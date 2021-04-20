Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Вихідні дні та свята в травні 2021 року в Україні: детальний календар

Сьогодні, 14:29

У 2021 році травень – найвідпочинковіший місяць, тому що в ньому найбільше вихідних

Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у травні 2021 року? Як і скільки українці відпочивають на травневі свята 2021? Коли буде Великдень, Радониця, День матері, День сім'ї, День української вишиванки? Які ще офіційні державні та важливі міжнародні дати ми відзначаємо у травні 2021 року? Детальніше читайте в нашій статті.

А поки не закінчився квітень, не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних та близьких людей на весняні свята, щоб зробити їм приємний сюрприз і підняти настрій.

За кількістю вихідних травень часть змагається з січнем, але в нинішньому році він вийшов у лідери і за святами, і за їх тривалістю. А все завдяки пізньому Великодню , який в 2021 році відзначається не в квітні, а в травні.

Читайте також:
Календар Великодня за роками: як розрахувати перехідні свята

Так що, незважаючи на складну епідеміологічну ситуацію у світі і важливість дотримання всіх карантинних заходів, .ажаємо вам радісно і на позитивній ноті зустріти всі свята, незабутньо провести час з рідними та коханими людьми. Які ж іще вихідні та святкові дні чекають на нас у травні-2021? Дізнайтеся в нашій статті.

Вихідні дні та свята у травні 2021 року

Крім традиційних субот і неділь, всього у травні 2021 буде ще три офіційних державних свята, які є вихідними днями.

1 травня – День праці. У 2021 році він вдало випадає на вихідну суботу, а значить, наступний за ним понеділок, 3 травня , автоматично стає вихідним.

2 травня – православний Великдень-2021. У нинішньому році свято Воскресіння Христового пізнє і випадає не на квітень, як завжди, а на травень. Великдень відзначатиметься у неділю, 2 травня. Він теж збігається з вихідним днем, а значить, вихідний переноситься на найближчий робочий день, тобто вівторок, 4 травня .

Отже, на травневі свята українці отримують подовжені вихідні – цілих чотири дні поспіль: з суботи, 1 травня, по вівторок, 4-те число .

Крім того, передсвяткова п'ятниця, 30 квітня, буде укороченою на 1 годину. За рахунок цього час на підготовку до Першотравня трохи збільшиться – приємний бонус.

9 травня – День Перемоги. Він також випадає на вихідний день, неділю. А значить, переходить на наступний за ним понеділок, 10 травня . За рахунок цього українці отримують три вихідних поспіль – з суботи, 8 травня, до понеділка, 10-го числа.

Тому кількість робочих днів у травні становить всього 18 днів . А офіційних державних свят та вихідних днів наприкінці весни буде цілих 13 – найбільше в році.

Свята у травні-2021

Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у травні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які причетні до цих дат.

1 травня – Міжнародний день солідарності трудящих.

2 травня – Великдень – православні відзначають світле Воскресіння Христове.

Вихідні дні у травні
Вихідні дні у травні
Фото: Unsplash

3 травня – Всесвітній день свободи преси, а також День кондитера і День Сонця.

4 травня – Міжнародний день пожежників.

5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів, а також Всесвітній день акушерки.

6 травня – Міжнародний день без дієт.

7 травня – День радіо.

8 травня – День пам'яті і примирення в Україні, а також Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

9 травня – День Перемоги (у 2021 році відзначається 75-річний ювілей перемоги над нацизмом у Другій світовій війні). А ще святкується міжнародний День Європи та День матері.

11 травня – церковний поминальний день Радониця.

12 травня – Всесвітній день медсестер.

15 травня – Міжнародний день сім'ї, Міжнародний день астрономії, Міжнародний день захисту клімату, а також День науки в Україні.

Вихідні і державні свята в травні 2021 в Україні: коли і скільки днів відпочиваємо
Вихідні і державні свята в травні 2021 в Україні: коли і скільки днів відпочиваємо
Фото: Unsplash

16 травня – День Європи в Україні, День молодіжних та дитячих громадських організацій, День пам'яті померлих від СНІДу, а також День пам'яті жертв політичних репресій.

17 травня – Всесвітній день електрозв'язку та інформаційного суспільства, День пульмонолога.

18 травня – Міжнародний день музеїв, а ще День боротьби за права кримськотатарського народу.

20 травня – Всесвітній день метролога, Всесвітній день травматолога, День банківських працівників України, а також День вишиванки.

21 травня – Всесвітній день культурного різноманіття в ім'я діалогу та розвитку.

22 травня – Міжнародний день біологічного різноманіття.

23 травня – День морської піхоти України.

24 травня – День слов'янської писемності і культури, а також Європейський день парків.

Вихідні і державні свята в травні 2021 в Україні: коли і скільки днів відпочиваємо
Вихідні і державні свята в травні 2021 в Україні: коли і скільки днів відпочиваємо
Фото: Unsplash

25 травня – День філолога, а ще Міжнародний день зниклих безвісти дітей.

29 травня – Всесвітній день здорового травлення, День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України.

30 травня – День хіміка, Всесвітній день боротьби проти астми і алергії, а також День жіночої емансипації.

31 травня – Всесвітній день без тютюну, а також Всесвітній день блондинок.

А ви в курсі, що в Україні вже діють нові штрафи для пішоходів і навіть велосипедистів? А ось влогер-пенсіонер Дід Панч в курсі. Чому водії та пішоходи дратують один одного і хто з них має рацію? Дивіться новий випуск ютуб-шоу пенсіонера-влогера.

Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Реклама

Новини партнерів

Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Пугачева показала свою настоящую внешность
Пугачева показала свою настоящую внешность
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом
Украинка с 15-м размером восхитила своим видом

Популярні статті

Сьогодні, 10:40Смачно

Великдень-2021: як пофарбувати яйця харчовими барвниками

Сьогодні, 05:40Психо

Гороскоп на сьогодні 20 квітня для всіх знаків зодіаку: Леви, будьте готові до шаленої пристрасті!

Вчора, 18:36Зірково

Дружина Миколи Тищенка показала підготовку до скандальної вечірки

Вчора, 13:32Смачно

Пшоно – це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують

Вчора, 13:16Фаново

Коли Вальпургієва ніч у 2021 році: дата і головні прикмети

Вчора, 12:16Зірково

Колишня хатня обітниця Пугачової і Кіркорова купила однокімнатну квартиру в Москві: Жила як у Христа за пазухою

Вчора, 11:07Зірково

Лариса Доліна показала себе без фотошопу і нарвалася на критику: Хірург явно попрацював

Вчора, 10:45Смачно

Смачна та і пишна паска на Великдень: рецепт на літр молока

Вчора, 10:38Events

Вербний тиждень-2021: милі картинки і добрі привітання

Вчора, 05:49Психо

Гороскоп на сьогодні 19 квітня для всіх знаків зодіаку: Терези, побудьте наодинці!

18 квітняЗірково

Галкін показав розкішний подарунок Пугачовій від Лободи: Це неймовірно!

18 квітняЗірково

Оля, що з очима? Полякову без макіяжу засипали питаннями про ботокс і операції

18 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: всі знаки зодіаку

18 квітняПсихо

Гороскоп на сьогодні 18 квітня для всіх знаків зодіаку: Овен стане секс-гігантом!

17 квітняEvents

Як найшвидше перевірити кислотність ґрунту на ділянці: два простих лайфхаки

17 квітняЗірково

Сльози Чарльза і возз'єднання Вільяма і Гаррі: як пройшла церемонія прощання з принцом Філіпом

Новини партнерів

Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Как приготовить турецкую пахлаву в домашних условиях
Когда больные ковидом самые заразные
Когда больные ковидом самые заразные
Вагітна дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура
Вагітна дружина Віктора Павліка показала, як змінилася її фігура
56-летняя итальянка Моника Беллуччи снялась в наряде с декольте
56-летняя итальянка Моника Беллуччи снялась в наряде с декольте
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Звезды, которые на самом деле не могут терпеть друг друга
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти