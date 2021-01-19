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Водохреще-2021: чого у жодному разі не можна робити 19 січня

Сьогодні, 09:31

Сегодня.Lifestyle пишуть про найважливіші заборони, прикмети і звичаї свята Богоявлення

19 січня – Водохреще-2021 у православних християн. Це свято пов'язане з водохрещам Ісуса в річці Йордан. Вважається, що 19 січня душа вірянина може очиститися від гріхів, а тіло – від хвороб.

Головні традиції і заборони на Водохреще
Головні традиції і заборони на Водохреще
Фото: Unsplash

Сегодня.Lifestyle пишуть, як правильно відзначити свято Водохреща-2021, а також про головні правила, обряди і заборони на 19 січня.

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За традицією, напередодні свята і безпосередньо 19 січня люди святять воду. У річках, озерах та інших водоймах прорубують ополонку (йордань) у вигляді хреста або кола, неподалік від якої встановлюють аналой і дерев'яний хрест з крижаним голубком, який символізує Святий Дух.

Фото: instagram.com/s.v.borozdin

Набрану у Водохреще воду з освячених джерел зберігають до наступного свята Богоявлення, 19 січня. Її п'ють натщесерце, а також кроплять себе і своє житло. А ще на Водохреще готують кутю – зі злаків або рису, з горішками і сухофруктами. Дехто додає за смаком мед і мак.

Фото: instagram.com/05366kremenchug

Водохреще-2021: чого не можна робити

  • Заборонено позичати гроші, інакше до наступного року в родині не буде достатку.
  • 19 січня не можна займатися важкою роботою, прибирати і прати, щоб не опоганити воду.
  • Також у свято не варто займатися рукоділлям (вишивати, шити, плести).
  • Не можна вживати спиртні напої.

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  • Дехто цікавиться, чи можна стригтися на Водохреще? Як і в інше церковне свято, робити цього небажано, щоб не зістригти свою долю. Те ж стосується й інших маніпуляцій з ножицями, наприклад, манікюру.
  • Не можна пірнати в ополонку на Водохреще до сповіді і причастя.
  • Не можна плакати і сваритися. Той, хто проливає сльози на Водохреще, буде нещасним весь рік.
  • На Водохреще категорично не можна ворожити. До того ж, церква взагалі рекомендує не захоплюватися ворожінням, адже це великий гріх.
Фото: instagram.com/gifotkritki

Прикмети на Водохреще-2021

  • Відлига на Водохреще обіцяє неприємності і складний рік. Саме тому наші предки раділи "хрещенським морозам".
  • Наші предки вірили, що якщо в ніч з 18 на 19 січня піде сніг, значить, буде хороший урожай.
  • Чим похмурішим буде день, тим тепліше і ясніше гряде літо.
  • Якщо на Хрещення вдарять сильні морози, рік буде посушливим.
  • Заметіль віщує затяжну зиму та пізній початок літа.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у січні 2021 року в Україні.

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Джерело: Сьогодні
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