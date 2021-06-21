21 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити
Сьогодні в світі відзначається багато цікавих і значущих дат: День Святого Духа, День літнього сонцестояння, День йоги, День селфі, День мотоцикліста, День жирафів
Яке сьогодні свято 21 червня? День літнього сонцестояння, День йоги, День гуманізму, День Селфі, День мотоцикліста, День жирафів. Духів день – у православному і народному календарі. Іменини святкують: Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Федір.
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Life Сьогодні пишуть, яке православне свято в українців 21 червня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найбільш значущі і важливі події, які відбулися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 21 червня.
- День літнього сонцестояння (Summer Solstice) – в Україні і багатьох країнах святкується найдовший день, який у 2021 році випадає на 21 червня.
- Міжнародний день йоги (International Yoga Day) – прихильники давньої практики щорічно відзначають свято, організоване під егідою ООН у 2014 році.
- Міжнародний день скейтбордингу – спортивне свято, що радує всіх любителів цього активного виду проведення часу.
- Всесвітній день гідрографії (World Hydrography Day) – професійне свято укладачів карт і навігаційних документів, яке проводиться під егідою ООН з 2006 року.
- Всесвітній день мотоцикліста (Ride to Work Day) зародився у 1992 році, а з 2008 року почав відзначатися в третій понеділок червня.
- Всесвітній день гуманізму (World Humanist Day) – неофіційне свято націлене на захист прав і свобод людини, соціальної справедливості, миролюбності, рівноправності.
- День селфі (Selfie Day) – свято присвячене популярному заняттю створення автопортрета.
- Всесвітній день жирафів (World Giraffe Day) – логічно, що тварини з найдовшими шиями вшановуються в найдовший день у році.
21 червня в православній церкві настає 1-й тиждень після П'ятидесятниці, Загальниця і відзначається День Святого Духа. Також шанується пам'ять великомученика Феодора Стратилата, преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського, преподобного Зосими Фінікійського, святителя Феодора, єпископа Суздальського. Святкується Кіпрська ікона Божої Матері
У народі 21 червня святкується сонцеворот. На честь Сонця люди розпалювали ритуальні багаття, стрибали через вогонь і очищалися від зла і хвороб. Також 21 червня шанується Федір Колодязьник. Вважалося, що це день майстрів, що споруджують колодязі.
- на літній сонцеворот не можна сумувати і злитися, потрібно радіти сонцю і природі;
- трави, зібрані у цей день, стають особливо цінними і цілющими;
- бажання, загадані в день літнього сонцестояння, збуваються.
- якщо на Федора випала рясна роса – до багатого врожаю льону;
- гроза на Федора – до похмурої погоди;
- багато зірок на небі – буде багато грибів у вересні.
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- 1893 – в Америці було запущено перше Чортове колесо огляду.
- 1948 – фірма грамзапису Columbia Records випустила в продаж довгограючі вінілові пластинки.
- 1971 – в Україні при розкопках кургану Товста Могила була знайдена скіфська пектораль.
- 2004 – вперше вийшов у космос перший у світі приватний космічний корабель SpaceShipOne.
- 1781 – Симеон Дені Пуассон, французький вчений, творець математичної фізики.
- 1840 – Акакій Церетелі, грузинський поет любовної лірики.
- 1897 – Юрій Кондратюк, український вчений, один з основоположників космонавтики.
- 1962 – Віктор Цой, радянський рок-музикант, лідер групи "Кіно".
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