Як не потрібно садити рослини: лайфхак-підказка, хто кого не любить

Не саджайте їх поруч: помідори не злюбили картоплю, а горох ридає від цибулі

Вчасно висадили город, погода сприятлива, сумлінно доглядаєте, возитеся і дбаєте, а рослини все одно марніють і не дають бажаного врожаю? Справа тут може бути не тільки в кислотності ґрунту, яку важливо правильно визначити, і не в нашесті шкідників на вашу ділянку.

Рослини, як і люди, раді одним сусідам і терпіти не можуть інших. Для таких взаємин навіть придуманий науковий термін – алелопатія. Виростаючи на ділянці, один вид організмів виділяє деякі хімічні речовини, які гальмують або навіть пригнічують розвиток іншого.

А поки рослини сваряться, не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята квітня.

Доходить навіть до того, що на ваш урожай можуть вплинути не живі рослини, а попередні посадки на ділянці. Наприклад, не рекомендується на місці викорчуваних дерев відразу ж висаджувати нові культури. Слід почекати кілька років, поки ці речовини нейтралізуються в грунті.

Така неможливість рослин дружно співіснувати на одній ділянці здавна використовується садівниками. Ми зібрали для вас найбільш несумісні варіанти, які не варто навіть намагатися подружити.

Рослини, які не терплять одна одну: лайфхак-підказка

Погані сусіди: картопля і помідори

Які рослини можна садити поруч Фото: Pinterest

Це тільки в тарілці картопля з помідорами чудово поєднується. А на ділянці вони не дуже дружать, бо попросту є родичами і мають однакові хвороби, а також страждають від одних і тих же шкідників. Разом із помідорами до картоплі краще не підсаджувати перці, огірки і баклажани.

Погані сусіди: капуста і виноград

Які рослини можна садити поруч Фото: Pinterest

За народними спостереженнями, якщо висадити капусту поруч із виноградом, то ягоди будуть несмачними. А ще капуста не любить томати і суницю.

Погані сусіди: перець і бобові

Які рослини можна садити поруч Фото: Pinterest

Перець незатишно почуватиметься поруч із квасолею, горохом та іншими бобовими. Ці культури часто схильні до антракнозу – грибкового захворювання, через яке на стеблах і листках з'являються чорні плями, а плоди починають гнити.

Погані сусіди: цибуля і горох

Фото: Pinterest

Незважаючи на свій зелений колір, горошок не підтримує дружбу з іншим зеленим сусідом – цибулею. Ріпчаста цибуля, цибуля-порей, шніт-цибуля, декоративні різновиди цибулі, а також часник пригнічують зростання гороху.

Погані сусіди: морква і кріп

Які рослини можна садити поруч Фото: Pinterest

Чомусь вважається, що кріп уповільнює зростання моркви, якщо ці рослини знаходяться по сусідству. Також на нормальний розвиток моркви погано впливають аніс і петрушка.

Погані сусіди: листова гірчиця і буряк

Які рослини можна садити поруч Фото: Pinterest

Листова гірчиця не любить перебувати поруч із буряком. Це ж стосується і її сусідства з квасолею та соняшником.

Погані сусіди: латук і брокколі

Які рослини можна садити поруч Фото: Pinterest

Капуста брокколі негативно впливає на салат латук. Його насіння погано сходить у грунті, якщо тут вирощувалася брокколі або ж вона росте поруч.

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