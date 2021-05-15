Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом
Сьогодні відзначаємо День сім'ї-2021: привітайте рідних та коханих людей зі святом
Сьогодні, 15 травня, у світі святкується День сім'ї, присвячений, насамперед, любові, взаєморозумінню, гармонії та вірності.
Це радісне, позитивне, велелюбне, пристрасне і водночас ніжне свято відзначають усі, хто вирішив поєднати свої долі, щоб завжди бути поруч в горі і радості, поділяти успіх і падіння, підтримувати один одного в будь-яких життєвих ситуаціях, а ще ростити і виховувати дітей, дарувати любов і мудрість.
Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
Примітно, що в Україні існує свій День сім'ї, який святкується 8 липня. А ще в нас люблять такі популярні сімейні свята як День матері, День батька, День батьків і День захисту дітей.
Як відзначити Міжнародний день сім'ї любові і вірності? Обов'язково обійміть членів своєї великої або маленької родини, скажіть їм теплі слова любові і поваги, поділіться з ними своїми почуттями і відчуйте їх важливість для вас. А якщо в цей день ви перебуваєте далеко один від одного, то обов'язково надішліть привітання та листівки з Днем сім'ї всім рідним і близьким.
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На честь свята ми підібрали для вас найкращі вірші і вітання з Днем сім'ї та вірності.
Міжнародний День сім'ї-2021: вітання у віршах
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Пусть семья вам дарит радость
И домашнее тепло,
Пусть царят в ней пониманье,
Уважение, добро.
И любовь и верность будут
В жизни вашей навсегда
И пусть это не изменят
Ни разлуки, ни года.
Ценностей на свете много,
Но семья главней всего.
И важней ее не будет
Ничего и никого.
День кохання, сім'ї і вірності: добрі вітання прозою
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Нехай сім'я для кожного з нас завжди буде на першому місці! Адже справжнє щастя – це любити і бути коханим, відчувати на собі турботу і підтримку найріднішої, найближчої людини. Хай у кожному домі лунає дитячий сміх і тупіт маленьких ніжок. Нехай панує у вашому домі щастя і мир!
З Днем сім'ї: красиві вітання у віршах
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Семья — это важно,
Семья — это круто,
В семье однозначно
Ты нужен кому-то.
Всегда береги
И цени, что имеешь.
Ведь если сломаешь —
Потом уж не склеишь.
Желаю тебе я
Любви и уюта,
И счастья семейного
Не на минуту,
А чтоб на всю жизнь
Его точно хватило,
Чтоб солнце тебе
Даже ночью светило.
З Днем сім'ї, Україно!
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Семья — это главный критерий, поверьте!
Цените семью! Берегите и верьте!
Семья — это дом, это дети, родные,
Родители славные и дорогие!
Любовь, понимание, забота и ласка...
Семья — это чудо и райская сказка,
Надежность, опора, стремленье, успех,
И детский прекрасный и радостный смех!
Найкращі вітання з Днем сім'ї
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У прекрасне свято, День сім'ї 2021 року, поспішаю вас привітати і побажати зберігати своє сімейне вогнище і ніколи не дозволяти йому гаснути. А ще бажаю любові і взаєморозуміння, терпіння і удачі, щастя і благополуччя, добра і посмішок, причому не тільки, у день сім'ї, а кожної миті! Зберігайте сімейний затишок і тепло, любіть одне одного і даруйте ніжність.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.
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