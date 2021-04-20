Як зробити міні-город в квартирі: перевірені лайфхаки

Свіжу зелень для салату можна виростити, навіть не виходячи з дому

Якщо у вас немає своєї ділянки або дачі, а виростити свою власну зелень на салат дуже хочеться, ви можете це зробити навіть на балконі своєї квартири. Існує кілька хитрощів, які допоможуть уникнути помилок в догляді за рослинами.

Також не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Як організувати міні-город на балконі: лайфхаки

Почніть з малого – посадіть трави

Як влаштувати город в квартирі Фото: Pinterest

Ніколи не займалися землеробством? Тоді реально оцініть свої шанси, щоб першого ж разу не розчаруватися в агрономічному мистецтві. Спочатку спробуйте виростити зелень для салату. Вона менш вимоглива, ніж плодові культури, та й урожай ви будете знімати зовсім скоро – як тільки з'являться паростки і перші листочки. Почніть з висадки кропу, петрушки, шпинату, руколи або салату. Для цього вам знадобляться: насіння, земля, горщики і трохи вільного часу.

Як правильно вибрати насіння

Як влаштувати город в квартирі Фото: Pinterest

Насіння має бути не порожнім, живим і свіжим – не більше одного року. Засохле і зморщене насіння говорять про те, що з нього навряд чи щось виросте. Також уважно читайте упаковку, щоб вам не попалися рослини, які не можна вживати в їжу. Деякі виробники практикують обробляти насіння хімікатами для кращого захисту, але в цьому випадку можна буде їсти лише плоди, які з них виростуть, а ось молоду поросль їсти не можна.

У чому вирощувати рослини

Контейнери для насіння і розсади Фото: Pinterest

Якщо ви не хочете витрачатися і купувати додаткові ємності для розсади, ви можете використовувати те, що є під рукою – це економно і екологічно. Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів. Головне, щоб у дні обраних вами горщиків були дірочки для вентиляції і видалення зайвої вологи, а також дренаж. А ось на грунті економити не варто. Навряд чи вам підійде земля, що залишилася від давніх рослин. Краще оновити землю і придбати пакет універсального грунту, який містить необхідні мінерали і підходить для всіх рослин.

Коли займатися міні-городом

Як влаштувати город в квартирі Фото: Pinterest

Тут повинні співпасти два фактори: тепло за вікном і ваше бажання. Як тільки температура встановиться і не опускатиметься нижче 10 градусів, можете приступати до висадки зелені на балконі. Інакше вам доведеться носитися зі своїм городом по квартирі, а це не дуже зручно. Тож оптимальний час – з весни по осінь.

Як садити насіння

Як влаштувати город в квартирі Фото: Pinterest

В обрану ємність насипте шар грунту і трохи зволожте його водою з обприскувача. Земля повинна бути не мокрою, а саме вологою. Не дуже густо насипте насіння – щоб між ним було приблизно 2 см. Присипте його грунтом – не глибше 1-1,5 см. І знову трохи зволожте грунт.

Створюємо парниковий ефект

Як влаштувати город в квартирі Фото: Pinterest

Накрийте свою посадку плівкою або пластиком, щоб створити ефект теплиці, тоді волога не буде занадто швидко випаровуватися. Поставте горщик на кілька днів у тепле і світле місце, поки насіння не проросте. Після появи коренів і пагонів можна періодично знімати з них плівку, поступово збільшуючи час повітряних ванн, а потім прибрати її повністю.

Оптимальне місце для рослин

Як влаштувати город в квартирі Фото: Pinterest

Їстівна розсада мало чим відрізняється від більшості кімнатних рослин – і ті, і інші люблять сонце, але погано переносять сильну спеку. Тож, якщо ваш балкон виходить на південну і сонячну сторону, вам пощастило більше, ніж мешканцям півночі. Однак у спекотні дні стежте, щоб розсада не згоріла на сонці, можливо її доведеться затінювати або перенести в інше місце.

Правильний полив

Як влаштувати город в квартирі Фото: Pinterest

Зазвичай зазеленілі паростки достатньо поливати не дуже рясно 1 раз на день. Але в будь-якому випадку важливо стежити за станом грунту і самими рослинами і при необхідності регулювати вологість. Якщо листочки або стебла зів'яли – це сигнал до збільшення поливу. Але переливати зелень небажано, інакше згниє коріння. Рослини ростуть досить швидко, отже вже за тиждень ви зможете зібрати перший урожай власноруч вирощеної зелені.

А ви в курсі, що в Україні вже набули чинності нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують одне одного, і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Раніше ми публікували прості Лайфхак, як швидше за все перевірити кислотність грунту на ділянці.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися