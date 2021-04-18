Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як використовувати банан на ділянці: ТОП-5 лайфхаків

Сьогодні, 15:29

Бананова шкірка корисна для рослин, але є нюанси

Любите банани? Поділіться цим продуктом з рослинами на своїй ділянці, точніше плоди можете з'їсти самі, а ось шкірку не поспішайте викидати – вона вам ще знадобиться. Ми зібрали для вас кілька корисних лайфхаків, як удобрювати банановою шкіркою грунт і рослини.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Виявляється, бананова шкірка містить калій, фосфор, кальцій та інші мінерали, які корисні для рослин. Тож це чудове і дешеве джерело поживних речовин. Як його правильно застосовувати? Читайте в нашій статті.

Читайте також:
Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

Як використовувати бананову шкірку для удобрювання рослин: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Компостний банановий чай

Як використовувати бананову шкірку
Як використовувати бананову шкірку
Фото: Pinterest

Приготуйте добриво зі шкірки банана, щоб додати рослинам дозу мінералів. Залийте бананову шкірку водою і залиште настоюватися на дві доби. Видаліть шкірку, а отриманою водою поливайте рослини.

  • Лайфхак 2. Бананову шкірку також можна додати в грунт

Як використовувати бананову шкірку
Як використовувати бананову шкірку
Фото: Pinterest

Після приготування компостного чаю використану шкірку також додайте прямо в грунт вашого саду. Для цього поріжте її і закопайте на глибині приблизно 10-15 см від поверхні грунту. Це можна робити до того, як займатися висадкою розсади. По мірі розкладання шкірки всі цінні речовини, що містяться в ній, досягають коренів.

  • Лайфхак 3. Киньте шкірку в компостну яму

Як використовувати бананову шкірку
Як використовувати бананову шкірку
Фото: Pinterest

У компостній кучі поряд з іншими відходами, бананова шкірка чудово перегниває. Згодом шкірка розкладеться і перетвориться на густий компост. А при підготовці грунту до посадки заправте його компостом. Рослинам сподобаються додаткові поживні речовини.

  • Лайфхак 4. Висушіть бананову шкірку

Як використовувати бананову шкірку
Як використовувати бананову шкірку
Фото: Pinterest

Ще один спосіб, як заготовити добриво про запас – висушити шкірку, а потім подрібнити її в порошок. Такий засіб можна згодом додавати безпосередньо в грунт або ж обприскувати ним рослини в якості додаткового підгодовування.

  • Лайфхак 5. Шкірку можна використовувати цілою

Як використовувати бананову шкірку
Як використовувати бананову шкірку
Фото: Pinterest

Найпростіший спосіб застосування бананової шкірки в саду – закопувати цілою під час посадки. Так рослини спочатку отримають дозу поживних речовин. На дно ямки покладіть шкірку, злегка присипте землею, а зверху додайте насіння. У міру їх проростання шкірка буде розкладатися, живлячи коріння.

Однак майте на увазі: існує думка, що бананова шкірка крім користі містить і шкідливі речовини, які ще під час вирощування бананів додаються для їхнього кращого зберігання і транспортування. І така добавка не принесе користі нашим овочам і фруктам. Але в такому випадку і самі банани не будуть корисні для нашого столу. До того ж коріння рослин вибірково вбирає речовини з грунту. Однозначно можна сказати те, що добрива з бананової шкірки нешкідливі для вирощування квітів та декоративних культур.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки Як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак Як позбутися мурашок на ділянці: 5 лайфхаків Як застосовувати корицю для рослин: лайфхаки для дачі Як використовувати старий шланг: ТОП-5 лайфхаків з фото
дача рослини банани добрива поради лайфхаки
Реклама

Новини партнерів

Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Популярні статті

Сьогодні, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

Сьогодні, 05:29Психо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

Вчора, 20:27Events

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

Вчора, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

Вчора, 00:08Зірково

Холостяк-11: хто залишив проєкт у сьомому випуску

16 квітняЗірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

16 квітняСмачно

Як приготувати найпрозоріший холодець на Великдень – 6 лайфхаків

16 квітняАктуально

Samsung презентував інтелектуальні телевізори MICRO LED і Neo QLED 8K/4K 2021 – революційне зображення і казка для геймерів

16 квітняЗірково

Філіп Кіркоров проігнорив 72-річчя Алли Пугачової. Примадонна залишилася без привітань ексчоловіка

16 квітняСмачно

Чому на Великдень освячують паски і яйця

16 квітняСмачно

Як пофарбувати яйця на Великдень у яскраво-жовтий колір

16 квітняАктуально

Сяй: як просто і швидко зробити волосся блискучим у домашніх умовах

16 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, це ваш день!

15 квітняNo Stress

Гайд по віскі: як правильно вибирати, дегустувати і вживати

15 квітняСмачно

5 оригінальних салатів на Великдень – для тих, хто не боїться зіпсувати фігуру

15 квітняЗірково

У день народження Пугачової Кіркорова спалили за курінням в готелі Дубая (фото)

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Брежнева ответила, как решилась выйти замуж за Меладзе
Экс-модель разнесла стилистов модной передачи после смены образа
Экс-модель разнесла стилистов модной передачи после смены образа
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Джамала откровенно рассказала о буллинге из-за ее внешности
Разоблачение жирных кислот Омега-3
Разоблачение жирных кислот Омега-3

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти