і сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреще, буде нещасним весь рік.

На Водохреще категорично не можна ворожити. До того ж, церква взагалі рекомендує не захоплюватися ворожінням, адже це великий гріх.

Фото: instagram.com/gifotkritki

Прикмети на Водохреще-2021

Відлига на Водохреще обіцяє неприємності і складний рік. Саме тому наші предки раділи "хрещенським морозам".

Наші предки вірили, що якщо в ніч з 18 на 19 січня піде сніг, значить, буде хороший урожай.

Чим похмурішим буде день, тим тепліше і ясніше гряде літо.

Якщо на Хрещення вдарять сильні морози, рік буде посушливим.

Заметіль віщує затяжну зиму та пізній початок літа.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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