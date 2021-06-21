Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

21 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні, 07:25

Сьогодні в світі відзначається багато цікавих і значущих дат: День Святого Духа, День літнього сонцестояння, День йоги, День селфі, День мотоцикліста, День жирафів

21 червня: яке сьогодні свято
21 червня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 21 червня? День літнього сонцестояння, День йоги, День гуманізму, День Селфі, День мотоцикліста, День жирафів. Духів день – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.

Читайте також:
День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 червня.

  • День літнього сонцестояння (Summer Solstice) – в Україні і багатьох країнах святкується найдовший день, який у 2021 році випадає на 21 червня.
  • Міжнародний день йоги (International Yoga Day) – прихильники давньої практики щорічно відзначають свято, організоване під егідою ООН у 2014 році.
  • Міжнародний день скейтбордингу – спортивне свято, що радує всіх любителів цього активного виду проведення часу.
  • Всесвітній день гідрографії (World Hydrography Day) – професійне свято укладачів карт і навігаційних документів, яке проводиться під егідою ООН з 2006 року.
  • Всесвітній день мотоцикліста (Ride to Work Day) зародився у 1992 році, а з 2008 року почав відзначатися в третій понеділок червня.
  • Всесвітній день гуманізму (World Humanist Day) – неофіційне свято націлене на захист прав і свобод людини, соціальної справедливості, миролюбності, рівноправності.
  • День селфі (Selfie Day) – свято присвячене популярному заняттю створення автопортрета.
  • Всесвітній день жирафів (World Giraffe Day) – логічно, що тварини з найдовшими шиями вшановуються в найдовший день у році.

Яке сьогодні свято

21 червня в православній церкві настає 1-й тиждень після П'ятидесятниці, Загальниця і відзначається День Святого Духа. Також шанується пам'ять великомученика Феодора Стратилата, преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського, преподобного Зосими Фінікійського, святителя Феодора, єпископа Суздальського. Святкується Кіпрська ікона Божої Матері

У народі 21 червня святкується сонцеворот. На честь Сонця люди розпалювали ритуальні багаття, стрибали через вогонь і очищалися від зла і хвороб. Також 21 червня шанується Федір Колодязьник. Вважалося, що це день майстрів, що споруджують колодязі.

Прикмети на 21 червня

  • на літній сонцеворот не можна сумувати і злитися, потрібно радіти сонцю і природі;
  • трави, зібрані у цей день, стають особливо цінними і цілющими;
  • бажання, загадані в день літнього сонцестояння, збуваються.
  • якщо на Федора випала рясна роса – до багатого врожаю льону;
  • гроза на Федора – до похмурої погоди;
  • багато зірок на небі – буде багато грибів у вересні.

Читайте також:
День літнього сонцестояння: головні традиції і прикмети

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 червня

  • 1893 – в Америці було запущено перше Чортове колесо огляду.
  • 1948 – фірма грамзапису Columbia Records випустила в продаж довгограючі вінілові пластинки.
  • 1971 – в Україні при розкопках кургану Товста Могила була знайдена скіфська пектораль.
  • 2004 – вперше вийшов у космос перший у світі приватний космічний корабель SpaceShipOne.

Хто народився 21 червня

  • 1781 – Симеон Дені Пуассон, французький вчений, творець математичної фізики.
  • 1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики.
  • 1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один з основоположників космонавтики.
  • 1962 – Віктор Цой, радянський рок-музикант, лідер групи "Кіно".

Також читайте календар літніх лайфхаків, щоб провести літо, про яке мріяли.

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань День літнього сонцестояння: головні обряди та ритуали День літнього сонцестояння: цікаві ворожіння на любов і долю День літнього сонцестояння-2021: дата найдовшого дня в році День літнього сонцестояння: головні традиції і прикмети День літнього сонцестояння: що в жодному разі не можна робити
свята прикмети цей день в історії
Реклама

Новини партнерів

Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Звезды "Скаженого весілля". Александр и Вера Кобзарь расстались
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Хто старіє раніше за інших, з’ясували вчені
Разведенная Соломия Витвицкая призналась в неожиданном
Разведенная Соломия Витвицкая призналась в неожиданном
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени
ТОП-5 комедийных фильмов, которые точно стоят вашего времени

Популярні статті

Сьогодні, 06:20Events

День літнього сонцестояння 2019: красиві привітання в листівках, віршах і смс

Вчора, 08:38Зірково

Все як у житті: Джанабаєва і Меладзе поскаржилися на будні батьків (відео)

Вчора, 07:50Events

Привітання з Трійцею: красиві вірші, картинки і смс

Вчора, 07:15Events

День медика-2021: привітання зі святом у прозі і віршах

Вчора, 06:30Events

Привітання з Трійцею-2021 в СМС і коротких віршах

Вчора, 05:45Events

Сьогодні День батька: привітання улюбленому татусеві

Вчора, 05:20Events

З Трійцею: картинки, привітання, вірші і смс

19 червняМодно

60-ті, блискітки або нюд? Вибираємо актуальний макіяж на випускний

19 червняЗірково

Як російський шоубіз гуляв на дні народження Максима Галкіна (відео)

19 червняEvents

Батьківські суботи: календар поминальних днів на 2021 рік

19 червняЗірково

Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі

18 червняEvents

Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

18 червняЗірково

Влад Яма зворушливо попрощався з Григорієм Чапкісом: Маестро і людина з великої літери

18 червняПсихо

Вже зовсім скоро: ідеальна дата для загадування бажань

18 червняСмачно

3 рецепти для найсоковитіших овочів на багатті

18 червняЗірково

Пластика, стосунки з Позитивом та інтим за гроші: 5 зізнань Насті Каменських із нового інтерв'ю

Новини партнерів

Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Австралийка выдала самое красивое взвешивание
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Жители деревни Грязь раскритиковали Пугачеву
Ведущая клубного канала «Шахтера» поделилась яркими снимками
Ведущая клубного канала «Шахтера» поделилась яркими снимками
Анна Седокова поделилась откровенным фото
Анна Седокова поделилась откровенным фото
Хайди Клум опубликовала пикантный кадр ради сборной Германии
Хайди Клум опубликовала пикантный кадр ради сборной Германии
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
ТОП-5 мультфильмов, которые стоят времени
Доступ к вашей переписке в WhatsApp, возможно, получил кто-то еще
Доступ к вашей переписке в WhatsApp, возможно, получил кто-то еще
Украинские телеведущие вышли в эфир без макияжа
Украинские телеведущие вышли в эфир без макияжа

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти