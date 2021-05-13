Останній дзвоник-2021 в Україні: дата і умови свята

Шкільні свята в 2021 році пройдуть з обмеженнями

Останній дзвоник в Україні Фото: Pixabay

Кінець року в школах знаменується останніми дзвониками і незабутніми святами, адже для багатьох – це прощання зі школою. Традиційно з року в рік цей святковий для учнів, батьків і вчителів день у більшості шкіл проводився наприкінці травня. Однак епідемія коронавірусу вносить свої корективи. Коли буде останній дзвоник у 2021 році в школах України, в яких умовах учні зможуть відзначити закінчення чергового року, читайте в нашій статті.

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За яких умов можна проводити останній дзвоник

У тому традиційному вигляді, як свята проводилися раніше, масові заходи, скупчення великої кількості учнів і батьків на шкільній лінійці, перебування в закритих приміщеннях проводитися більше не можуть.

За заявою Міністерства освіти, шкільні свята можна проводити тільки з дотриманням всіх заходів і вимог безпеки. Наприклад, у шкільному дворі, на природі, окремо в кожному класі або тільки для випускників.

Згідно з діючими обмеженням адаптивного карантину, свято останнього дзвоника не можна проводити в регіонах, що знаходяться в червоній зоні. В цьому випадку школам доведеться перейти в онлайн-режим. На сьогоднішній день у червоній зоні карантину не залишилося жодної області.

Останній дзвоник-2021: дата в Україні

Минулого року Україна вперше зіткнулася з необхідністю суворих обмежень або навіть скасування святкування останніх дзвоників і випускних.

У 2021 році українським школам доведеться вдруге проводити останній дзвоник в умовах пандемії коронавірусу. У багатьох регіонах були серйозні перерви в навчанні через карантин. Тому дати закінчення навчального року можуть варіюватися і припадати не лише на травень, а й на червень.

Як і раніше, рішення щодо термінів проведення канікул і свята останнього дзвоника приймає керівництво шкіл на місцях. Воно залежить від низки обмежень, які будуть встановлені на цей період у кожному конкретному регіоні.

Так, у Києві Міська адміністрація вирішила не продовжувати навчання на літо і рекомендувала школам проведення останнього дзвоника 26 травня.

У більшості центральних і південних областей України святкування останнього дзвоника також пройде в травні. А ось на Заході країни через складну епідеміологічну ситуацію, яка спостерігалася в 2021 році, навчальний рік у багатьох школах буде продовжено, і останній дзвоник пролунає вже у червні.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у травні 2021 року в Україні.

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