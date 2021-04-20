Як боротися зі шкідниками на дачній ділянці: прості і дешеві лайфхаки

Для боротьби зі шкідниками можна використовувати природні засоби і не застосовувати хімію

Радість від майбутнього врожаю часто затьмарюється фактом, що його вже хтось з'їв раніше за вас. Або ж відчутно зіпсував. Всілякі гусениці, мурашки, слимаки, білокрилки, колорадські жуки, довгоносики, кліщі, попелиці та інша нечисть так і чекає, щоб зазіхнути на плоди вашої сільськогосподарської праці.

Однак існують ефективні методи боротьби зі шкідниками на дачній ділянці, які не потребують зайвих витрат і застосування сильнодіючої хімії. Читайте прості лайфхаки в нашій статті.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Лайфхак 1. Закріпіть на деревах ловчі пояси

Як боротися зі шкідниками рослин Фото: Pinterest

Ця механічна пастка, розташована на стовбурі плодового дерева, здатна зупинити не одну сотню шкідливих комах. Візьміть аркуш картону або щільної клейонки, оберніть навколо стовбура дерева так, щоб на ньому з'явилася перевернута воронка. Верхню частину щільно зав'яжіть мотузкою або промажте пластиліном. Тепер в її широкий нижній край заповзатимуть комахи, а верх виявиться для них пасткою, і вони не зможуть там пролізти. Вам залишиться лише періодично перевіряти пастку і знищувати шкідників.

Лайфхак 2. Шкідники не люблять каву

Як позбутися мурашок Фото: Pinterest

Гуща після кави – натуральний компонент, який у грунті чудово відлякує численних шкідників: мурах, равликів, слимаків та інших. До того ж кава – хороша натуральна підгодівля для рослин.

Лайфхак 3. У боротьбі з багатьма шкідниками допоможе гірчиця

Як боротися зі шкідниками рослин Фото: Pinterest

Порошок гірчиці, розсипаний на землі навколо рослин, захистить їх від слимаків. А гірчичне кроплення кущів і дерев врятує від нальоту довгоносиків, гусениць, вогнівки, попелиці та пильщиків. Для цього розведіть гірчицю з розрахунку 100 г на 10 л води, залиште настоюватися на 2 дня, а потім процідіть і додайте слабкий мильний розчин.

Лайфхак 4. Від шкідників допоможе мульчування

Як боротися зі шкідниками рослин Фото: Pinterest

Вирощування рослин на мульчі дозволяє зберегти врожай від поїдання багатьох шкідників, наприклад, колорадського жука. В якості мульчі можна використовувати кору дерев, шишки, сіно, а також шар торішнього опалого листя, що осіло і ущільнилося за зиму, та інші матеріали. Під час посадки мульчу розсовують, висаджують бульби або насіння, а потім додають високий шар покривного матеріалу. Шкідники не можуть дістатися посадки через шар мульчі і гинуть.

Лайфхак 5. Красивий засіб боротьби зі шкідниками

Як боротися зі шкідниками рослин Фото: Pinterest

Посадіть на своїй ділянці чорнобривці, календулу, ромашку, м'яту, мелісу, настурції або пижму. Так ви вб'єте відразу кількох "зайців". По-перше, вони красиві. По-друге, ці рослини чудово справляються з роллю вартових від багатьох шкідників: попелиць, мурах, гусениць, кліщів. І жодної хімії!

А ви в курсі, що в Україні вже набули чинності нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують одне одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Раніше ми розповідали, як використовувати старий шланг на присадибній ділянці: ТОП-5 Лайфхак з фото.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися