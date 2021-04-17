Як найшвидше перевірити кислотність грунту на ділянці: два простих лайфхаки

Спойлер: грунт має зашипити

Не секрет, що там, де дають хороший урожай огірки і ростуть солодкі помідори, може бути зовсім незатишно картоплі. Так що, доклавши чимало бажання, часу, коштів і праці, в результаті ви можете отримати зовсім не той урожай, на який розраховували. Причина криється в кислотності pH грунту на вашій ділянці.

Як визначити кислотність грунту, щоб знати, яку культуру куди оптимально висаджувати? Існує кілька способів – від народних до наукових. Можна запастися спеціальною вимірювальною технікою або, наприклад, приладом Алямовського. Також можна віднести зразки грунту в лабораторію. Ми ж пропонуємо вам найпростіший і швидкий лайфхак, як дізнатися pH за лічені хвилини.

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Як дізнатися кислотно-лужний баланс грунту: два простих лайфхаки

Лайфхак 1. Як визначити кислотний грунт

Як визначити кислотність ґрунту Фото: Pinterest

Візьміть невелику дрібку землі з того місця, куди збираєтеся садити обрану рослину. Розбовтайте у невеликій кількості води трохи харчової соди. Полийте на землю і подивіться на реакцію. Якщо з'явилося шипіння і бульбашки – значить грунт кислотний.

Лайфхак 2. Як визначити лужний грунт

Як визначити кислотність ґрунту Фото: Unsplash

Візьміть щіпку землі з грядки. Налийте в цю землю оцет і подивіться на реакцію. Якщо з'явилися бульбашки і шипіння – значить грунт лужний.

Як визначити кислотність ґрунту Фото: Pinterest

Майте на увазі, що на різних ділянках землі, навіть близько розташованих одна до одної, показник кислотності грунту може бути різним. Отже, приймаючи рішення, що куди висаджувати, не полінуйтеся перевірити всі грядки на pH.

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