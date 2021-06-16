День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

У День літнього сонцестояння 21 червня треба вмитися ранковою росою для краси і здоров'я, а також зустріти сонце на світанку для благополуччя і удачі в житті

Святкування Дня літнього сонцестояння Фото: Pexels

21 червня, настане День літнього сонцестояння. Вважається, що цей найдовший день року має дивну магію і особливу енергетику.

У житті людей сонце завжди займало найважливіше місце. І свято літнього сонцестояння шанувалося в культурах багатьох народів. Наприклад, у слов'ян День літнього сонцестояннятісно пов'язаний з головним липневим святом – Купалою. І лише після переходу на григоріанський календар дати з найдовшим днем ​​року стали розходитися на два тижні.



З давніх-давен сонцеворот шанували інші народи, бо вірили в надзвичайну магію Дня літнього сонцестояння. Вони вірили, що в ніч перед сонцестоянням об'єднуються всі чотири стихії – вогонь, вода, земля і повітря.

День літнього сонцестояння: обряди та ритуали

Стародавні повір'я говорять, що на день літнього сонцестояння у людей з'являється шанс змінити своє життя на краще. Цього дня потрібно веселитися і радіти, дарувати позитив, загадувати найпотаємніші бажання, гадати на кохання, долю, зміни в житті, і незабаром все здійсниться.

Ранкову росу на день літнього сонцестояння слід зібрати і вмитися, бо вона має цілющі властивості і омолоджуючий ефект. До речі, якщо роса рясна – це до хорошого урожаю.

Багато обрядів на день літнього сонцестояння стосуються води. Не тільки роса, а й вся вода в цей період набуває магічні властивості, тому корисно купатися і проводити будь-які водні процедури. Наприклад, якщо цього дня хлопець обіллє водою дівчину – вона незабаром вийде заміж.

Як і на Купала, можна поворожити на вінках, пущених в воду. Якщо ваш вінок попливе і не потоне – доля складеться добре.

Головний обряд на день літнього сонцестояння, звісно ж, присвячений сонцю. Постарайтеся зустріти світанок найдовшого дня року – це віщує радість, здоров'я і сили на весь рік вперед.

І не забудьте загадати бажання в цей момент – воно обов'язково збудеться.

Дуже добре в цей день прощати оточуючіх людей, близьких, родичів, помиритися з усіма, тобто обнулити минулі образи і попрощатися з усіма неприємностями.

Якщо ви народилися на день літнього сонцестояння, знайте, що ви щаслива людина, яка на все життя отримала захист Сонця. Саме такими властивостями здавна наділяли людей, що з'явилися на світ магічного дня 21 червня.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

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