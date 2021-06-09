День літнього сонцестояння: головні традиції і прикмети

На День літнього сонцестояння сни бувають віщими, а загадані бажання здійснюються

Літнє сонцестояння в 2021 році відбудеться 21 червня. День стане найдовшим у році, а ніч скоротиться до мінімуму. На які цікаві прикмети варто звернути увагу в цей період та які традиції збереглися до нашого часу, читайте в нашій статті.

Головні традиції Дня літнього сонцестояння

На День літнього сонцестояння небесне світило дарує Землі найбільший заряд енергії, світла, і тепла за весь рік. Важливо провести цей день в радості і в доброму гуморі – це допоможе притягти до себе сприятливу енергетику.

Також важливо зустріти світанок на День літнього сонцестояння й загадати бажання – воно обов'язково здійсниться.

З давніх-давен у більшості народів День літнього сонцестояння асоціювався з відродженням і розквітом природи, а також особливою магічною силою її головних стихій – вогню, води, рослин.

Люди влаштовували свято на честь Сонця і намагалися провести час на природі, з піснями і хороводами біля вогнищ, плетінням вінків, ворожіннями і гуляннями. Вважалося, що такі ритуали визначать настрій і долю людини на весь наступний рік.

Наші предки вірили, що саме на день літнього сонцестояння потрібно збирати трави – вони набирають силу і стають особливо цінними та цілющими. Наприклад, м'ята і чебрець здатні захистити від злих духів в найкоротшу ніч у році. А найсильніший захист від нечистої сили має звіробій.

День літнього сонцестояння Фото: Pexels

Потім трави підсушували і кидали у вогонь, щоб поворожити. Низький дим віщував біди і невдачі, а якщо клуби піднімалися вгору, це обіцяло здоров'я і благополуччя.

Незаміжні дівчата, які бажають зустріти судженого, протягом дня мали носити у волоссі живі квіти.

На честь літнього сонцестояння розпалювали багаття з живим вогнем. А потім цим ритуальним попелом удобрювали землю – вважалося, що так вона подарує кращий урожай.

День літнього сонцестояння: головні прикмети

Цього дня спостерігали за погодою та іншими природними явищами, тому що вони віщували, яким буде літо, що залишилося, та чи можна розраховувати на врожай.

Всіяне зорями небо 21 червня – до грибного літа.

Похмура погода та дощ – до неврожайного і поганого літа.

Грім на День сонцестояння – до затяжної негоди.

А рясна ранкова роса принесе щедрі дари природи.

Якщо вмитися росою на світанку, це принесе красу і здоров'я.

Вважається, що в ніч на 21 червня сни можуть бути віщими.

Зустрічі та рішення цього дня – доленосні.

Щоб здобути прихильність Сонця, треба надіти цього дня вбрання помаранчевого, золотого або жовтого кольору.

На день літнього сонцестояння не можна сваритися, скандалити, бажати комусь зла.

З давніх-давен весілля цього дня вважалася хорошим знаком.

Люди, народжені на День літнього сонцестояння – щасливі.

Дивіться відео, як магнітні бурі впливають на людей:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися