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День літнього сонцестояння: цікаві ворожіння на любов і долю

Сьогодні, 15:59

ТОП-5 популярних ворожінь у День літнього сонцестояння 2021 року: по снам, вогню, воді, травам і квітам можна дізнатися про своє майбутнє і наворожити любов

Ворожіння в День літнього сонцестояння
Ворожіння в День літнього сонцестояння
Фото: Unsplash

21 червня відбудеться літнє сонцестояння в 2021 році. Цей день наповнений найсильнішою енергетикою природи і всіх її стихій, але в насамперед – Сонця і вогню. Люди здавна намагалися дізнатися про своє майбутнє і долю, завдяки ворожінню.

Пропонуємо вам кілька популярних ворожінь по основних стихіях цього дня. Навіть якщо передбачення не збудуться, ви можете цікаво провести час у День літнього сонцестояння.

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Як ворожити на судженого по сну

Ворожіння в День літнього сонцестояння
Ворожіння в День літнього сонцестояння
Фото: Unsplash

Сни в найкоротшу ніч швидкоплинні і віщі. Щоб дівчині приснився її суджений, потрібно перед сном подумати про нього і попросити, щоб він до неї прийшов уночі. Той, хто присниться цієї ночі, і є її суджений.

Ворожіння по паперу на нареченого

Ворожіння в День літнього сонцестояння
Ворожіння в День літнього сонцестояння
Фото: Unsplash

На аркушах паперу дівчата писали чоловічі імена – навмання або можливих кандидатів на своє серце. Один папірець залишали порожнім. На ніч складали все під подушку і лягали спати.

А вранці діставали перший-ліпший аркуш – хто в ньому написаний, той і є суджений. Порожній аркуш означає вакансію любові ще на рік.

Ворожіння по вогню на любов

Ворожіння в День літнього сонцестояння
Ворожіння в День літнього сонцестояння
Фото: Unsplash

Візьміть два сірники, запаліть їх і тримайте в руках один навпроти другого. Думайте про коханого. Якщо сірники не згаснуть самі, догорівши майже до кінця, – задуйте полум'я, щоб не обпектися.

Сірники розгорнулися один до одного – стосункам ніщо не загрожує. А ось якщо в різні боки – скоріше за все, міцного кохання між вами немає.

Ворожіння по вінку на судженого

Ворожіння в День літнього сонцестояння
Ворожіння в День літнього сонцестояння
Фото: Depositphotos

Незаміжні дівчата, як і на Купала, традиційно проводять літнє ворожіння по воді і травах – плетуть вінки з польових рослин, а потім пускають їх по річці.

Вважається, якщо вінок пливе спокійно – бути весіллю. Якщо він за щось чіпляється або зупиняється, то це означає, що дівчина вийде заміж, але не скоро. Якщо ж вінок тоне – його власниця залишиться в дівках.

Ворожіння на багатті

Ворожіння в День літнього сонцестояння
Ворожіння в День літнього сонцестояння
Фото: Getty Images

Якщо двоє закоханих вже визначилися і склалися в пару, то за допомогою ворожіння можна дізнатися про силу цих стосунків у майбутньому.

Пари, взявшись за руки стрибали через багаття. Якщо вони не розтискали руки під час стрибка, то на них чекав довгий і щасливий шлюб, а ось якщо руки роз'єднувались – вважалося, що закохані недовго будуть разом.

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