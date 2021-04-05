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Як зробити автополив власноруч: ТОП-7 лайфхаків з фото

Сьогодні, 17:15

Полегшіть собі життя при догляді за рослинами і розсадою: корисні поради, як зробити автополив

Любите квіти, займаєтеся розсадою, але не маєте можливості регулярно поливати рослини? Можна вирішити проблему за допомогою автополива, який реально зробити власноруч із простих засобів.

Ми зібрали для вас не один, а відразу сім цікавих лайфхаків, як забезпечити рослини необхідним запасом води на довгий час. Вибирайте, який найбільш зручний саме лоя вас.

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  • Лайфхак 1. Автополив рослини гнітом

Як зробити автополив рослин
Як зробити автополив рослин
Фото: Pinterest

В якості гніту може виступати мотузка або джгут тканини. Біля рослин потрібно поставити або закріпити ємність з водою. Це може бути миска, фляга, пляшка чи навіть пакет. Візьміть гніт потрібної довжини, один кінець прикопайте в грунт біля рослини, а інший – опустіть у воду. Тканина буде насичуватися вологою і поступово віддаватиме її рослинам.

  • Лайфхак 2. Як полити багато квітів

Як зробити автополив рослин
Як зробити автополив рослин
Фото: Pinterest

Той же принцип працює, якщо у вас багато кімнатних квітів. Просто ємність потрібно взяти побільше і поставити вище. Краще розташувати весь "сад" у ванній, щоб рослинам було комфортно, не жарко, не надто сонячно, і вода швидко не випарувалася. Простежте, щоб гніт від води до грунту менше згинався.

  • Лайфхак 3. Ефективний полив рослин

Як зробити автополив рослин
Як зробити автополив рослин
Фото: Pinterest

Над горщиками з рослинами для поливу можна закріпити пластикові пляшки з відрізаним дном, в кришках яких шилом зробити маленькі дірочки. Чим дрібніше отвори, тим повільніше буде капати вода. Розмістити пляшки потрібно так, щоб вода потрапляла не на листя і квіти, а в область кореневої системи.

  • Лайфхак 4. Полив рослини в горщику

Як зробити автополив рослин
Як зробити автополив рослин
Фото: Pinterest

Також пляшку можна розташувати безпосередньо у вазоні. Зробіть кілька проколів біля горлечка, щоб вода повільно капала в грунт по мірі його висихання.

  • Лайфхак 5. Укопана пляшки для поливу ділянки

Як зробити автополив рослин
Як зробити автополив рослин
Фото: Pinterest

Для багаторазового використання пляшок на грядках можна впровадити цілу систему, зручну для поповнення води. Зробіть багато проколів по всій пластиковій пляшці і вкопайте її на всю висоту між рослинами. У горличко періодично наливайте воду.

  • Лайфхак 6. Як зробити регульований полив

Як зробити автополив рослин
Як зробити автополив рослин
Фото: Pinterest

Більш солідно виглядають "спеціалізовані" системи зі справжніми крапельницями. Це зручно, коли вам важливо регулювати інтенсивність надходження води для рослин. Старі використані системи для переливання мають зручний дозатор, завдяки якому ви можете виставити крапельницю.

  • Лайфхак 7. Горщик із гнітом з пляшки

Як зробити автополив рослин
Як зробити автополив рослин
Фото: Pinterest

З пластикової пляшки можна виготовити горщик з автоматичною системою поливу. Для цього відміряйте і відріжте 1/3 частину пляшки з боку горличка. У пробці зробіть отвір і пропустіть гніт. Переверніть горличко, насипте дренаж і грунт, вставте його в основу. Верхня частина готова для посадки рослини. У нижню налийте воду і опустіть в неї гніт.

Раніше ми розповідали, як зробити добрива для квітів з яєчної шкаралупи: лайфхаки.

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