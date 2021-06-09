День літнього сонцестояння: головні традиції і прикмети
На День літнього сонцестояння сни бувають віщими, а загадані бажання здійснюються
Літнє сонцестояння в 2021 році відбудеться 21 червня. День стане найдовшим у році, а ніч скоротиться до мінімуму. На які цікаві прикмети варто звернути увагу в цей період та які традиції збереглися до нашого часу, читайте в нашій статті.
- На День літнього сонцестояння небесне світило дарує Землі найбільший заряд енергії, світла, і тепла за весь рік. Важливо провести цей день в радості і в доброму гуморі – це допоможе притягти до себе сприятливу енергетику.
- Також важливо зустріти світанок на День літнього сонцестояння й загадати бажання – воно обов'язково здійсниться.
- З давніх-давен у більшості народів День літнього сонцестояння асоціювався з відродженням і розквітом природи, а також особливою магічною силою її головних стихій – вогню, води, рослин.
- Люди влаштовували свято на честь Сонця і намагалися провести час на природі, з піснями і хороводами біля вогнищ, плетінням вінків, ворожіннями і гуляннями. Вважалося, що такі ритуали визначать настрій і долю людини на весь наступний рік.
- Наші предки вірили, що саме на день літнього сонцестояння потрібно збирати трави – вони набирають силу і стають особливо цінними та цілющими. Наприклад, м'ята і чебрець здатні захистити від злих духів в найкоротшу ніч у році. А найсильніший захист від нечистої сили має звіробій.
- Потім трави підсушували і кидали у вогонь, щоб поворожити. Низький дим віщував біди і невдачі, а якщо клуби піднімалися вгору, це обіцяло здоров'я і благополуччя.
- Незаміжні дівчата, які бажають зустріти судженого, протягом дня мали носити у волоссі живі квіти.
- На честь літнього сонцестояння розпалювали багаття з живим вогнем. А потім цим ритуальним попелом удобрювали землю – вважалося, що так вона подарує кращий урожай.
Цього дня спостерігали за погодою та іншими природними явищами, тому що вони віщували, яким буде літо, що залишилося, та чи можна розраховувати на врожай.
- Всіяне зорями небо 21 червня – до грибного літа.
- Похмура погода та дощ – до неврожайного і поганого літа.
- Грім на День сонцестояння – до затяжної негоди.
- А рясна ранкова роса принесе щедрі дари природи.
- Якщо вмитися росою на світанку, це принесе красу і здоров'я.
- Вважається, що в ніч на 21 червня сни можуть бути віщими.
- Зустрічі та рішення цього дня – доленосні.
- Щоб здобути прихильність Сонця, треба надіти цього дня вбрання помаранчевого, золотого або жовтого кольору.
- На день літнього сонцестояння не можна сваритися, скандалити, бажати комусь зла.
- З давніх-давен весілля цього дня вважалася хорошим знаком.
- Люди, народжені на День літнього сонцестояння – щасливі.
Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше