21 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Сьогодні в світі відзначається багато цікавих і значущих дат: День Святого Духа, День літнього сонцестояння, День йоги, День селфі, День мотоцикліста, День жирафів

21 червня: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Яке сьогодні свято 21 червня? День літнього сонцестояння, День йоги, День гуманізму, День Селфі, День мотоцикліста, День жирафів. Духів день – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.

Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 червня.

День літнього сонцестояння (Summer Solstice) – в Україні і багатьох країнах святкується найдовший день, який у 2021 році випадає на 21 червня.

Міжнародний день йоги (International Yoga Day) – прихильники давньої практики щорічно відзначають свято, організоване під егідою ООН у 2014 році.

Міжнародний день скейтбордингу – спортивне свято, що радує всіх любителів цього активного виду проведення часу.

Всесвітній день гідрографії (World Hydrography Day) – професійне свято укладачів карт і навігаційних документів, яке проводиться під егідою ООН з 2006 року.

Всесвітній день мотоцикліста (Ride to Work Day) зародився у 1992 році, а з 2008 року почав відзначатися в третій понеділок червня.

Всесвітній день гуманізму (World Humanist Day) – неофіційне свято націлене на захист прав і свобод людини, соціальної справедливості, миролюбності, рівноправності.

День селфі (Selfie Day) – свято присвячене популярному заняттю створення автопортрета.

Всесвітній день жирафів (World Giraffe Day) – логічно, що тварини з найдовшими шиями вшановуються в найдовший день у році.

Яке сьогодні свято

21 червня в православній церкві настає 1-й тиждень після П'ятидесятниці, Загальниця і відзначається День Святого Духа. Також шанується пам'ять великомученика Феодора Стратилата, преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського, преподобного Зосими Фінікійського, святителя Феодора, єпископа Суздальського. Святкується Кіпрська ікона Божої Матері

У народі 21 червня святкується сонцеворот. На честь Сонця люди розпалювали ритуальні багаття, стрибали через вогонь і очищалися від зла і хвороб. Також 21 червня шанується Федір Колодязьник. Вважалося, що це день майстрів, що споруджують колодязі.

Прикмети на 21 червня

на літній сонцеворот не можна сумувати і злитися, потрібно радіти сонцю і природі;

трави, зібрані у цей день, стають особливо цінними і цілющими;

бажання, загадані в день літнього сонцестояння, збуваються.

якщо на Федора випала рясна роса – до багатого врожаю льону;

гроза на Федора – до похмурої погоди;

багато зірок на небі – буде багато грибів у вересні.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 21 червня

1893 – в Америці було запущено перше Чортове колесо огляду.

1948 – фірма грамзапису Columbia Records випустила в продаж довгограючі вінілові пластинки.

1971 – в Україні при розкопках кургану Товста Могила була знайдена скіфська пектораль.

2004 – вперше вийшов у космос перший у світі приватний космічний корабель SpaceShipOne.

Хто народився 21 червня

1781 – Симеон Дені Пуассон, французький вчений, творець математичної фізики.

1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики.

1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один з основоположників космонавтики.

1962 – Віктор Цой, радянський рок-музикант, лідер групи "Кіно".

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