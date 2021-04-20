Вихідні дні та свята в травні 2021 року в Україні: детальний календар

У 2021 році травень – найвідпочинковіший місяць, тому що в ньому найбільше вихідних

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у травні 2021 року? Як і скільки українці відпочивають на травневі свята 2021? Коли буде Великдень, Радониця, День матері, День сім'ї, День української вишиванки? Які ще офіційні державні та важливі міжнародні дати ми відзначаємо у травні 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.

А поки не закінчився квітень, не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних та близьких людей на весняні свята, щоб зробити їм приємний сюрприз і підняти настрій.

За кількістю вихідних травень часть змагається з січнем, але в нинішньому році він вийшов у лідери і за святами, і за їх тривалістю. А все завдяки пізньому Великодню , який в 2021 році відзначається не в квітні, а в травні.

Так що, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію у світі і важливість дотримання всіх карантинних заходів, .ажаємо вам радісно і на позитивній ноті зустріти всі свята, незабутньо провести час з рідними та коханими людьми. Які ж іще вихідні та святкові дні чекають на нас у травні-2021? Дізнайтеся в нашій статті.

Вихідні дні та свята у травні 2021 року

Крім традиційних субот і неділь, всього у травні 2021 буде ще три офіційних державних свята, які є вихідними днями.

1 травня – День праці. У 2021 році він вдало випадає на вихідну суботу, а значить, наступний за ним понеділок, 3 травня , автоматично стає вихідним.

2 травня – православний Великдень-2021. У нинішньому році свято Воскресіння Христового пізнє і випадає не на квітень, як завжди, а на травень. Великдень відзначатиметься у неділю, 2 травня. Він теж збігається з вихідним днем, а значить, вихідний переноситься на найближчий робочий день, тобто вівторок, 4 травня .

Отже, на травневі свята українці отримують подовжені вихідні – цілих чотири дні поспіль: з суботи, 1 травня, по вівторок, 4-те число .

Крім того, передсвяткова п'ятниця, 30 квітня, буде укороченою на 1 годину. За рахунок цього час на підготовку до Першотравня трохи збільшиться – приємний бонус.

9 травня – День Перемоги. Він також випадає на вихідний день, неділю. А значить, переходить на наступний за ним понеділок, 10 травня . За рахунок цього українці отримують три вихідних поспіль – з суботи, 8 травня, до понеділка, 10-го числа.

Тому кількість робочих днів у травні становить всього 18 днів . А офіційних державних свят та вихідних днів наприкінці весни буде цілих 13 – найбільше в році.

Свята у травні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у травні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які причетні до цих дат.

1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих.

2 травня – Великдень – православні відзначають світле Воскресіння Христове.

Вихідні дні у травні Фото: Unsplash

3 травня – Всесвітній день свободи преси, а також День кондитера і День Сонця.

4 травня – Міжнародний день пожежників.

5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів, а також Всесвітній день акушерки.

6 травня – Міжнародний день без дієт.

7 травня – День радіо.

8 травня – День пам'яті і примирення в Україні, а також Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

9 травня – День Перемоги (у 2021 році відзначається 75-річний ювілей перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). А ще святкується міжнародний День Європи та День матері.

11 травня – церковний поминальний день Радониця.

12 травня – Всесвітній день медсестер.

15 травня – Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день захисту клімату, а також День науки в Україні.

Вихідні і державні свята в травні 2021 в Україні: коли і скільки днів відпочиваємо Фото: Unsplash

16 травня – День Європи в Україні, День молодіжних та дитячих громадських організацій, День пам'яті померлих від СНІДу, а також День пам'яті жертв політичних репресій.

17 травня – Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства, День пульмонолога.

18 травня – Міжнародний день музеїв, а ще День боротьби за права кримськотатарського народу.

20 травня – Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України, а також День вишиванки.

21 травня – Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку.

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття.

23 травня – День морської піхоти України.

24 травня – День слов'янської писемності і культури, а також Європейський день парків.

Вихідні і державні свята в травні 2021 в Україні: коли і скільки днів відпочиваємо Фото: Unsplash

25 травня – День філолога, а ще Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

29 травня – Всесвітній день здорового травлення, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України.

30 травня – День хіміка, Всесвітній день боротьби проти астми і алергії, а також День жіночої емансипації.

31 травня – Всесвітній день без тютюну, а також Всесвітній день блондинок.

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