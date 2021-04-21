Як не потрібно садити рослини: лайфхак-підказка, хто кого не любить
Не саджайте їх поруч: помідори не злюбили картоплю, а горох ридає від цибулі
Вчасно висадили город, погода сприятлива, сумлінно доглядаєте, возитеся і дбаєте, а рослини все одно марніють і не дають бажаного врожаю? Справа тут може бути не тільки в кислотності ґрунту, яку важливо правильно визначити, і не в нашесті шкідників на вашу ділянку.
Рослини, як і люди, раді одним сусідам і терпіти не можуть інших. Для таких взаємин навіть придуманий науковий термін – алелопатія. Виростаючи на ділянці, один вид організмів виділяє деякі хімічні речовини, які гальмують або навіть пригнічують розвиток іншого.
А поки рослини сваряться, не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.
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Доходить навіть до того, що на ваш урожай можуть вплинути не живі рослини, а попередні посадки на ділянці. Наприклад, не рекомендується на місці викорчуваних дерев відразу ж висаджувати нові культури. Слід почекати кілька років, поки ці речовини нейтралізуються в грунті.
Така неможливість рослин дружно співіснувати на одній ділянці здавна використовується садівниками. Ми зібрали для вас найбільш несумісні варіанти, які не варто навіть намагатися подружити.
- Погані сусіди: картопля і помідори
Це тільки в тарілці картопля з помідорами чудово поєднується. А на ділянці вони не дуже дружать, бо попросту є родичами і мають однакові хвороби, а також страждають від одних і тих же шкідників. Разом із помідорами до картоплі краще не підсаджувати перці, огірки і баклажани.
- Погані сусіди: капуста і виноград
За народними спостереженнями, якщо висадити капусту поруч із виноградом, то ягоди будуть несмачними. А ще капуста не любить томати і суницю.
- Погані сусіди: перець і бобові
Перець незатишно почуватиметься поруч із квасолею, горохом та іншими бобовими. Ці культури часто схильні до антракнозу – грибкового захворювання, через яке на стеблах і листках з'являються чорні плями, а плоди починають гнити.
- Погані сусіди: цибуля і горох
Незважаючи на свій зелений колір, горошок не підтримує дружбу з іншим зеленим сусідом – цибулею. Ріпчаста цибуля, цибуля-порей, шніт-цибуля, декоративні різновиди цибулі, а також часник пригнічують зростання гороху.
- Погані сусіди: морква і кріп
Чомусь вважається, що кріп уповільнює зростання моркви, якщо ці рослини знаходяться по сусідству. Також на нормальний розвиток моркви погано впливають аніс і петрушка.
- Погані сусіди: листова гірчиця і буряк
Листова гірчиця не любить перебувати поруч із буряком. Це ж стосується і її сусідства з квасолею та соняшником.
- Погані сусіди: латук і брокколі
Капуста брокколі негативно впливає на салат латук. Його насіння погано сходить у грунті, якщо тут вирощувалася брокколі або ж вона росте поруч.
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