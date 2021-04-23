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Как вырастить хороший урожай кабачков: полезные лайфхаки

Сегодня, 11:40

Кабачки любят полив и компост, но есть нюансы

Кабачки считаются не слишком требовательными растениями. Но даже они имеют свои тонкости и хитрости выращивания. Как правильно ухаживать за кабачками, чтобы получить богатый урожай, плоды хорошо росли, были вкусными и не гнили? Мы собрали для вас несложные и действенные лайфхаки.

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  1. Применяйте рассадный метод

Как вырастить кабачки
Как вырастить кабачки
Фото: Pinterest

Рассадный метод выращивания кабачков помогает получить больший и ранний урожай. Для рассады замочите семена в небольшом количестве воды на один час. Емкость для рассады выберите побольше, потому что у кабачков сначала формируется корневая система, а потом уже зеленая масса. Подкармливать рассаду не нужно, но важно следить за влажностью почвы. Рассада будет готова к высадке в грунт примерно через 3-4 недели после появления первых всходов.

  1. Подготовьте почву для высадки кабачков

Как вырастить кабачки
Как вырастить кабачки
Фото: Pinterest

Кабачки любят нейтральные почвы, поэтому грунт с повышенной кислотностью нужно заблаговременно известковать. Чтобы кабачки лучше пошли в рост и дали больший урожай, высаживайте их в теплые лунки или теплые компостные грядки. Для этого заранее выкопайте ямки, наполните сорняками и полейте, сверху присыпьте землей. А за два дня до высадки рассады обильно полейте ямки настоем сброженной травы.

  1. Как правильно высадить рассаду

Как вырастить кабачки
Как вырастить кабачки
Фото: Pinterest

Рассаду лучше высаживать вечером или в пасмурную погоду. Растения высаживайте на расстоянии не менее 80 см, чтобы у каждого куста была достаточная площадь питания, и они не забивали друг друга. Между кустами землю хорошо мульчировать тонким слоем сухой травы. Это сохранит влагу и защитит кабачки от сорняков и вредителей. Затем желательно защитить кабачки укрытием с эффектом термоса с расстоянием между покрытиями 30 см.

  1. Формирование куста

Как вырастить кабачки
Как вырастить кабачки
Фото: Pinterest

Важно правильно сформировать куст: удалить листья, лежащие на земле, при этом не срезать корешок листа, т.к. он питает завязь. Также стоит убрать первые мужские цветы-пустоцветы – они истощают куст. Впоследствии их не нужно удалять, т.к. они нужны для опыления женских цветов. А у самоопыляемых гибридов мужские цветы можно убирать полностью. Также частично срезают самые большие листья, чтобы они не затеняли завязь. Вся обрезка выполняется в сухую солнечную погоду, тогда срезы быстрее подсыхают, и в них не попадает инфекция.

  1. Как поливать кабачки

Как вырастить кабачки
Как вырастить кабачки
Фото: Pinterest

Чтобы кабачки хорошо укоренились, потянувшись за влагой, рассаду не поливают в течение недели после первого полива. Вообще корневая система кабачка обладает значительной всасывающей силой, благодаря чему этот овощ является засухоустойчивым. Но для качественного роста и хорошего урожая кабачку требуется много воды. Во время полива следите, чтобы под кустом было влажно. Но не переусердствуйте и между поливами давайте слегка подсыхать верхнему слою земли. В зависимости от погоды, поливать кабачки рекомендуется 1-2 раз в неделю. А вот за 1-2 недели до массового сбора урожая не нужно поливать кабачки, иначе они будут плохо храниться.

  1. Кабачки требуют подкормки

Как вырастить кабачки
Как вырастить кабачки
Фото: Pinterest

Чтобы получить хороший урожай, кабачки за сезон нужно подкармливать не менее трех раз. На 10-й день после высадки рассады сделайте жидкую подкормку, к примеру, травяным настоем, разбавленным водой в пропорции 1:10. Вторая такая подкормка нужна во время цветения. Когда кабачки входят в фазу плодоношения, хорошо действует калийное удобрение: на 2 литра древесной или травяной золы нужно ведро воды, залить и оставить на сутки.

  1. Как правильно собирать урожай

Как вырастить кабачки
Как вырастить кабачки
Фото: Pinterest

Важно срезать первые 2-3 молодых кабачка, как только они вырастут на 12-15 см в длину, это стимулирует продолжение плодоношения. Далее срезайте молодые кабачки длиной не более 20 см. Нельзя оставлять кабачок до стадии созревания и желтизны, потому что тогда растение все свои силы расходует на семена, что приведет к резкому снижению дальнейшего урожая.

Ранее мы рассказывали, как не нужно сажать растения: лайфхак-подсказка, кто кого не любит на огороде.

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