Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

День Святого Духа: що не можна робити на свято

Сьогодні, 09:43

Слідом за днем Святої Трійці-2021 настає ще одне важливе православне свято, присвячене Святому Духу, яке має свої традиції і важливі заборони.

Що не можна робити на Духів день
Що не можна робити на Духів день
Фото: Unsplash

Сьогодні, 21 червня, настав День Святого Духа. Він відзначається 51-го дня після Великодня, тобто наступного дня після П'ятидесятниці і завжди – у понеділок. При цьому в Україні Духів день вихідний. Цьогоріч День Святого Духа збігається з Днем літнього сонцестояння.

Читайте також:
День літнього сонцестояння: головні традиції і прикмети

Це християнське і народне свято проводиться на честь величі Пресвятого і Животворящого Святого Духа, тобто однієї з трьох іпостасей єдиного Бога – Святої Трійці. Святий Дух – це особа Трійці, через яку триєдиний Бог діє в людині і церкви. Цього дня, по суті, продовжується святкування Трійці, яке триває протягом трьох днів. Яких головних заборон слід дотримуватися на Духів день, читайте в нашій статті.

Що не можна робити на День Святого Духа

  • На Духів день не можна виконувати серйозну, важку, брудну, домашню роботу: будувати, прати, шити, вишивати, прибирати будинок. Набагато важливіше приділити час молитві.
  • Особливо сувора заборона стосувалася земляних робіт на ділянці, оскільки на свято Трійці земля вважалася іменинницею, і її не можна було турбувати.
  • Заборонено в цей період купатися в річках і озерах, бо русалки потягнуть за собою на дно.
  • Також небажано поодинці гуляти в полі і лісі, щоб не зустрітися з нечистою силою.
  • В жодному разі на це свято не можна відчувати і проявляти негативні емоції, сваритися, конфліктувати, лаятися, бажати комусь зла, заздрити.

Ми нещодавно подорожували за межами Києва електрокаром Jaguar і відвідали найнстаграмніші місця, про які розповіли тут.

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік День літнього сонцестояння: цікаві ворожіння на любов і долю День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали Духів день: коли відзначається в 2021 році і що означає Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар
церква православ'я традиції церковні свята День Святого Духа
Реклама

Новини партнерів

Чому мало зірок прийшли попрощатися з Чапкісом, - Гвоздьова
Чому мало зірок прийшли попрощатися з Чапкісом, - Гвоздьова
Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Сын Чапкиса назвал причину смерти отца
Известный украинский дизайнер показал идеальное летнее платье
Известный украинский дизайнер показал идеальное летнее платье
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным
Анна Богдан — показала забавные фотографии со своим возлюбленным

Популярні статті

Сьогодні, 06:20Events

День літнього сонцестояння: красиві привітання в листівках, віршах і смс

Вчора, 08:38Зірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

Вчора, 07:50Events

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Вчора, 07:15Events

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Вчора, 06:30Events

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

Вчора, 05:45Events

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

Вчора, 05:20Events

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

19 червняМодно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

19 червняЗірково

Як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна (відео)

19 червняEvents

Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

19 червняЗірково

Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі

18 червняЕксклюзив

Чапкіса поховали поруч з Каденюком і Майбородою: фото могили хореографа

18 червняEvents

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

18 червняЗірково

Влад Яма зворушливо попрощався з Григорієм Чапкісом: Маестро і людина з великої літери

18 червняПсихо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

18 червняСмачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

Новини партнерів

Чому мало зірок прийшли попрощатися з Чапкісом, - Гвоздьова
Чому мало зірок прийшли попрощатися з Чапкісом, - Гвоздьова
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
Финалистка "Холостяка" рассказала о сексе на проекте
10 лучших образов Елены Зеленской за 2 года в статусе первой леди
10 лучших образов Елены Зеленской за 2 года в статусе первой леди
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Заливако раскритиковали в Сети за откровенное фото бывшей жены
Диетические оладьи с луком и яйцом: полезный рецепт
Диетические оладьи с луком и яйцом: полезный рецепт
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти