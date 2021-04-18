Як використовувати банан на ділянці: ТОП-5 лайфхаків

Бананова шкірка корисна для рослин, але є нюанси

Любите банани? Поділіться цим продуктом з рослинами на своїй ділянці, точніше плоди можете з'їсти самі, а ось шкірку не поспішайте викидати – вона вам ще знадобиться. Ми зібрали для вас кілька корисних лайфхаків, як удобрювати банановою шкіркою грунт і рослини.

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Виявляється, бананова шкірка містить калій, фосфор, кальцій та інші мінерали, які корисні для рослин. Тож це чудове і дешеве джерело поживних речовин. Як його правильно застосовувати? Читайте в нашій статті.

Як використовувати бананову шкірку для удобрювання рослин: лайфхаки

Лайфхак 1. Компостний банановий чай

Як використовувати бананову шкірку Фото: Pinterest

Приготуйте добриво зі шкірки банана, щоб додати рослинам дозу мінералів. Залийте бананову шкірку водою і залиште настоюватися на дві доби. Видаліть шкірку, а отриманою водою поливайте рослини.

Лайфхак 2. Бананову шкірку також можна додати в грунт

Як використовувати бананову шкірку Фото: Pinterest

Після приготування компостного чаю використану шкірку також додайте прямо в грунт вашого саду. Для цього поріжте її і закопайте на глибині приблизно 10-15 см від поверхні грунту. Це можна робити до того, як займатися висадкою розсади. По мірі розкладання шкірки всі цінні речовини, що містяться в ній, досягають коренів.

Лайфхак 3. Киньте шкірку в компостну яму

Як використовувати бананову шкірку Фото: Pinterest

У компостній кучі поряд з іншими відходами, бананова шкірка чудово перегниває. Згодом шкірка розкладеться і перетвориться на густий компост. А при підготовці грунту до посадки заправте його компостом. Рослинам сподобаються додаткові поживні речовини.

Лайфхак 4. Висушіть бананову шкірку

Як використовувати бананову шкірку Фото: Pinterest

Ще один спосіб, як заготовити добриво про запас – висушити шкірку, а потім подрібнити її в порошок. Такий засіб можна згодом додавати безпосередньо в грунт або ж обприскувати ним рослини в якості додаткового підгодовування.

Лайфхак 5. Шкірку можна використовувати цілою

Як використовувати бананову шкірку Фото: Pinterest

Найпростіший спосіб застосування бананової шкірки в саду – закопувати цілою під час посадки. Так рослини спочатку отримають дозу поживних речовин. На дно ямки покладіть шкірку, злегка присипте землею, а зверху додайте насіння. У міру їх проростання шкірка буде розкладатися, живлячи коріння.

Однак майте на увазі: існує думка, що бананова шкірка крім користі містить і шкідливі речовини, які ще під час вирощування бананів додаються для їхнього кращого зберігання і транспортування. І така добавка не принесе користі нашим овочам і фруктам. Але в такому випадку і самі банани не будуть корисні для нашого столу. До того ж коріння рослин вибірково вбирає речовини з грунту. Однозначно можна сказати те, що добрива з бананової шкірки нешкідливі для вирощування квітів та декоративних культур.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.

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