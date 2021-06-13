Духів день: коли відзначається в 2021 році і що означає
Наступного дня після дня Святої Трійці настає ще одне важливе православне свято, присвячене Святому Духу. Це традиційно буде вихідний день.
Слідом за великим православним святом Трійці настає День Святого Духа, який у народі також охрестили Духів день. Що це за свято і коли ми відзначаємо його в 2021 році, читайте в нашій статті.
День Святого Духа відзначається в православній церкві на 51-й день після Великодня, тобто на наступний день після П'ятидесятниці.
Примітно, що Духів день – це завжди понеділок.
Оскільки в 2021 році Свята Трійця відзначається 20 червня, то Духів день настане 21 червня . Причому, це буде вихідний день – а все за рахунок святкування Трійці в неділю, яка, за українським законодавством, переходить на наступний понеділок.
Цьогоріч День Святого Духа збігається з Днем літнього сонцестояння.
Це християнське і народне свято проводиться на честь величі Пресвятого і Животворящого Святого Духа, тобто однієї з трьох іпостасей єдиного Бога – Святої Трійці. Святий Дух – це особа Трійці, через яку триєдиний Бог діє в людині і церкві.
У день П'ятидесятниці на учнів Христа зійшов Святий Дух, і ця подія була описана в Новому Завіті у книзі Діянь святих апостолів. У народі ж вірили, що в цей день земля – іменинниця, тому що саме тоді вона була створена.
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