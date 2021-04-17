Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як найшвидше перевірити кислотність грунту на ділянці: два простих лайфхаки

Сьогодні, 20:27

Спойлер: грунт має зашипити

Не секрет, що там, де дають хороший урожай огірки і ростуть солодкі помідори, може бути зовсім незатишно картоплі. Так що, доклавши чимало бажання, часу, коштів і праці, в результаті ви можете отримати зовсім не той урожай, на який розраховували. Причина криється в кислотності pH грунту на вашій ділянці.

Як визначити кислотність грунту, щоб знати, яку культуру куди оптимально висаджувати? Існує кілька способів – від народних до наукових. Можна запастися спеціальною вимірювальною технікою або, наприклад, приладом Алямовського. Також можна віднести зразки грунту в лабораторію. Ми ж пропонуємо вам найпростіший і швидкий лайфхак, як дізнатися pH за лічені хвилини.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Як дізнатися кислотно-лужний баланс грунту: два простих лайфхаки

  • Лайфхак 1. Як визначити кислотний грунт

Як визначити кислотність ґрунту
Як визначити кислотність ґрунту
Фото: Pinterest

  1. Візьміть невелику дрібку землі з того місця, куди збираєтеся садити обрану рослину.
  2. Розбовтайте у невеликій кількості води трохи харчової соди.
  3. Полийте на землю і подивіться на реакцію.
  4. Якщо з'явилося шипіння і бульбашки – значить грунт кислотний.
  • Лайфхак 2. Як визначити лужний грунт

Як визначити кислотність ґрунту
Як визначити кислотність ґрунту
Фото: Unsplash

  1. Візьміть щіпку землі з грядки.
  2. Налийте в цю землю оцет і подивіться на реакцію.
  3. Якщо з'явилися бульбашки і шипіння – значить грунт лужний.

Як визначити кислотність ґрунту
Як визначити кислотність ґрунту
Фото: Pinterest

Майте на увазі, що на різних ділянках землі, навіть близько розташованих одна до одної, показник кислотності грунту може бути різним. Отже, приймаючи рішення, що куди висаджувати, не полінуйтеся перевірити всі грядки на pH.

Раніше ми розповідали, як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак Як позбутися мурашок на ділянці: 5 лайфхаків Як зробити креативні обновки з непотрібних ґудзиків: ТОП-10 лайфхаків із фото Як застосовувати корицю для рослин: лайфхаки для дачі Як використовувати старий шланг: ТОП-5 лайфхаків з фото Як використовувати пластикову каністру в побуті: багато цікавих ідей з фото Як зробити добрива для квітів з яєчної шкаралупи: лайфхаки
земля дача рослини поради грунт лайфхаки
Реклама

Новини партнерів

Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Идеальный заварной крем для Наполеона: рецепт от Андрея Величко
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Котлеты из картофеля по-киевски: рецепт вкусного обеда
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире

Популярні статті

Сьогодні, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 17 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолії, у вас день для інтимних експериментів!

Вчора, 17:20Зірково

Сумська згадала, як на зйомках Роксолани просила Хостікоєва прикрити груди руками: Боялася оголитися

Вчора, 17:04Смачно

Як приготувати найпрозоріший холодець на Великдень – 6 лайфхаків

Вчора, 15:50Зірково

Філіп Кіркоров проігнорив 72-річчя Алли Пугачової. Примадонна залишилася без привітань ексчоловіка

Вчора, 10:34Смачно

Як пофарбувати яйця на Великдень у яскраво-жовтий колір

Вчора, 09:00Актуально

Сяй: як просто і швидко зробити волосся блискучим у домашніх умовах

Вчора, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 16 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, це ваш день!

15 квітняNo Stress

Гайд по віскі: як правильно вибирати, дегустувати і вживати

15 квітняСмачно

5 оригінальних салатів на Великдень – для тих, хто не боїться зіпсувати фігуру

15 квітняЗірково

У день народження Пугачової Кіркорова спалили за курінням в готелі Дубая (фото)

15 квітняФаново

Що святити на Великдень: список дозволених продуктів

15 квітняЗірково

Кохані чоловіки Алли Пугачової: найгучніші романи Примадонни

15 квітняСмачно

10 страв з курячого філе – це швидко і недорого

15 квітняЗірково

Таку, як ти, не знайдеш на Землі: діти Пугачової зворушливо привітали маму з днем народження

15 квітняСмачно

Панеттоне: як спекти італійську паску

15 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 15 квітня для всіх знаків зодіаку: Водолію, будете на коні!

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
Необычный вкус и аромат. Как приготовить легендарный луковый суп
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Белла Хадид вышла на подиум с обнаженным верхом
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти