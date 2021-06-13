Духів день: коли відзначається в 2021 році і що означає

Наступного дня після дня Святої Трійці настає ще одне важливе православне свято, присвячене Святому Духу. Це традиційно буде вихідний день.

Свято Святого Духа Фото: Pixabay

Слідом за великим православним святом Трійці настає День Святого Духа, який у народі також охрестили Духів день. Що це за свято і коли ми відзначаємо його в 2021 році, читайте в нашій статті.

Духів день-2021: точна дата

День Святого Духа відзначається в православній церкві на 51-й день після Великодня, тобто на наступний день після П'ятидесятниці.

Примітно, що Духів день – це завжди понеділок.

Оскільки в 2021 році Свята Трійця відзначається 20 червня, то Духів день настане 21 червня . Причому, це буде вихідний день – а все за рахунок святкування Трійці в неділю, яка, за українським законодавством, переходить на наступний понеділок.

Цьогоріч День Святого Духа збігається з Днем літнього сонцестояння.

Духів день-2021: що означає

Це християнське і народне свято проводиться на честь величі Пресвятого і Животворящого Святого Духа, тобто однієї з трьох іпостасей єдиного Бога – Святої Трійці. Святий Дух – це особа Трійці, через яку триєдиний Бог діє в людині і церкві.

У день П'ятидесятниці на учнів Христа зійшов Святий Дух, і ця подія була описана в Новому Завіті у книзі Діянь святих апостолів. У народі ж вірили, що в цей день земля – іменинниця, тому що саме тоді вона була створена.

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Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у червні 2021 року в Україні .

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