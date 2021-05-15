Міжнародний день сім'ї-2021: привітання зі святом

Сьогодні відзначаємо День сім'ї-2021: привітайте рідних та коханих людей зі святом

З Днем сім'ї 2020: найкращі картинки, вірші і привітання Фото: Depositphotos

Сьогодні, 15 травня, у світі святкується День сім'ї, присвячений, насамперед, любові, взаєморозумінню, гармонії та вірності.

Це радісне, позитивне, велелюбне, пристрасне і водночас ніжне свято відзначають усі, хто вирішив поєднати свої долі, щоб завжди бути поруч в горі і радості, поділяти успіх і падіння, підтримувати один одного в будь-яких життєвих ситуаціях, а ще ростити і виховувати дітей, дарувати любов і мудрість.

Не забувайте піднімати настрій рідним і близьким людям. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Примітно, що в Україні існує свій День сім'ї, який святкується 8 липня. А ще в нас люблять такі популярні сімейні свята як День матері, День батька, День батьків і День захисту дітей.

Як відзначити Міжнародний день сім'ї любові і вірності? Обов'язково обійміть членів своєї великої або маленької родини, скажіть їм теплі слова любові і поваги, поділіться з ними своїми почуттями і відчуйте їх важливість для вас. А якщо в цей день ви перебуваєте далеко один від одного, то обов'язково надішліть привітання та листівки з Днем сім'ї всім рідним і близьким.

На честь свята ми підібрали для вас найкращі вірші і вітання з Днем сім'ї та вірності.

Міжнародний День сім'ї-2021: вітання у віршах

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Пусть семья вам дарит радость

И домашнее тепло,

Пусть царят в ней пониманье,

Уважение, добро.



И любовь и верность будут

В жизни вашей навсегда

И пусть это не изменят

Ни разлуки, ни года.



Ценностей на свете много,

Но семья главней всего.

И важней ее не будет

Ничего и никого.

З Днем сім'ї: малюнки й вірші Фото: Pixabay

День кохання, сім'ї і вірності: добрі вітання прозою

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Нехай сім'я для кожного з нас завжди буде на першому місці! Адже справжнє щастя – це любити і бути коханим, відчувати на собі турботу і підтримку найріднішої, найближчої людини. Хай у кожному домі лунає дитячий сміх і тупіт маленьких ніжок. Нехай панує у вашому домі щастя і мир!

Привітання і картинки з Днем сім'ї Фото: Pixabay

З Днем сім'ї: красиві вітання у віршах

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Семья — это важно,

Семья — это круто,

В семье однозначно

Ты нужен кому-то.

Всегда береги

И цени, что имеешь.

Ведь если сломаешь —

Потом уж не склеишь.

Желаю тебе я

Любви и уюта,

И счастья семейного

Не на минуту,

А чтоб на всю жизнь

Его точно хватило,

Чтоб солнце тебе

Даже ночью светило.

День сім'ї: картинки, вірші і побажання Фото: Pixabay

З Днем сім'ї, Україно!

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Семья — это главный критерий, поверьте!

Цените семью! Берегите и верьте!

Семья — это дом, это дети, родные,

Родители славные и дорогие!



Любовь, понимание, забота и ласка...

Семья — это чудо и райская сказка,

Надежность, опора, стремленье, успех,

И детский прекрасный и радостный смех!

День сім'ї в Україні: картинки і кращі побажання Фото: Pixabay

Найкращі вітання з Днем сім'ї

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У прекрасне свято, День сім'ї 2021 року, поспішаю вас привітати і побажати зберігати своє сімейне вогнище і ніколи не дозволяти йому гаснути. А ще бажаю любові і взаєморозуміння, терпіння і удачі, щастя і благополуччя, добра і посмішок, причому не тільки, у день сім'ї, а кожної миті! Зберігайте сімейний затишок і тепло, любіть одне одного і даруйте ніжність.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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