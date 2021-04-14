Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

Під час росту помідорів потрібно додати компонент, який є на кожній кухні

Помідор, вирощений власноруч на своїй ділянці, завжди смачніший і корисніший за покупний. Але якщо на смак він кислуватий або ж водянистий, то хочеться якось виправити ситуацію. Існує дуже простий і доступний спосіб, як зробити домашні помідори солодшими, про який ми розповімо в нашій статті.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Як виростити солодкі помідори: прості лайфхаки

У ґрунт, де ростуть кущі з помідорами, додайте харчову соду. Вона знижує рівень кислотності ґрунту, за рахунок чого помідори стають більш солодкими; Для цього акуратно посипте содою землю навколо рослини, не чіпаючи сам кущ; На один кущ достатньо взяти 2-3 ст. ложки харчової соди; Можна розвести соду з водою і акуратно полити кущ під корінь, знову ж минаючи саму рослину; Але перш ніж сипати соду, перевірте рівень кислотності pH ґрунту. Можливо, справа не в ґрунті, а в сорті самих помідорів; За сезон достатньо двічі обробити ґрунт: коли плоди з'являться на кущі і коли досягнуть приблизно половини свого розміру; Також не забувайте, що томати люблять багато сонця, так що садити їх потрібно на ділянці без тіні, але захищеній від вітру; Поливати помідори бажано рясно, але не часто, інакше вони стануть водянистими, а це теж причина зниження солодкості.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися