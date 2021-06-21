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День Святого Духа: что нельзя делать в праздник

Сегодня, 09:43

Следом за днем Святой Троицей-2021 наступает еще один важный православный праздник, посвященный Святому Духу, который имеет свои традиции и важные запреты.

Что нельзя делать в Духов день
Что нельзя делать в Духов день
Фото: Unsplash

Сегодня, 21 июня, наступил День Святого Духа. Он отмечается на 51-й день после Пасхи, т.е. на следующий день после Пятидесятницы и всегда – в понедельник. При этом в Украине Духов день – выходной. В нынешнем году День Святого Духа совпадает с Днем летнего солнцестояния.

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Этот христианский и народный праздник проводится в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа, т.е. одной из трех ипостасей единого Бога – Святой Троицы. Святой Дух – это лицо Троицы, через которое триединый Бог действует в человеке и церкви. В этот день, по сути, продолжается празднование Троицы, которое длится в течение трех дней. Какие главные запреты следует соблюдать в Духов день, читайте в нашей статье.

Что нельзя делать в День Святого Духа

  • В Духов день нельзя выполнять серьезную, тяжелую, грязную, домашнюю работу: строить, стирать, шить, вышивать, убирать дом. Гораздо важнее уделить время молитве.
  • Особо строгий запрет касался земляных работ на участке, поскольку в праздник Троицы земля считалась именинницей, и ее нельзя было тревожить.
  • Запрещено в этот период купаться в реках и озерах, а не то русалки утащат с собой на дно.
  • Также нежелательно в одиночку гулять в поле и лесу, чтобы не встретиться с нечистой силой.
  • Ни в коем случае в этот праздник нельзя испытывать и проявлять негативные эмоции, ссориться, конфликтовать, ругаться, желать кому-то зла, завидовать.

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