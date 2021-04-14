Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Як виростити солодкі помідори: цікавий лайфхак

Вчора, 20:05

Під час росту помідорів потрібно додати компонент, який є на кожній кухні

Помідор, вирощений власноруч на своїй ділянці, завжди смачніший і корисніший за покупний. Але якщо на смак він кислуватий або ж водянистий, то хочеться якось виправити ситуацію. Існує дуже простий і доступний спосіб, як зробити домашні помідори солодшими, про який ми розповімо в нашій статті.

А ще не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Читайте також:
Як застосовувати корицю для рослин: лайфхаки для дачі

Як виростити солодкі помідори: прості лайфхаки

  1. У ґрунт, де ростуть кущі з помідорами, додайте харчову соду. Вона знижує рівень кислотності ґрунту, за рахунок чого помідори стають більш солодкими;
  2. Для цього акуратно посипте содою землю навколо рослини, не чіпаючи сам кущ;
  3. На один кущ достатньо взяти 2-3 ст. ложки харчової соди;
  4. Можна розвести соду з водою і акуратно полити кущ під корінь, знову ж минаючи саму рослину;
  5. Але перш ніж сипати соду, перевірте рівень кислотності pH ґрунту. Можливо, справа не в ґрунті, а в сорті самих помідорів;
  6. За сезон достатньо двічі обробити ґрунт: коли плоди з'являться на кущі і коли досягнуть приблизно половини свого розміру;
  7. Також не забувайте, що томати люблять багато сонця, так що садити їх потрібно на ділянці без тіні, але захищеній від вітру;
  8. Поливати помідори бажано рясно, але не часто, інакше вони стануть водянистими, а це теж причина зниження солодкості.

Раніше ми розповідали, як зробити контейнери для насіння і розсади з підручних засобів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Як позбутися мурашок на ділянці: 5 лайфхаків Як використовувати старий шланг: ТОП-5 лайфхаків з фото Як застосовувати корицю для рослин: лайфхаки для дачі Як використовувати пластикову каністру в побуті: багато цікавих ідей з фото Як виростити овочі з лушпиння: пізнавальний лайфхак
дача город поради томати лайфхаки
Реклама

Новини партнерів

ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
ТОП-10 необычных блюд для праздничного стола, - рецепты
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy
Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy

Популярні статті

Вчора, 18:10Смачно

Як приготувати запечену сирну паску: 3 смачні рецепти

Вчора, 10:29Смачно

Меню на Великдень: 5 рецептів страв до святкового столу

Вчора, 05:56Психо

Гороскоп на сьогодні 14 квітня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, не відмовляй собі ні в чому!

13 квітняСмачно

Що готують на Великдень: 6 традиційних страв

13 квітняФаново

Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

13 квітняЗірково

Андрій Данилко та Інна Білоконь поцілувалися прямо на сцені Маски

13 квітняСмачно

Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів

13 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, виходьте за рамки і не будьте занудою!

13 квітняФаново

"Вова, смокчи": Гордон запропонував пропагандисту Соловйову свою цукерку (відео)

12 квітняEvents

Як правильно сушити білизну після прання: кілька хитрощів

12 квітняЗірково

Ведучий програми "Говорить Україна" Олексій Суханов опинився в ліжку з відомою актрисою

12 квітняЗірково

Ексчоловік Ані Лорак розійшовся зі своєю дівчиною і повернувся до співачки: чому про це всі говорять

12 квітняЗірково

Нікітін про здоров'я Данилка: Все серйозніше, ніж здається, там працює велика група лікарів

12 квітняЗірково

Максим Галкін показав архівне відео з молодою Пугачовою

12 квітняФаново

Волосся дівчини почало диміти після домашнього фарбування (відео)

12 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 12 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, вашої енергії вистачить на все!

Новини партнерів

Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Люси Робсон – американская гольфистка с потрясающей фигурой
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
Если лень идти за хлебом. Как приготовить лепешки на кефире
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
"Толстая" Королева шокировала видом в бикини
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Влад Яма ошарашил признанием о расставании с Лилианой
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Перемены во внешности Валерия Леонтьева напугали сеть (фото)
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
В сети показали, как выглядит элитный особняк Каменских
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти