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Як виростити хороший урожай кабачків: корисні лайфхаки

Сьогодні, 11:40

Кабачки люблять полив і компост, але є нюанси

Кабачки вважаються не дуже вимогливими рослинами. Але навіть вони мають свої тонкощі і хитрощі вирощування. Як правильно доглядати за кабачками, щоб отримати багатий врожай, плоди добре росли, були смачними і не гнили? Ми зібрали для вас нескладні і дієві лайфхаки.

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  1. Застосовуйте розсадний метод

Як виростити кабачки
Як виростити кабачки
Фото: Pinterest

Розсадний метод вирощування кабачків допомагає отримати більший і ранній урожай. Для розсади замочіть насіння в невеликій кількості води на одну годину. Ємність для розсади виберіть побільше, тому що у кабачків спочатку формується коренева система, а потім вже зелена маса. Підгодовувати розсаду не потрібно, але важливо стежити за вологістю ґрунту. Розсада буде готова до висадки в грунт приблизно через 3-4 тижні після появи перших сходів.

  1. Підготуйте грунт для висадки кабачків

Як виростити кабачки
Як виростити кабачки
Фото: Pinterest

Кабачки люблять нейтральні грунти, тому грунт з підвищеною кислотністю потрібно завчасно вапнувати. Щоб кабачки краще пішли в ріст і дали більший урожай, висаджуйте їх у теплі лунки або теплі компостні грядки. Для цього заздалегідь викопайте ямки, наповніть бур'янами і полийте, зверху присипте землею. А за два дні до висадки розсади рясно полийте ямки настоєм збродженої трави.

  1. Як правильно висадити розсаду

Як виростити кабачки
Як виростити кабачки
Фото: Pinterest

Розсаду краще висаджувати ввечері або в похмуру погоду. Рослини висаджуйте на відстані не менше 80 см, щоб у кожного куща була достатня площа живлення, і вони не забивали одне одного. Між кущами землю добре мульчувати тонким шаром сухої трави. Це збереже вологу і захистить кабачки від бур'янів і шкідників. Потім бажано захистити кабачки укриттям з ефектом термоса з відстанню між покриттями 30 см.

  1. Формування куща

Як виростити кабачки
Як виростити кабачки
Фото: Pinterest

Важливо правильно сформувати кущ: видалити листя, що лежать на землі, при цьому не зрізати корінець листа, тому що він живить зав'язь. Також варто прибрати перші чоловічі квіти-пустоцвіти – вони виснажують кущ. Згодом їх не потрібно видаляти, тому що вони потрібні для запилення жіночих квітів. А у самозапильних гібридів чоловічі квіти можна прибирати повністю. Також частково зрізають найбільші листя, щоб вони не затінювали зав'язь. Вся обрізка виконується в суху сонячну погоду, тоді зрізи швидше підсихають, і в них не потрапляє інфекція.

  1. Як поливати кабачки

Як виростити кабачки
Як виростити кабачки
Фото: Pinterest

Щоб кабачки добре вкоренилися, потягнувшись за вологою, розсаду не поливають протягом тижня після першого поливу. Взагалі коренева система кабачка має значну всмоктуючу силу, завдяки чому цей овоч є посухостійким. Але для якісного зростання і гарного врожаю кабачки потребують багато води. Під час поливу стежте, щоб під кущем було волого. Але не перестарайтеся і між поливами давайте злегка підсихати верхньому шару землі. Залежно від погоди, поливати кабачки рекомендується 1-2 рази на тиждень. А ось за 1-2 тижні до масового збору врожаю не потрібно поливати кабачки, інакше вони будуть погано зберігатися.

  1. Кабачки вимагають підживлення

Як виростити кабачки
Як виростити кабачки
Фото: Pinterest

Щоб отримати хороший урожай, кабачки за сезон потрібно підгодовувати не менше трьох разів. На 10-й день після висадки розсади зробіть рідку підгодівлю, наприклад, трав'яним настоєм, розведеним водою в пропорції 1:10. Друга така підгодівля потрібна під час цвітіння. Коли кабачки входять у фазу плодоношення, добре діє калійне добриво: на 2 літри деревної або трав'яної золи потрібно відро води, залити і залишити на добу.

  1. Як правильно збирати врожай

Як виростити кабачки
Як виростити кабачки
Фото: Pinterest

Важливо зрізати перші 2-3 молодих кабачка, як тільки вони виростуть на 12-15 см завдовжки, це стимулює продовження плодоношення. Далі зрізайте молоді кабачки завдовжки не більше 20 см. Не можна залишати кабачок до стадії дозрівання і жовтизни, тому що тоді рослина всі свої сили витрачає на насіння, що призведе до різкого зниження подальшого врожаю.

Раніше ми розповідали, як не потрібно садити рослини: лайфхак-підказка, хто кого не любить на городі.

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