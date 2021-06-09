Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

День літнього сонцестояння: головні традиції і прикмети

Сьогодні, 14:53

На День літнього сонцестояння сни бувають віщими, а загадані бажання здійснюються

Літнє сонцестояння в 2021 році відбудеться 21 червня. День стане найдовшим у році, а ніч скоротиться до мінімуму. На які цікаві прикмети варто звернути увагу в цей період та які традиції збереглися до нашого часу, читайте в нашій статті.

Читайте також:
День літнього сонцестояння: що в жодному разі не можна робити

Головні традиції Дня літнього сонцестояння

  • На День літнього сонцестояння небесне світило дарує Землі найбільший заряд енергії, світла, і тепла за весь рік. Важливо провести цей день в радості і в доброму гуморі – це допоможе притягти до себе сприятливу енергетику.
  • Також важливо зустріти світанок на День літнього сонцестояння й загадати бажання – воно обов'язково здійсниться.
  • З давніх-давен у більшості народів День літнього сонцестояння асоціювався з відродженням і розквітом природи, а також особливою магічною силою її головних стихій – вогню, води, рослин.
  • Люди влаштовували свято на честь Сонця і намагалися провести час на природі, з піснями і хороводами біля вогнищ, плетінням вінків, ворожіннями і гуляннями. Вважалося, що такі ритуали визначать настрій і долю людини на весь наступний рік.
  • Наші предки вірили, що саме на день літнього сонцестояння потрібно збирати трави – вони набирають силу і стають особливо цінними та цілющими. Наприклад, м'ята і чебрець здатні захистити від злих духів в найкоротшу ніч у році. А найсильніший захист від нечистої сили має звіробій.

День літнього сонцестояння
День літнього сонцестояння
Фото: Pexels

  • Потім трави підсушували і кидали у вогонь, щоб поворожити. Низький дим віщував біди і невдачі, а якщо клуби піднімалися вгору, це обіцяло здоров'я і благополуччя.
  • Незаміжні дівчата, які бажають зустріти судженого, протягом дня мали носити у волоссі живі квіти.
  • На честь літнього сонцестояння розпалювали багаття з живим вогнем. А потім цим ритуальним попелом удобрювали землю – вважалося, що так вона подарує кращий урожай.

День літнього сонцестояння: головні прикмети

Цього дня спостерігали за погодою та іншими природними явищами, тому що вони віщували, яким буде літо, що залишилося, та чи можна розраховувати на врожай.

  • Всіяне зорями небо 21 червня – до грибного літа.
  • Похмура погода та дощ – до неврожайного і поганого літа.
  • Грім на День сонцестояння – до затяжної негоди.
  • А рясна ранкова роса принесе щедрі дари природи.
  • Якщо вмитися росою на світанку, це принесе красу і здоров'я.
  • Вважається, що в ніч на 21 червня сни можуть бути віщими.
  • Зустрічі та рішення цього дня – доленосні.
  • Щоб здобути прихильність Сонця, треба надіти цього дня вбрання помаранчевого, золотого або жовтого кольору.
  • На день літнього сонцестояння не можна сваритися, скандалити, бажати комусь зла.
  • З давніх-давен весілля цього дня вважалася хорошим знаком.
  • Люди, народжені на День літнього сонцестояння – щасливі.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Кільцеве сонячне затемнення і молодик у 2021 році: коли буде і чим цікаве День літнього сонцестояння: що в жодному разі не можна робити Потужна магнітна буря очікується 16 червня: чим небезпечна і що не можна робити День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році Магнітні бурі у червні 2021 року: початок літа радує штилем
літо Сонце традиції сонцестояння День летнего солнцестояния
Реклама

Новини партнерів

Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Победительница "Холостяка" Даша Ульянова полностью обнажилась
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
СМИ "вынюхали", где живет украинский любимчик
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео
Дорофеева высказалась о разводе Позитива с женой. Видео

Популярні статті

Вчора, 20:17Зірково

"Не хочу мати жодного стосунку". Від Лободи пішла продюсерка

Вчора, 20:15Смачно

Який ви пиріжок за гороскопом – 12 начинок для кожного знаку

Вчора, 19:16Зірково

"Звідки ви всі, с*ка, взялися?" Кіркоров розгромив команду Лободи через образи на його адресу (відео)

Вчора, 18:15Модно

Готові образи з головними кольорами 2021 року – жовтим, сірим та іншими

Вчора, 17:03Фаново

Вознесіння Господнє: обряди, традиції і прикмети дня

Вчора, 15:39Зірково

Наркотики, мастурбація на сцені і політика: 5 зізнань "татушки" Юлії Волкової з інтерв'ю Собчак

Вчора, 14:17Зірково

Андрій Данилко лікується в олдскульному санаторії біля Києва (фото)

Вчора, 12:06Зірково

Чоловік зірки Татусевих дочок поставив всіх на місце, відповівши на запитання про 22-літню різницю у віці

Вчора, 10:53Смачно

Залежалися яблука і лаваш? Саме час для швидкого штруделя

Вчора, 06:55Психо

Гороскоп на сьогодні 8 червня для всіх знаків зодіаку: Скорпіоне, вечір у вас вже визначений!

7 червняСмачно

5 рецептів смачної вечері за 30 хвилин

7 червняСмачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

6 червняЗірково

Мама Наташі Корольової заявила, що в захваті від нового таланту Тарзана

6 червняЗірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

6 червняЗірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

6 червняЗірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

Новини партнерів

Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Жена футболиста сборной Украины вызвала “пожар” в сети
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Без белья: провокационная Ники Минаж похвасталась сочными формами
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Андрей Макаревич потрясен поездкой в Западную Украину
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Жена DZIDZIO раскрыла правду об отношениях с певцом
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Похожа на бывшую: Вячеслав Узелков женится вслепую
Похожа на бывшую: Вячеслав Узелков женится вслепую
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки
Эти продукты - спасение для вашей щитовидки

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти