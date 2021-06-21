День Святого Духа: що не можна робити на свято

Слідом за днем Святої Трійці-2021 настає ще одне важливе православне свято, присвячене Святому Духу, яке має свої традиції і важливі заборони.

Що не можна робити на Духів день Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, настав День Святого Духа. Він відзначається 51-го дня після Великодня, тобто наступного дня після П'ятидесятниці і завжди – у понеділок. При цьому в Україні Духів день вихідний. Цьогоріч День Святого Духа збігається з Днем літнього сонцестояння.

Це християнське і народне свято проводиться на честь величі Пресвятого і Животворящого Святого Духа, тобто однієї з трьох іпостасей єдиного Бога – Святої Трійці. Святий Дух – це особа Трійці, через яку триєдиний Бог діє в людині і церкви. Цього дня, по суті, продовжується святкування Трійці, яке триває протягом трьох днів. Яких головних заборон слід дотримуватися на Духів день, читайте в нашій статті.

Що не можна робити на День Святого Духа

На Духів день не можна виконувати серйозну, важку, брудну, домашню роботу: будувати, прати, шити, вишивати, прибирати будинок. Набагато важливіше приділити час молитві.

Особливо сувора заборона стосувалася земляних робіт на ділянці, оскільки на свято Трійці земля вважалася іменинницею, і її не можна було турбувати.

Заборонено в цей період купатися в річках і озерах, бо русалки потягнуть за собою на дно.

Також небажано поодинці гуляти в полі і лісі, щоб не зустрітися з нечистою силою.

В жодному разі на це свято не можна відчувати і проявляти негативні емоції, сваритися, конфліктувати, лаятися, бажати комусь зла, заздрити.

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