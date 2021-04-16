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Як позбутися бур'янів: ТОП-8 надійних лайфхаків

Сьогодні, 22:03

Прибрати небажану траву на дачній ділянці можна кількома способами: вибирайте найбільш зручний для вас

Якщо у вас є дача або ви живете в приватному будинку, то незабаром знову зіткнетеся з проблемою докучливих бур'янів на доріжках. Існує безліч способів, як з ними воювати, а ми підкажемо вам лайфхаки, як ефективно їх перемогти, причому не використовуючи отруту і сильнодіючу хімію, щоб не нашкодити грунту, де знаходяться корисні рослини.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

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Як прибрати бур'яни: надійні лайфхаки

  • Лайфхак 1. Вирвати їх руками

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

Спосіб найбезпечніший, з точки зору шкоди для навколишнього середовища. А якщо ви не проти помірного фізичного навантаження під музику і в компанії сім'ї, то він ще й піде вам на користь. Лайфхак у тому, що робити це потрібно якомога раніше, коли бур'яни тільки проклюнулися і ще не набрали сили – тоді висмикувати їх не завдасть жодних труднощів. Не забудьте про рукавички для рук.

  • Лайфхак 2. Озбройтеся сапкою

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

З інструментами боротися з бур'янами легко, але в водночас і малоефективно. Справа в тому, що сапи, ножі та мотики зрізають верхівку, а ось корінь продовжує зростати і через час бур'ян відродиться.

  • Лайфхак 3. Бур'яни можна ошпарити

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

Полити бур'яни окропом – ще один доступний спосіб, як їх позбутися. Грунт від нього не псується, а рослини гинуть. Однак будьте обережні, щоб самим не обшпаритися.

  • Лайфхак 4. Оцет знищує бур'яни

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

Майте на увазі, що оцет чудово прибирає не лише бур'яни, а й корисні для вас рослини. А тому використовувати його потрібно місцево, цілеспрямовано, за допомогою розпилювача. Оптимально бризкати оцтом бур'яни на доріжках, хоча і в грунті він розкладається досить швидко.

  • Лайфхак 5. Куховарська сіль очистить доріжки

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

Якщо вам потрібно звільнити від бур'яну доріжки або майданчик, на якому ви довгий час не плануєте нічого вирощувати, можна скористатися кухонною сіллю. Розчиніть сіль у теплій воді і полийте проблемні ділянки. Але майте на увазі, що сіль негативно впливає на грунт.

  • Лайфхак 6. Кукурудзяне борошно заважає бур'янам рости

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

Кукурудзяне борошно містить органічний гербіцид глютен, який перешкоджає росту насіння. Його добре використовувати в якості профілактики, поки рослини ще не виросли. Найкраще розсипати кукурудзяне борошно під час вологої погоди, перед дощем або поливом.

  • Лайфхак 7. Бур'яни не люблять читати

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

Візьміть звичайну газету, намочіть її і покладіть кілька шарів поверх небажаних бур'янів. Рослини перестануть отримувати світло, повітря і простір для росту.

  • Лайфхак 8. Проти бур'янів працює мульча

Як боротися з бур'янами
Як боротися з бур'янами
Фото: Pinterest

Замість газет можна використовувати мульчу – наприклад, подрібнену кору хвойних дерев, тирсу, торф. Мульча добре справляється з небажаною рослинністю, а ще затримує вологу в ґрунті.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.

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